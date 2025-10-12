Elf Gegentore in einem Spiel: Türkiyemspor Mindelheim geht unter

Bezirksliga Nord

Mit dem TSV Bobingen präsentierte sich eine echte Spitzenmannschaft in der Kneippstadt. Der FCW musste viel Laufarbeit verrichten, um dem Kombinationsspiel der Gäste etwas entgegenzusetzen. Eigener Ballbesitz war eher selten, die Bobinger übten übers ganze Spielfeld enormen Druck aus. Am Ende nahm der Gast aus Bobingen die Punkte mit und gewann 1:3 (0:0).

Kreisliga Allgäu Nord

Ein Treffer in letzter Minute sorgte beim TSV Mindelheim für strahlende Gesichter: Felix Glück traf in der 90. Minute gegen das Spitzenteam aus Bad Grönenbach zum knappen 3:2-Sieg.

TSV Mindelheim – TV Bad Grönenbach 3:2 (2:0)

Tore 1:0 Tobias Hovanjek (26.), 2:0 Jonas Miller (29.), 2:1 Aboucar Diallo (73.), 2:2 Marco Rauth (81.), 3:2 Felix Glück (90.) Zuschauer 134 Schiedsrichter Florian Wissmiller

Starker Heimauftritt des TSV Mindelheim, der im Samstagsspiel wieder mal einem Top-Team ein Bein stellen konnte. Doch die TSV-Fans mussten bis zur 90. Minute warten, ehe Felix Glück dann doch noch der glückliche Siegtreffer gelang. Mit dieser Leistung machten die Kreisstädter die 0:3-Pleite gegen Ottobeuren in der Vorwoche vergessen.

TSV Kammlach – FSV Lamerdingen 3:0 (2:0)

Tore 1:0 Tobias Diepolder (10.), 2:0 Alexander Schlosser (41.), 3:0 Jonas Funk (62.) Zuschauer 125 Schiedsrichter Florian Schatz

Mit dem FSV Lamerdingen kam der erwartet defensiv eingestellte Gegner nach Kammlach. Die einzige Torchance der Gäste war ein Freistoß aus 22 Metern, den Heimgoalie Alex Mayer in der 89. Minute sicher entschärfte; ansonsten hatte er einen geruhsamen Nachmittag. Die Gäste machten es dem TSV Kammlach mit einer Fünferkette in der Abwehr sehr schwer. Die Heimelf investierte enorm viel Einsatz und war über die gesamte Spielzeit überlegen. Nach zehn Minuten passte Peter Thorausch quer aufs rechte Fünfereck und Tobias Diepolder traf zur 1:0-Führung für den TSV.

Der Torhüter der Gäste war der beste Spieler von Lamderdingen

Die Heimelf kam in der Folge gegen den Abwehrriegel nur per Weitschüsse zum Abschluss, die aber alle nichts einbrachten. Erst in der 41. Spielminute konnte Alexander Schlosser einen Handelfmeter zum 2:0-Halbzeitstand sicher verwandeln. Die Gäste waren auch in der zweiten Halbzeit unter Dauerdruck und mussten früh das 3:0 hinnehmen. Manuel und Jonas Funk kombinierten sich aus dem gegnerischen Mittelfeld in den Strafraum, und der Schuss von Jonas Funk klatschte vom Innenpfosten ins Tor. Kurz vor dem Spielende vergab Alexander Schlosser noch einen Foulelfmeter, indem der beste Gästespieler, nämlich Torwart Kevin Tronsberg, die Ecke erahnte und sicher parierte. Der Sieg für den TSV Kammlach geht in dieser Höhe absolut in Ordnung.

