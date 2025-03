Der FC Bad Wörishofen unterliegt dem SV Mering knapp

Es war die erwartet hohe Hürde für den TSV Kammlach. Beim Tabellenführer der Bezirksliga Süd musste sich das Team von Trainer Manuel Neß mit 0:2 geschlagen geben. Dabei hielten die Kammlacher lange mit. Der FC Bad Wörishofen verlor sein Heimspiel am Sonntag gegen den SV Mering.

SSV Niedersonthofen - TSV Kammlach 2:0

Tore 1:0 Maximilian Gebhardt (62.), 2:0 Felix Thum (83.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Lukas Häring

In einer zähen ersten Halbzeit hatten die Gastgeber zwar mehr Ballbesitz, aber auch einige Ungenauigkeiten im Spiel. Es fehlte die letzte Durchschlagskraft in der Offensive, sodass der TSV Kammlach mit einer soliden Abwehrleistung das 0:0 in die Halbzeit brachte. Im zweiten Durchgang agierte der Tabellenführer dann druckvoller, Dennis Picknik vergab die erste große Chance zur Führung. Nach einer Stunde hatten dann zunächst die Gäste ihre beste Chance des Spiels: Niedersonthofens Torhüter Lukas Frasch parierte aber mit dem Fuß. Und praktisch im Gegenzug besorgte Maximilian Gebhart nach starker Vorarbeit von Simon Frasch den Führungstreffer (62.). Spielertrainer Felix Thum sicherte mit einem Kopfballtreffer nach einer Ecke in der 83. Minute den Heimsieg für den Spitzenreiter.

FC Bad Wörishofen - SV Mering 0:1

Tor 0:1 Dennis Lechner (17.) Gelb-Rot Dominik Danowski (Mering, 87.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Antonio Vasiu

Auch der Heimstart nach der Winterpause verlief für den FCW alles andere als glücklich. Trotz einer spielerisch und kämpferisch starken Leistung blieben die Kneippstädter erneut ohne Punkte. Das Manko lässt sich auch ganz einfach benennen: Ein halbes Dutzend bester Chancen genügte nicht, um den überragenden Julian Baumann im Gästetor zu bezwingen.

Die Spielanlage der beiden Teams war erkennbar unterschiedlich: Während der FCW immer wieder versuchte, mit spielerischen Mitteln vor das Gästetor zu kommen, bevorzugte der SV Mering die langen Bälle, denen die sprintstarken Angriffsspieler hinterherrannten. Und ganz offensichtlich gehören auch die Standards zu den Meringer Qualitäten. So war es ein Freistoß aus dem Halbfeld, der das Tor des Tages vorbereitete. In der 17. Minute starteten gleich mehrere Gästespieler in die gefühlvoll hereingegebene Flanke und Dennis Lechner war es vorbehalten, den Ball mit dem Hinterkopf über FCW-Keeper Bernhard Flöring hinweg im Tor unterzubringen.

Diesem Rückstand mussten die Platzherren nun hinterherlaufen. Die beste Chance bot sich Thomas Waltenberger kurz vor dem Pausenpfiff, als er allein auf Julian Baumann zusteuerte, dieser jedoch per Fußabwehr klären konnte. Hälfte zwei begann wiederum mit einer Waltenberger-Chance und erneut blieb der Meringer Schlussmann Sieger dieses Duells. Nach einer Stunde brachte FCW-Trainer Thomas Hartmann den grippegeschwächten Maximilian Gast, um das Signal für bedingungslosen Angriff zu geben. Was sich häufte, waren nur die Gelben Karten, bevorzugt an die Adresse des SV Mering. Der schönste Angriff des Spiels brachte in der 82. Minute Luis Wanninger in Schussposition, doch auch der scheiterte am Meringer Keeper. Auch der Nachschuss brachte nicht den längst verdienten Ausgleich. Mit Glück und Routine retteten sich die Gäste auch über die Nachspielzeit, die es ihrerseits verpassten, die Partie vorzeitig zu entscheiden.