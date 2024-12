Pflichtsieg für den ESV Türkheim

Offensive war Trumpf: Mit nur vier nominellen Verteidigern, dafür mit elf Stürmern reiste der ESV Türkheim zum Auswärtsspiel nach Kempten. Deshalb rückten die beiden Offensivspieler Jonas Müller und Jakob Bottner in die Verteidigung. Im Tor stand Michael Bernthaler, doch der erlebte ein vergleichsweise ruhiges Spiel.

Die Celtics begannen druckvoll und waren die spielbestimmende Mannschaft, doch ein frühes Tor gelang nicht. Im Gegenteil: Nach fünf Minuten war es Philip Kohler, der Kempten in Führung schoss. Doch Türkheim ließ sich nicht aus dem Konzept bringen. Nur drei Minuten später erzielte Lucas Lerchner den Ausgleich, wiederum drei Minuten lagen die Türkheimer dann erstmals vorn. Marco Fichtl hatte getroffen. Kurz vor der Drittelpause erhöhte Mathias Wexel gar auf 3:1.

Ein Türkheimer erzielt drei Tore

Wexel war es auch, der im Mitteldrittel das 4:1 markierte, als er den Puck durch die Schoner von Kemptens Torhüter Diego Castro ins Tor schoss. Anschließend nahm der ESVT etwas den Fuß vom Gas, was Kempten mehr Räume und damit auch die eine oder andere gute Tormöglichkeit bescherte. Doch auf Michael Bernthaler war Verlass, er hielt sein Tor sauber.

Im dritten Spielabschnitt waren die Rollen dann wieder klar verteilt. Türkheim bemüht, das Ergebnis weiter nach oben zu schrauben, von Kempten kamen nur noch wenige Entlastungsangriffe. Nach zwei Pfostentreffern und einigen liegengelassenen Hochkarätern war es in der 51. Spielminute erneut Marco Fichtl, der mit seinem dritten Tor an diesem Tag das 5:1 erzielte. Den Schlusspunkt markierte Türkheims Marius Dörner sechs Minuten vor Schluss zum 6:1-Endstand.

Am kommenden Wochenende stehen für den ESV Türkheim die beiden Punktspiele gegen die EA Schongau 1b an: zunächst auswärts am Freitagabend in Schongau (19.30 Uhr), dann im Sieben-Schwaben-Eisstadion am Sonntag (16.30 Uhr). (mz)