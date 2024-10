Der SV Oberegg baut in Mindelheim seine Serie aus

Samstagnachmittag im Stadion in Mindelheim, eine spannende Ausgangslage und im Prinzip nichts zu verlieren: „Das wird ein geiles Spiel“, hatte Obereggs Spielertrainer Christian Faulstich vor dem Gastspiel seines SV Oberegg beim TSV Mindelheim gesagt. Er sollte recht behalten.

Denn es ging perfekt los für seine Mannschaft im Derby der Kreisliga Allgäu Nord: Geradezu sorglos startete die Defensive des TSV Mindelheim in das Spiel gegen den SV Oberegg, der mit der Bilanz von fünf Siegen in Folge im Gepäck angereist war. Binnen weniger Minuten bestraften dies die Gäste und gaben damit die Richtung für den weiteren Spielverlauf vor.

Schon in der zweiten Minute klingelt es im Mindelheimer Kasten

Bereits in der zweiten Spielminute unterschätzte die Mindelheimer Abwehr einen harmlos scheinenden Angriff der Gäste. Als dann der Oberegger Angreifer Christian Müller aus etwa 20 Metern abzog, zappelte der Ball plötzlich im rechten unteren Toreck und es stand überraschend 0:1. Diesen Warnschuss nahmen die Hausherren jedoch nicht besonders ernst. Nur sechs Minuten später durfte Oberegg über links nahezu ungehindert durchstarten und zur Mitte passen. Dort war Torjäger Sebastian Huber zur Stelle und setzte das Leder aus kurzer Distanz zum zweiten Treffer für Oberegg in die Maschen.

Oberegger Überzahl: Wie in dieser Szene hatten es die Mindelheimer Stürmer um Quirin Mack schwer, sich gegen die SVO-Defensive durchzusetzen.

Das war schon mehr als ein Nackenschlag. Mindelheim bemühte sich zwar ins Spiel zu kommen, Oberegg ließ jedoch den Gastgebern kaum Spielraum. Mit einer sehr geschickten Raumaufteilung erstickten die Gäste viele Ansätze Mindelheims bereits im Keim. Immer wieder gelang es Oberegg, durch konsequentes Verschieben das Spielfeld eng werden zu lassen. So dauerte es eine halbe Stunde bis zur ersten richtigen Torgefahr für das Oberegger Gehäuse. Einen scharfen Mindelheimer Abschluss lenkte Gäste-Keeper Joost Rahders gerade noch über die Querlatte.

Die Halbzeitansprache beim TSV Mindelheim zeigt Wirkung

Häufig aber fehlten den Gastgebern die zwingenden Möglichkeiten, um die Defensive Obereggs ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. So war der 0:2-Rückstand der Hausherren zur Halbzeit die logische Konsequenz und wurde dem engagierten Spiel der Oberegger vollends gerecht. In der Kabine gab es dann wohl eine deutliche Halbzeitansprache von Coach Patrick Eckers, denn der TSV Mindelheim kam wie verwandelt aus der Kabine.

Jetzt gelang es Mindelheim nicht nur Paroli zu bieten, sondern die Gäste auch mehr unter Druck zu setzen. Vehement suchte der TSV im zweiten Abschnitt den Anschluss und hatte dazu auch einige Möglichkeiten. Das druckvolle Spiel der ersten Halbzeit gelang Oberegg jetzt nur noch bedingt. Allerdings strahlten die Konter des SVO ständig immense Torgefahr aus. Auf der Gegenseite verrann für Mindelheim immer mehr die Zeit, ohne dass der Anschlusstreffer fallen wollte. So mussten die Hausherren die Defensive immer weiter öffnen und kassierten schließlich die Entscheidung.

Vollversammlung im Mindelheimer Strafraum: Der SV Oberegg (rote Trikots) beschäftigte die Mindelheimer Abwehr über das ganze Spiel.

Goalgetter Sebastian Huber setzte sich bei einem Konter robust durch und schnürte seinen Doppelpack. Mit einem satten Schuss von der Strafraumgrenze ließ er Heim-Keeper Manuel Zech keine Chance und der 3:0-Derbysieg für Oberegg war perfekt. „Die erste Halbzeit haben wir irgendwie verschlafen. Im zweiten Abschnitt lief es zwar besser, aber da muss man natürlich aufmachen. Kurz vor Schluss haben wir dann einen Konter gefangen und das Spiel war gelaufen“, meinte Mindelheims Trainer Patrick Eckers. „Ein großes Kompliment an meine Mannschaft. Obwohl wichtige Spieler gefehlt haben, hat das Team ein tolles Spiel abgeliefert. So ein Derby-Sieg hier in Mindelheim ist natürlich schon ganz besonders“, freute sich Gästecoach Christian Faulstich

So haben sie gespielt:

TSV Mindelheim Zech, Hefele, Barbe, Miller, Mörstedt, Schulz, Zaharovs, Priewe, Mack, Hacker, Kienle/Etmans, Hovanjek, Weinmann

SV Oberegg Rahders, Melder, M. Faulstich, Linder, Neher, Fischer, Ch. Faulstich, Huber, P. Müller, C. Müller, Eisenschmid/Moser, Bräckle, Sula

Tore 0:1 Christian Müller (2.), 0:2, 0:3 Sebastian Huber (8., 80.)

Zuschauer 175

Schiedsrichter Patrick Rossow