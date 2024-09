Der FC Loppenhausen setzt seine Erfolgsserie fort

Es läuft bei den Fußballerinnen des FC Loppenhausen in dieser Spielzeit: Am dritten Spieltag gastierte die Mannschaft von Trainer Alexander Ernst beim TSV Sielenbach - und machte da weiter, wo sie vergangenes Wochenenende aufgehört hatte.

Ein langer Ball genügte und schon hatte der FC Loppenhausen durch Pia Hofmann die erste Chance der Partie. Allerdings blieb der Torjubel zu Beginn aus. Doch die Gäste blieben weiter dran und belohnten sich für den mutigen Auftritt nach rund einer Viertelstunde. Hofmann köpfte eine Flanke von Lisa Nusser zur 1:0-Führung für den FC Loppenhausen ein. Die FCL-Defensive stand weiterhin stabil, sodass Torhüterin Janine Huber nur einmal ernsthaft eingreifen musste.

In der Offensive erspielte sich Loppenhausen weitere Möglichkeiten und durfte sich nach einer guten halben Stunde über den zweiten Treffer freuen. Sina Nachtigall wurde mit einem Schnittstellpass freigespielt und ließ sich die Chance nicht nehmen. Noch vor der Pause schnürte Nachtigall den Doppelpack, als sie nach einem Eckball von Sabrina Wilhelm energisch nachsetzte und per Kopf auf 3:0 erhöhte.

In der zweiten Halbzeit ruht sich Loppenhausen auf der Führung aus

Mit der komfortablen Führung im Rücken überließ Loppenhausen dem TSV Sielenbach im zweiten Durchgang überwiegend die Initiative. Das Team von Trainer Alexander Ernst verteidigte taktisch klug, sodass Sielenbach kaum zu nennenswerten Abschlüssen kam. Der FCL konzentrierte sich allerdings nicht ausschließlich auf die Defensive. Insbesondere Miriam Büchele beschäftigte die TSV-Abwehr immer wieder, auch wenn ihr kein Treffer gelang.

So rannte Sielenbach weiter erfolglos an und hätte in der Schlussphase fast noch das vierte Tor kassiert. Ein Schuss von Hannah Binder wurde gerade noch so auf der Linie geklärt, sodass es am Ende beim 3:0-Auswärtssieg für Loppenhausen blieb.

FC Loppenhausen Huber, Bucher (61. Seitz), Mayr, Büchele J., Nusser, Büchele L., Eifler, Hofmann (46. Büchele M.), Nachtigall, Wilhelm (61. Binder), Herzog

Tore 0:1 Pia Hofman (13.), 0:2, 0:3 Sina Nachtigall (35., 41.)

Schiedsrichter Christian Mederer

Zuschauer 60