SV Oberegg – TSV Altusried 2:2 (2:2)

Tore 1:0 Sebastian Huber (5.), 2:0 Sebastian Huber (24.), 2:1 Fabio Difillippo (33.), 2:2 Tim Fikentscher (36.) Zuschauer 185 Schiedsrichter Paulo Kennerknecht

Ein abwechslungsreiche erste Halbzeit sahen die zahlreichen Zuschauer in Oberegg. Der SVO ging durch Huber mit 2:0 in Führung. Diese glich Altusried noch vor der Pause aus. Gerade im Offensivbereich taten sich auf beiden Seiten viele Räume auf. Die zweite Halbzeit war zerfahrener mit je einer Gelb-roten Karte. Glück für Oberegg, dass die Gäste noch einen Elfmeter vergaben.

TSV Kirchheim – TV Boos 0:3 (0:1)

Tore 0:1 Marco Gröner (43.), 0:2 Marco Gröner (49.), 0:3 Marco Gröner (FE, 87.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Maximilian Wagner

Einmal kurz vor und einmal kurz nach dem Pausenpfiff traf Gästestürmer Marco Gröner mitten ins Herz der gastgebenenden Kirchheimer und brachte den TSV damit auf die Verliererstraße. Marco Gröner war es dann auch, der mit einem Strafstoß den 3:0-Sieg für den TV Boos eintütete.

Außerdem spielten:

SG Sontheim/Westerheim -TSV Ottobeuren 1:2 (1:1)

Tore 0:1 k.A. (13.), 1:1 Nico Prinz (28.), 1:2 k. A. (FE, 85) Schiedsrichter Lederle

DJK Ost Memmingen – SV Lachen 0:6

Tore 0:1 Max Wiedenmayer (17.), 0:2 Max Wiedenmayer (35.), 0:3 Julian ÖOttinger (63.), 0:4 Julian Ottinger (67.), 0:5 Julian Ottinger (68.), 0:6 Jan Neugebauer (84.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Attilio Pio Stefania

TSV Lautrach-Illerbeuren – SC Ronsberg 0:3 (0:1)

Tore 0:1 Tim Fleschutz (14.), 0:2 Tim Albat (52.), 0:3 Tim Fleschutz (90.+5) Zuschauer 120 Schiedsrichter Marcel Bittner

TV Woringen – FC Heimertingen 0:0

Zuschauer 150 Schiedsrichter Tobias Jehle

Kreisklasse Allgäu 2

Mit einem etwas überraschenden 1:2-Auswärtssieg bei Tabellenführer FC Buchloe hat der TSV Zaisertshofen ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Der Trainerwechsel hat das Team des SV Schlingen offenbar getroffen: Bei der SG Kirchdorf/Rammingen setzte es nach dem überraschenden Rücktritt von Ferhat Cakmak eine klare 0:3-Niederlage.

FC Buchloe – TSV Zaisertshofen 1:2 (0:2)

Tore 0:1 Michael Koch (4.), 0:2 Dominik Schäffler (16.), 1:2 Niklas Kugel (74.) Zuschauer 90 Schiedsrichter Moreno Cerneli

Gegen das Spitzenteam aus Buchloe sorgte der TSV Zaisertshofen mit zwei frühen Treffern schnell für klare Verhältnisse. Dem Tabellenführer gelang in der 74. Minute dann noch der Anschlusstreffer, doch mit Moral und Kampfgeist brachte der TSV den Sieg über die Zeit.

SG Amberg/W’gelt. – SpVgg Baisweil-Lauch. 2:4 (1:3)

Tore 0:1 Tobias Albrecht (31.) 0:2 Felix Steinhauser (36.) 1:2 Dennis Motzer (45.) 1:3 Tobias Albrecht (55.) 1:4 Sebastian Wolf (78.) 2:4 Niklas Breiter Zuschauer 65 Schiedsrichter Stefan Hammerer

Der klare Favorit SG Amberg-Wiedergeltingen konnte an diesem Samstag keine Punkte gegen den lauf- und kampfstarken Gegner aus Baisweil/Lauchdorf holen. In der zweiten Halbzeit machte zwar die Heimmannschaft das bessere Spiel, aber die Gäste agierten clever und machten die Tore. Somit geht das Ergebnis völlig in Ordnung.

