FC Bad Wörishofen holt den ersten Heimsieg

Solche Angriffe der Gäste aus Königsbrunn ließ die Abwehr des FC Bad Wörishofen (blaue Trikots) nur ganz wenige zu.
Meist obenauf waren die Spieler des FC Bad Wörishofen (blaue Trikots) gegen den FC Königsbrunn im Bezirksligaspiel am Samstagnachmittag.
Solche Top-Chancen ließ der FC Bad Wörishofen (blaue Trikots) in der zweiten Halbzeit liegen. Am Ende aber reichte es zum knappen 1:0-Erfolg.
Engagiert coachte der verletzte Bad Wörishofener Spielertrainer Thomas Waltenberger sein Team von der Seitenlinie aus.
Maximilian Ackermann, Spielertrainer des FC Bad Wörishofen
Thomas Waltenberger, Spielertrainer des FC Bad Wörishofen
Insbesondere eine sehr starke erste Halbzeit ebnete dem FC Bad Wörishofen gegen die Gäste aus Königsbrunn am Samstagnachmittag den Weg zum zweiten Dreier in dieser Bezirksligasaison. Da die Kurstädter aber nicht nachlegten, mussten sie am Ende doch auch Fortuna in Anspruch nehmen.
