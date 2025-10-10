Loppenhausens Stürmerin hat einen Lauf

Es ist eine Quote, bei der sogar Harry Kane ehrfurchtsvoll nicken würde: Sina Nachtigall hat in der laufenden Bezirksoberliga-Saison für den FC Loppenhausen schon ein Dutzend Tore erzielt – in drei Spielen. Am Samstag hat der FC Loppenhausen die SpVgg Kaufbeuren zu Gast.

Weitere Tore der Stürmerin sind im „Spiel der Woche“ nicht ausgeschlossen. Sollte die 22-Jährige erneut treffen, sind die Chancen auf den vierten Saisonsieg im vierten Spiel recht gut.

2024 wechselt Sina Nachtigall zum FC Loppenhausen

Woher aber kommt diese gerdmüllerhafte Torquote bei Sina Nachtigall? Die Grundschullehrerin, die erst 2024 zum FC Loppenhausen gewechselt ist, nennt mehrere Gründe. „Ich kriege schon sehr viele Vorlagen von meinen Mitspielerinnen. Wir spielen als Mannschaft schon sehr tororientiert“, sagt sie. Es ist jedoch nicht so, dass sie Unmengen an Chancen benötigt. Den berühmten Torriecher besitzt sie definitiv. „Das ist auf jeden Fall besser geworden“, sagt sie. In so manchem Vorbereitungsspiel habe es durchaus Szenen gegeben, von der Nachtigall sich danach dachte: „Den musst du doch machen.“

Icon vergrößern Sina Nachtigall (graues Trikot) bei ihrer Lieblingsbeschäftigung: Tore schießen. Foto: Julia Prestele Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Sina Nachtigall (graues Trikot) bei ihrer Lieblingsbeschäftigung: Tore schießen. Foto: Julia Prestele

Mittlerweile mache sie schon recht viel richtig, sagt sie. „Auch wenn immer noch Luft nach oben ist.“ So spricht jemand, der noch Großes vorhat. Jemand, der immer weiter an sich arbeitet. Das tut Sina Nachtigall, wie sie sagt. „Egal, ob im Training oder im Fitnessstudio: Ich arbeite jeden Tag sehr hart daran, Erfolg zu haben.“

Das Vereinsleben ist ihr sehr wichtig

Dieses Streben nach Erfolg hat sie vor zwei Jahren den Schritt zum FC Loppenhausen machen lassen. Denn eigentlich fühlte sie sich bei der SG Freihalden unglaublich wohl. „Ein intaktes Vereinsleben ist mir schon sehr wichtig“, sagt sie. Jahrelang hat sie mit der SG Freihalden in der Bezirksliga gespielt, dann reifte der Gedanke in ihr, sich weiterzuentwickeln. Ihre Bekannte Lea Rampp schwärmte ihr vom FC Loppenhausen vor, sodass sie sich schließlich selbst ein Bild vom Bezirksoberligisten aus dem Unterallgäu machte.

Icon vergrößern In ihrem ersten Jahr beim FC Loppenhausen gewinnt Sina Nachtigall gleich den Bezirkspokal. Foto: Julia Prestele Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen In ihrem ersten Jahr beim FC Loppenhausen gewinnt Sina Nachtigall gleich den Bezirkspokal. Foto: Julia Prestele

Wegen einer schweren Verletzung fiel sie fast ein Jahr lang aus – und nutzte diese Zeit, um sich Spiele des FC Loppenhausen anzusehen. Natürlich blieb das nicht unbemerkt und schon wurden Kontakte geknüpft. Torhüterin Janine Huber und FCL-Vorsitzende und Spielerin Laura Matzka sprachen oft und viel mit ihr. Sina Nachtigall war schon beinahe eine Loppenhauserin, ehe ihr Spielerpass tatsächlich beim FCL landete. „Es fiel mir wahnsinnig schwer, von Freihalden wegzugehen. Aber ich will mich weiterentwickeln – und da war Loppenhausen die richtige Adresse.“ Eine spielstarke, eingespielte Mannschaft, mit Marcel Harb ein ambitionierter Trainer und ein Wohlfühl-Umfeld – für Sina Nachtigall passt in Loppenhausen alles.

Der Traum von der Landesliga lebt in Loppenhausen

Gleich in ihrem ersten BOL-Jahr schießt sie in 18 Spielen 17 Tore – und bereitet sieben weitere Treffer vor. Man müsse sich wohlfühlen, dann funktioniert es auch auf dem Platz, sagt Nachtigall. „Und ich fühle mich in Loppenhausen rundum wohl.“ Ein Lob an den Verein, das wie eine Drohung an die Konkurrenz klingt. Denn in dieser Saison scheint Sina Nachtigall nicht zu stoppen zu sein. In den ersten drei Spielen erzielte sie bereits zwölf Tore. Zuletzt schoss sie den TSV Ottobeuren im Alleingang ab. Das Spiel endete 5:1.

„Tore sind ein schönes Gefühl für mich, weil ich weiß, dass ich damit der Mannschaft helfe. Es ist als Stürmerin halt auch einfach mein Job, Tore zu schießen“, sagt Sina Nachtigall. Diesem Job will sie auch am Samstag im Heimspiel gegen die SpVgg Kaufbeuren nachgehen. Dass die Gäste derzeit nur auf Rang sieben lieben und erst einen Sieg auf dem Konto haben, will Nachtigall nicht zu hoch bewerten. „In dieser Saison hat es schon einige wilde Ergebnisse gegeben. Wir wissen, dass wir 100 Prozent geben müssen, um Erfolg zu haben.“ Geht der Siegeszug der Loppenhauserinnen so weiter, dürfte spätestens in der Winterpause der Aufstieg in die Landesliga ein Thema werden. „Träumen darf man immer“, sagt Sina Nachtigall.