FC Bad Wörishofen holt den ersten Heimsieg

Icon vergrößern Solche Angriffe der Gäste aus Königsbrunn ließ die Abwehr des FC Bad Wörishofen (blaue Trikots) nur ganz wenige zu. Foto: Robert Prestele Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Solche Angriffe der Gäste aus Königsbrunn ließ die Abwehr des FC Bad Wörishofen (blaue Trikots) nur ganz wenige zu. Foto: Robert Prestele

Icon vergrößern Meist obenauf waren die Spieler des FC Bad Wörishofen (blaue Trikots) gegen den FC Königsbrunn im Bezirksligaspiel am Samstagnachmittag. Foto: Robert Prestele Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Meist obenauf waren die Spieler des FC Bad Wörishofen (blaue Trikots) gegen den FC Königsbrunn im Bezirksligaspiel am Samstagnachmittag. Foto: Robert Prestele

Icon vergrößern Solche Top-Chancen ließ der FC Bad Wörishofen (blaue Trikots) in der zweiten Halbzeit liegen. Am Ende aber reichte es zum knappen 1:0-Erfolg. Foto: Robert Prestele Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Solche Top-Chancen ließ der FC Bad Wörishofen (blaue Trikots) in der zweiten Halbzeit liegen. Am Ende aber reichte es zum knappen 1:0-Erfolg. Foto: Robert Prestele

Icon vergrößern Engagiert coachte der verletzte Bad Wörishofener Spielertrainer Thomas Waltenberger sein Team von der Seitenlinie aus. Foto: Robert Prestele Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Engagiert coachte der verletzte Bad Wörishofener Spielertrainer Thomas Waltenberger sein Team von der Seitenlinie aus. Foto: Robert Prestele

Icon vergrößern Maximilian Ackermann, Spielertrainer des FC Bad Wörishofen Foto: Robert Prestele Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Maximilian Ackermann, Spielertrainer des FC Bad Wörishofen Foto: Robert Prestele

Icon vergrößern Thomas Waltenberger, Spielertrainer des FC Bad Wörishofen Foto: Robert Prestele Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Thomas Waltenberger, Spielertrainer des FC Bad Wörishofen Foto: Robert Prestele

Insbesondere eine sehr starke erste Halbzeit ebnete dem FC Bad Wörishofen gegen die Gäste aus Königsbrunn am Samstagnachmittag den Weg zum zweiten Dreier in dieser Bezirksligasaison. Da die Kurstädter aber nicht nachlegten, mussten sie am Ende doch auch Fortuna in Anspruch nehmen.