Christoph Seitz hat das Eishockey-Trikot mit der Nummer 24 mitgebracht. Das rot-gelbe Dress des ESV Kaufbeuren, das auf der Rückseite mit zahlreichen Unterschriften verziert ist, trug er in der Saison 2006/07. „Meines hängt in meiner Wohnung an der Wand“, sagt Bastian Hitzelberger, der sogleich seine Unterschrift sucht und findet.

Axel Schmidt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Christoph Seitz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bad Wörishofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis