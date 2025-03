FC Bad Wörishofen mit torreichem Nachholspiel, SV Oberegg mit Finaleinzug

Während die einen in der Liga um wichtige Punkte für den Klassenerhalt kämpften, spielten die anderen um den Einzug ins Kreispokalfinale: So unterschiedlich die Partien waren, so verschieden war nach 90 Minuten die Gemütslage beim FC Bad Wörishofen und dem SV Oberegg.

Bezirksliga Süd Ein Wechselbad der Gefühle erlebten die Fußballfans am Mittwochabend beim FC Bad Wörishofen, der den FC Wiggensbach zum Nachholspiel der Bezirksliga empfing. Beide Teams agierten nämlich von Beginn an auf hoher Betriebstemperatur, wobei die Gäste aus dem Oberallgäu insbesondere in der ersten Hälfte ein spielerisches Übergewicht für sich beanspruchten.

Dennoch ging Bad Wörishofen, trotz der widrigen Wetter- und Lichtverhältnisse, zunächst durch Treffer von Luis Wanninger und Thomas Waltenberger mit 2:0 in Führung. Beide hatten sich, einmal auf der linken und einmal auf der rechten Seite, durchgesetzt und jeweils perfekt ins lange Eck abgeschlossen. Noch vor dem Halbzeitpfiff war jedoch auch der FC Wiggensbach zweimal treffsicher und glich zum 2:2 aus.

Doch nicht nur das, die Gäste legten im zweiten Abschnitt das 2:3 nach und waren dabei, wie beim Ausgleich, erneut mit einer Ecke erfolgreich. Diese Variante nutzte allerdings auch Bad Wörishofen für den erneuten Ausgleichstreffer zum 3:3. Der Ball segelte in den Strafraum der Gäste und senkte sich, unter kräftiger Mithilfe des Wiggensbacher Torhüters, direkt in die Maschen. Nach Möglichkeiten hüben wie drüben, kippte die Begegnung eine Viertelstunde von dem Ende aber schließlich zugunsten der Oberallgäuer.

Bei einer scharfen Hereingabe in den Bad Wörishofer Strafraum verunglückte der Rettungsversuch und der Ball zappelte im Netz. Zehn Minuten später fiel dann die Entscheidung. Ein weiter Ball aus der Abwehr heraus überspielte sowohl das Mittelfeld als auch die Verteidigung Bad Wörishofens. Allein vor Heim-Keeper Bernhard Flöring markierte Gäste-Stürmer Lukas Ried mit seinem zweiten Treffer das 5:3 für seine Farben. Hoffnung keimte bei Bad Wörishofen auf, als eine Gelb-Rote Karte die Oberallgäuer personell schwächte. Im Schlussspurt kamen die Kurstädter nochmals heran, als Maximilian Ackermann einen Foulelfmeter souverän zum 4:5 verwandelte.

Icon Vergrößern Die Moral stimmt noch beim FC Bad Wörishofen, trotz der dritten Niederlage in diesem Fußballjahr. Foto: Robert Prestele Icon Schließen Schließen Die Moral stimmt noch beim FC Bad Wörishofen, trotz der dritten Niederlage in diesem Fußballjahr. Foto: Robert Prestele

Letztlich aber blieb es bei der knappen wie torreichen Heimniederlage des FC Bad Wörishofen. Nach der Winterpause noch ohne Sieg, haben sich die Kurstädter aktuell in der Tabelle unmittelbar vor den Relegationsplätzen eingependelt. „Leider haben vier Tore zu Hause nicht gereicht. Besonders bei den Standards der Gäste waren wir teilweise nicht konzentriert genug. Dennoch war das ein Spiel, auf dem man aufbauen kann“, meinte Bad Wörishofens Stürmer Maximilian Gast.

So haben sie gespielt:

FC Bad Wörishofen: Flöring, Ackermann, Reichow, Krammer, T. Ohmann, S. Bartsch, A. Bartsch, Waltenberger, Schießl, M. Ohmann, Wanninger, D. Ohmann, Seemüller, Gast, Wörz, Zinner.

Tore: 1:0 Luis Wanninger (14.), 2:0 Thomas Waltenberger (20.) 2:1 Robin Fetterer (23.), 2:2 Lukas Ried (38.), 2:3 Simon Kolb (51.) 3:3 Francesco Marinaro (65./ET), 3:4 Luis Wanninger (77./ET), 3:5 Lukas Ried (86.) 4:5 Maximilian Ackermann (90.+5/FE)

Gelb-Rot: Manuel Methfessel (Wiggensbach/88.), wiederholtes Foulspiel.

Zuschauer: 80

Schiedsrichter: Lukas Schregle

SV Oberegg zieht ins Finale ein

Kreispokal, Halbfinale Fußball-Kreisligist SV Oberegg hat den Sprung ins Finale des Kreispokals geschafft. Der Kreisligist wurde im Halbfinale seiner Favoritenrolle gerecht und gewann beim Memminger Kreisklassisten FC Viktoria Buxheim mit 2:0. Vor rund 80 Zuschauern in Buxheim sorgte Matthias Faulstich in der 25. Minute für die Führung des SV Oberegg.

In der zweiten Halbzeit sorgte Lukas Zingerle per Strafstoß für das 2:0 (55.). Damit hat der SV Oberegg nach 2019 erneut das Kreispokal-Finale erreicht. „Es war ein hartes Stück Arbeit, denn Buxheim hat alles reingeworfen“, sagt Obereggs Spielertrainer christian Faulstich. „Am ende aber war unser Sieg verdient. Ich bin froh, dass wir wieder das Pokalfinale erreicht haben.“

Der Gegner des SVO steht erst in zwei Wochen fest: Am Mittwoch, 9. April, stehen sich in Egg die Bezirksligisten SV Egg a. d. Günz und SSV Niedersonthofen gegenüber. „Damit dürfte die Favoritenrolle im Pokalfinale vergeben sein“, mutmaßt Faulstich. Wen er lieber als Gegner hätte? „Wir nehmen es, wie es kommt. Das sind zwei Topmannschaften, da ist es egal, wer im Finale unser Gegner wird.“

Das Finale im Kreiscup findet traditionell am Mai-Feiertag statt. Vor sechs Jahren konnte der SV Oberegg seine Pokalsaison mit dem Finalsieg über den TSV Buching-Trauchgau krönen.

So haben sie gespielt:

SV Oberegg Rahders, Melder (58. Linder), M. Faulstich, Neher, Zingerle, Fischer, C. Faulstich, Huber, Maurus, P. Müller (75. J. Müller), Eisenschmid

Tore 0:1 Matthias Faulstich (25.), 0:2 Lukas Zingerle (55., FE)

Zuschauer 80

Schiedsrichter Lukas Häring