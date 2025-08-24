Icon Menü
FC Bad Wörishofen feiert knappen Heimsieg gegen FC Königsbrunn dank einem Eigentor.

Fußball im Unterallgäu

FC Bad Wörishofen holt den ersten Heimsieg

Knapp, aber nicht unverdient feiert der FC Bad Wörishofen gegen den FC Königsbrunn einen 1:0-Heimerfolg. Der einzige Treffer fällt durch ein Eigentor.    
Von Robert Prestele
    •
    •
    •
    Die 13 brachte ihm kein Glück: Einen Bad Wörishofener Abschluss lenkte Königsbrunns Laurent Kuci (rotes Trikot/Nr. 13) zum entscheidenden Treffer ins eigene Tor.
    Die 13 brachte ihm kein Glück: Einen Bad Wörishofener Abschluss lenkte Königsbrunns Laurent Kuci (rotes Trikot/Nr. 13) zum entscheidenden Treffer ins eigene Tor. Foto: Robert Prestele
    Solche Angriffe der Gäste aus Königsbrunn ließ die Abwehr des FC Bad Wörishofen (blaue Trikots) nur ganz wenige zu.
    Solche Angriffe der Gäste aus Königsbrunn ließ die Abwehr des FC Bad Wörishofen (blaue Trikots) nur ganz wenige zu. Foto: Robert Prestele
    Meist obenauf waren die Spieler des FC Bad Wörishofen (blaue Trikots) gegen den FC Königsbrunn im Bezirksligaspiel am Samstagnachmittag.
    Meist obenauf waren die Spieler des FC Bad Wörishofen (blaue Trikots) gegen den FC Königsbrunn im Bezirksligaspiel am Samstagnachmittag. Foto: Robert Prestele
    Solche Top-Chancen ließ der FC Bad Wörishofen (blaue Trikots) in der zweiten Halbzeit liegen. Am Ende aber reichte es zum knappen 1:0-Erfolg.
    Solche Top-Chancen ließ der FC Bad Wörishofen (blaue Trikots) in der zweiten Halbzeit liegen. Am Ende aber reichte es zum knappen 1:0-Erfolg. Foto: Robert Prestele
    Engagiert coachte der verletzte Bad Wörishofener Spielertrainer Thomas Waltenberger sein Team von der Seitenlinie aus.
    Engagiert coachte der verletzte Bad Wörishofener Spielertrainer Thomas Waltenberger sein Team von der Seitenlinie aus. Foto: Robert Prestele
    Maximilian Ackermann, Spielertrainer des FC Bad Wörishofen
    Maximilian Ackermann, Spielertrainer des FC Bad Wörishofen Foto: Robert Prestele
    Thomas Waltenberger, Spielertrainer des FC Bad Wörishofen
    Thomas Waltenberger, Spielertrainer des FC Bad Wörishofen Foto: Robert Prestele

    Insbesondere eine sehr starke erste Halbzeit ebnete dem FC Bad Wörishofen gegen die Gäste aus Königsbrunn am Samstagnachmittag den Weg zum zweiten Dreier in dieser Bezirksligasaison. Da die Kurstädter aber nicht nachlegten, mussten sie am Ende doch auch Fortuna in Anspruch nehmen.

