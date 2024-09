Der FC Bad Wörishofen muss herben Dämpfer hinnehmen

Einen bitteren Nachmittag erlebte der FC Bad Wörishofen beim Gastspiel in Königsbrunn. Denn im Duell der Aufsteiger machte der FC Königsbrunn kurzen Prozess mit den Kneippstädtern. Nicht viel besser erging es dem TSV Kammlach im Heimspiel gegen die SpVgg Kaufbeuren: Die Gäste entführten die drei Punkte aus Kammlach.

FC Königsbrunn - FC Bad Wörishofen 4:0

Tore 1:0, 2:0 Patrick Schmalz (3., 6.), 3:0 Luca Sommer (28.), 4:0 Sandro Blasi (44.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Alexander Maier

„Endlich ein Heimspiel“, dürften sowohl Spielertrainer David Bulik und die Fans des FC Königsbrunn gedacht haben. Denn obwohl es bereits der neunte Spieltag war, trat der FC Königsbrunn erst zum zweiten Mal zu Hause an. Und das machte offensichtlich Lust auf Fußball. Bereits in der dritten Minute konnten die Gastgeber durch ein Tor von Patrick Schmalz in Führung gehen. Und bereits drei Minuten später war es wieder Patrick Schmalz, der auf 2:0 erhöhte. Das mussten die Gäste aus Bad Wörishofen erst einmal verdauen. Im Duell der beiden Aufsteiger waren die Wörishofener eigentlich stärker erwartet worden, stehen sie doch in der Tabelle mit bisher drei Siegen und drei Unentschieden auf einem guten sechsten Tabellenplatz. Aber die Bulik-Truppe ließ nicht locker und legte in Minute 28 den dritten Treffer nach. Als dann kurz vor der Halbzeit Sandro Blasi gar noch auf 4:0 erhöhte, war die Partie entschieden. In der zweiten Hälfte begnügten sich die Gastgeber damit, ihre komfortable Führung zu verwalten und die Gäste fügten sich notgedrungen in die Niederlage.

Icon Vergrößern Einen schweren Stand hatte der TSV Kammlach (gelb-schwarze Trikots) am Sonntag gegen die SpVgg Kaufbeuren (blaues Trikot). Foto: Andreas Lenuweit Icon Schließen Schließen Einen schweren Stand hatte der TSV Kammlach (gelb-schwarze Trikots) am Sonntag gegen die SpVgg Kaufbeuren (blaues Trikot). Foto: Andreas Lenuweit

TSV Kammlach - SpVgg Kaufbeuren 0:3

Tore 0:1 Bora Imamogullari (35.), 0:2 Robin Conrad (56.), 0:3 Ömer Dasdemir (90.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Lukas Schön

Ein sonniger, aber gebrauchter Sonntagnachmittag war es für den TSV Kammlach und seine Fans. Gegen die SpVgg Kaufbeuren setzte es eine 0:3-Klatsche. Die Gäste zeigten hierbei über die gesamte Spielzeit die reifere Spielanlage und nutzten geschickt die sich bietenden Räume. Ein Spielfluss kam jedoch auf beiden Seiten nie so richtig auf, weil dieser in vielen Aktionen durch Fouls auf beiden Seiten unterbrochen wurde. Und so führten die Kaufbeurer zur Halbzeit durch einen Flachschuss von Bora Imamogullari. Die Heimelf kam williger aus der Halbzeitpause, war besser im Spiel und musste dennoch in der 56. Spielminute, nach einem langen Ball auf Robin Conrad, das 0:2 hinnehmen. Auch in der Folgezeit mühten sich die Gastgeber, ohne Zählbares für sich verbuchen zu können. Den Schlusspunkt setzte dann Ömer Dasdemir mit dem 0:3 in der letzten Minute der regulären Spielzeit.