TSV Pfaffenhausen – SV Oberrieden 0:2 (0:0)

Tore 0:1 Luca Klaus (72.), 0:2 Luca Klaus (90.+4) Zuschauer 175 Schiedsrichter Steffen Kibler

Mit Reinhold Haar im Team kam nur kurz Hoffnung beim TSV Pfaffenhausen auf. Am Ende behielt der SV Oberrieden durch zwei blitzsaubere Treffer von Luca Klaus die Oberhand.

SV Schöneberg – SV Mattsies 3:2 (3:1)

Tore 0:1 Matthias Vogt (19.), 1:1 Markus Lampert (26.), 2:1 Lukas Kurz (44.), 3:1 Dominik Zellhuber (45.), 3:2 Johannes Dietrich (78.) Zuschauer 90 Schiedsrichter Bernd Gossner

Der SV Schöneberg tat sich in den ersten 15 Minuten schwer und SV Mattsies ging nicht unverdient in Führung. Nach dem Rückstand kamen die Gastgeber besser ins Spiel und drehten mit einem Doppelpack kurz vor der Halbzeit das Spiel. In der zweiten Halbzeit war wiederum der Gastheber besser im Spiel und Schöneberg vergab die wenigen Chancen.

SG Kirchdorf/Ramm. – SV Schlingen 3:0 (0:0)

Kreisklasse Allgäu 2: SG Kirchdorf/Rammingen empfängt den SV Schlingen Icon Galerie 14 Bilder In der Kreisklasse Allgäu 2 hat die SG FSV Kirchdorf/FC Rammingen den SV Schlingen zu Gast.

Tore 1:0 David Schilcher (52.), Sulayman Drammeh (58.), 3:0 Sulayman Drammeh (63.) s Zuschauer 100 Schiedsrichter Bernhard Maurer

Klare Sache für die Gastgeber: Mit 3:0 hatte die SG das bessere Ende für sich gegen offenbar verunsicherte Gäste aus Schlingen. Der kurzfristige eingesprungene Interimstrainer Tobias Kusterer hat noch eine Menge Arbeit vor sich, um den Abstand auf die Abstiegsplätze zu vergrößern.

SV Bedernau – FSV Dirlewang 1:1 (0:0)

Tore 1:0 Tom Polonyi (60.), 1:1 Vincenz Meske (90.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Manfred Schmid

Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der die Heimelf zwei Lattentreffer zu verzeichnen hatte, schoss Polonyi Mitte des zweiten Spielabschnitts mit einem überlegten Lupfer über den Dirlewanger Torwart hinweg den Führungstreffer. In der Folge gingen die Gäste mehr ins Risiko und kamen so etwas glücklich zum Ausgleich.

Außerdem spielten:

SpVgg Rieden – SG Jengen/Waal 0:1

Tor 0:1 Michael Demmler (51.) Schiedsrichter Tobias Rothermel



A-Klasse Allgäu 2

Eine wahre Torflut ergoss sich über das Team von Türkspor Mindelheim: Der FC Buchloe 2 kannte keine Gnade und schickte die bemitleidenswerten Mindelheimer mit 11:0 nach Hause.

Der SV Salgen/Bronnen verliert zum siebten Mal in Folge

Sowohl die SG Ettringen als auch der TSV Markt Wald wollten ihre Niederlagen der Vorwoche vergessen lassen – gelungen ist das nur der SG, die mit 2:1 die Oberhand behielt. Spitzenreiter SV Tussenhausen hatte bei der SG Amberg-Wiedergeltingen klar das bessere Ende für sich. Der SV Salgen/Bronnen muss auch die siebte Niederlage verkraften.

FC Buchloe II - Türkiyemspor Mindelheim 11:0 (6:0)

Tore 1:0, 2:0, 3:0, 4:0 Rene Tomczak, 5:0 Patrick Bail (24.), 6:0 Rene Tomczak (28.), 7:0 Patrick Bail (53.), 8:0 Felix Hessel (73.), 9:0 Tughan Karabas (76.), 10:0 Felix Hessel (77.), 11:0 Patrick Bail (78.) Zuschauer 40 Schiedsrichter Steffen Kibler

SG Amberg/Wiedergeltingen II – SV Tussenhausen 1:3 (1:2)

Tore 1:0 Niklas Briter (15.), 1:1 Marco Drahotta (16.), 1:2 Marco Drahotta (40.), 1:3 Dominik Walter (84.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Thomas Bittner

SG Ettringen/Langerringen IV –TSV Markt Wald 2:1 (0:1)

Tore 0:1 Daniel Kriger (20.), 1:1 Mustafa Özsamanli (67.), 2:1 Florian Racaj (70.) Zuschauer 170 Schiedsrichter Niklas Lichtenberg

SG Breitenbrunn/Loppenhausen – SV Salgen/Bronnen 2:0 (0:0)

Tore 1:0 Monching Banares (62.), 2:0 Raphael Rogg (71.) Zuschauer k.A. Schiedsrichter Vitus Böck

SC Unterrieden –FC 98 Auerbach/Stetten 2:0 (1:0)

Tore 1:0 Elias Naegele (37.), 2:0 Christian Landsperger (73.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Maik Seemann

SC Eppishausen – FSV Dirlewang II 4:0

Tore k.A. Zuschauer k.A. Schiedsrichter Djamel Krüger

TSV Mittelneufnach – SV Eggenthal 1:5 (1:3)

Tore 0:1 Felix Fleschhut (2.), 0:2 Roman Haeusler (ET, 10.), 1:2 Robert Kugelmann (42.), 1:3 Felix Fleschhut (43.), 1:4 Elias Schad (51.), 1:5 Elias Schad (72.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Peter Fritz

Der SV Eggenthal ging bereits nach zwei Minuten mit 0:1 durch Felix Fleschhut in Führung. Nach einem Eigentor stand es bereits nach 9 Minuten 0:2 für die Gäste. In der 35. Minute verkürzte Robert Kugelmann. Durch einen Foulelfmeter auf 1:2. Kurz darauf baute Eggenthal ihren Vorsprung wieder auf 1:3 aus. Nach der Halbzeit erzielte Eggenthal durch einen Sonntagsschuss und ein sauberes Zusammenspiel die Tore 4 und 5.

A-Klasse Allgäu 3

FC Bad Wörishofen II – TSV Ottobeuren II 2:1 (0:1)

Tore 0:1 Matthias Kofler (27.), 1:1 Christoph Lange (52.), 2:1 Elias Torlak (61.), Zuschauer 33 Schiedsrichter Dalkiran

SV Oberegg II – TSV Altusried II 1:2

Tore 0:1 Dominik Baldauf (55.), 0:2 Dominik Baldauf (79.), 1:2 Maximilian Littow (81.) Schiedsrichter Lorenz Harbeith

Eine weitere Niederlage musste die Zweite des SVO hinnehmen. War die erste Hälfte noch ausgeglichen, bekamen die Gäste in der zweiten Halbzeit ein Übergewicht und Baldauf mit einem Doppelpack die 2-0 Führung. Für die Heimmannschaft kam der Anschlusstreffer zu spät.

TSV Kirchheim II – SG Boos/Fellheim II 1:5 (0:2)

Tore 0:1 Andreas Notz (3.), 0:2 Andreas Notz (14.), 0:3 Thomas Zanker (57.), 0:4 Daniel Hefele (60.), 0:5 Thomas Zanker (62.), 1:5 Alexander Zech (75.) Zuschauer 20 Schiedsrichter Michael Großkopf