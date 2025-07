Zwei Spieler übernehmen Traineramt beim FC Bad Wörishofen

Seit der Winterpause ist klar, dass Thomas Hartmann den Fußball-Bezirksligisten FC Bad Wörishofen nach drei erfolgreichen Jahren im Sommer verlassen wird. Lange wurde ein passender Nachfolger gesucht. Nun steht fest: Ein Duo aus den eigenen Reihen soll die Mannschaft im Sommer übernehmen.

Für den FC Bad Wörishofen geht es in der laufenden Bezirksligasaison um Punkte gegen den Abstieg. Aktuell hat der Aufsteiger aus der Kneippstadt vier Punkte Vorsprung auf einen Relegationsplatz. Immens wichtig war dabei am vergangenen Sonntag der 3:0-Erfolg beim FC Rettenberg. Zwei der drei Tore erzielte dabei ein Spieler, der erst vor der Saison zum Aufsteiger gekommen ist - und nach der Saison nun das Traineramt übernehmen wird: Thomas Waltenberger wird ab Sommer das Traineramt von Thomas Hartmann übernehmen.

Thomas Waltenberger hat Erfahrung auf der Trainerposition

Erfahrung hat der 29-Jährige bereits bei seinen Stationen in Markt Wald (2017 - 2019) und bei der SG Amberg/Wiedergeltingen (2019 - 2024) gesammelt. Beim Kreisligisten hatte er mit Jonas Meichelböck einen zweiten Spielertrainer an seiner Seite. Ähnlich wird die Konstellation im Sommer in Bad Wörishofen auch sein: Denn der zweite Spielertrainer wird Abwehrchef Maximilian Ackermann werden. Der 34-Jährige hat in seiner Karriere beim TSV Landsberg bereits Bayernliga-Luft geschnuppert, spielte bei der SpVgg Kaufbeuren und dem TSV Gilching-Argelsried in der Landesliga, ehe er zum FC Bad Wörishofen wechselte und dort den Durchmarsch von der Kreisklasse in die Bezirksliga mitprägte.

Maximilian Ackermann ist in dieser Saison schon die rechte Hand von Trainer Thomas Hartmann beim FC Bad Wörishofen.

In der laufenden Saison ist Ackermann bereits als Co-Trainer von Thomas Hartmann in die Trainertätigkeit eingebunden. „Die Lösung lag auf der Hand“, sagt FCW-Vorsitzender Dominik Ohmann. „Für das Training ist es von Vorteil, wenn man zwei Coaches hat.“ Während der eine seine Qualitäten in der Offensive habe (Thomas Waltenberger), sei der andere für die Defensive von Vorteil (Maximilian Ackermann). Am Samstag (15.30 Uhr) empfangen die Kneippstädter in der Bezirksliga den FC Königsbrunn. An das Hinspiel (0:4) hat der FCW keine guten Erinnerungen: „Das war das schlechteste Spiel, seit ich in Bad Wörishofen Trainer bin“, sagt Thomas Hartmann. „Wir haben also noch eine Rechnung offen.“ Da trifft es sich gut, dass er erstmals alle Spieler an Bord hat. Der Sieg in Rettenberg gebe zudem Auftrieb, so Hartmann: „Wir sind gut drauf und wollen nachlegen.“

Kreisliga Allgäu Nord: Derby in Oberrieden

Der TSV Kammlach (11.) tritt am Sonntag (14 Uhr) bei der SpVgg Kaufbeuren an (13.) - ein Sechs-Punkte-Spiel im Kampf um den Klassenerhalt also. Gewinnen die Kammlacher, haben sie sieben Punkte Vorsprung auf die Kaufbeurer und können etwas durchatmen.

In der Kreisliga Allgäu Nord steht das Spitzenspiel an: Tabellenführer FC Heimertingen (43 Punkte) hat am Sonntag (15 Uhr) den Verfolger SV Oberegg (39 Punkte) zu Gast. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit, der SVO verlor nach einer frühen 1:0-Führung noch mit 1:2. In Oberrieden freuen sie sich auf das Derby gegen den TSV Mindelheim. Am Samstag (15.30 Uhr) empfängt der Aufsteiger die Mindelheimer, die sich für die bittere 0:3-Niederlage aus dem Hinspiel revanchieren wollen.

Spiel der Woche findet in der A-Klasse Allgäu 2 statt

In der Kreisklasse Allgäu 2 könnte es einen Wechsel an der Tabellenspitze geben: Spitzenreiter TSV Zaisertshofen gastiert am Samstag beim FC Buchloe (4.) während es in Lamerdingen am Sonntag zum Duell der Verfolger zwischen dem FSV Lamerdingen (2.) und der SG Kirchdorf/Rammingen (3.) kommt.

Das Spiel der Woche steigt diesmal in der A-Klasse Allgäu 2 - und klingt nach großen Derbys in der Vergangenheit: Der FC Bad Wörishofen II empfängt am Samstag um 13.30 Uhr den TSV Mindelheim II. Sportlich hat der FCW dem Nachbarn aus der Kreisstadt im vergangenen Jahr erstmals den Rang abgelaufen, als er in die Bezirksliga aufstieg und nun eine Liga höher spielt. Auch in der A-Klasse trennen die beiden Mannschaften Welten. Die FCW-Reserve hat als Vierter Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen, während die Mindelheimer Reserve als Vorletzter im Abstiegskampf steckt. Eine klare Sache also? Das Hinspiel jedenfalls war eng, erst kurz vor Schluss gelang dem FCW der 2:1-Siegtreffer.