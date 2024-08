Bad Wörishofen unglücklich, Kammlach mit Glück

Es war der erwartete „heiße Tanz“, der die beiden Bezirksliga-Teams aus dem Unterallgäu am Samstag erwartete: Nicht nur wegen der schwülwarmen Temperaturen, sondern vor allem auch wegen der starken Gegner, die auf den FC Kammlach und den FC Bad Wörishofen warteten. Beide spielen mussten auswärts bei absoluten Top-Teams der Liga. Der FC Bad Wörishofen reiste ins Oberallgäu zum FC Wiggensbach und musste seine erste Niederlage in der Bezirksliga hinnehmen: Zu spät erzielten die Kneippstädter den 1:2-Anschlusstreffer, hatten den klar favorisierten Gastgebern aber bis zum Schlusspfiff ein tolles Spiel geboten.

Der TSV Kammlach hatte Landesliga-Absteiger TSV Bobingen vor der Brust. Mit Kampf und einer Portion Glück rettete der TSV Kammlach am Ende noch ein 2:2-Unentschieden, nachdem das Team von Trainer Manuel Neß zur Halbzeit schon mit zwei Toren ins Hintertreffen geraten war. Doch dann traf erst Tobias Diepolder und dank einem Eigentor des TSV Bobingen konnte Kammlach die drohende Niederlage doch noch verhindern.

TSV Bobingen - TSV Kammlach 2:2 (2:0)

Tore 1:0 Florian Kohler (21.), 2:0 Florian Kohler (33.), 2:1 Tobias Diepolder (54.), 2:2 Andreas von Mücke (ET, 76.) Zuschauer 160 Schiedsrichter Antonia Hönl

» Zum dritten Mal in Folge reicht es für den TSV Bobingen nur zu einem Unentschieden. Beim 2:2 gegen den TSV Kammlach zu Hause sah alles zunächst nach einem Sieg aus. Zwar brauchte die stark verjüngte Anfangself der Bobinger etwas, um ins Spiel zu kommen, aber nach rund einer Viertelstunde zeigte sich die spielerische Überlegenheit. Und Florian Kohler, in der letzten Saison in der Landesliga noch etwas überfordert, machte zwei Treffer. Die 2:0-Führung zur Pause war verdient, fiel aber eindeutig zu niedrig aus. Allein Florian Kohler hatte noch zwei hochkarätige Chancen. Eine höhere Führung wäre durchaus möglich gewesen. Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit musste die Kammlacher Deckung Schwerstarbeit leisten. Weitere Bobinger Tore blieben aber aus. Bemerkenswert war der Kampfgeist der Gäste, die sich zu keiner Zeit aufgaben. Bobingen blieb zwar feldüberlegen, aber Kammlach versuchte zu kontern. Und der Kampf wurde belohnt.

Icon Vergrößern Mit einer Portion Glück und Kampfgeist hat der TSV Kammlach ein 2:2-Unentschieden beim TSV Bobingen erkämpft. Foto: Elmar Knöchel Icon Schließen Schließen Mit einer Portion Glück und Kampfgeist hat der TSV Kammlach ein 2:2-Unentschieden beim TSV Bobingen erkämpft. Foto: Elmar Knöchel

Bei einem dieser Gegenstöße zog Tobias Diepolder noch vor der Strafraumgrenze ab und überwand mit einem Sonntagsschuss den Bobinger Torwart Andreas von Mücke. Dieser Anschlusstreffer führte zu Nervosität bei den Gastgebern und Kammlach bekam immer wieder Gelegenheiten durch Bobinger Fehler. Das brachte schließlich den Ausgleich. Nach einem eher unnötigen Foul gab es Freistoß für Kammlach. Aus rund 35 Metern Torentfernung schlug Jonas Funk den Ball Richtung Tor, wohl eher als Flanke gedacht. Doch der Bobinger Torhüter, der den Ball fangen wollte, lenkte ihn in den eigenen Kasten. Zwar versuchten die Gastgeber noch, ein Tor zu erzielen, richtig gefährlich wurde es aber nicht mehr. Bezeichnend für das mangelhafte Offensivspiel der Bobinger: In der 72. Spielminute musste Gästekeeper Alexander Mayr verletzungsbedingt den Platz verlassen und wurde durch den Feldspieler Richard Krauß ersetzt. Aber in den verbleibenden 20 Spielminuten schafften es die Gastgeber nicht einmal, wirklich aufs Tor zu schießen. Nach Ende des Spiels feierten die Spieler des TSV Kammlach das Unentschieden auf dem Platz wie einen Sieg, während einige Bobinger in der Kabine lautstark ihren Ärger über das Ergebnis kundtaten.

FC Wiggensbach - FC Bad Wörishofen 2:1 (0:0)

Tore 1:0 Simon Kolb (54.), 2:0 Simon Kolb (81.), 2:1 Tim Krammer (90.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Sebastian Fleschut

» Der FC Wiggensbach setzt sich gegen den Aufsteiger FC Bad Wörishofen durch und siegt am Ende verdient mit 2:1. Von einem „zähen Spiel“ sprach Wiggensbachs Trainer Alex Methfessel nach Abpfiff. Beide Teams versuchten zwar viel nach vorne, doch Fehlpässe dominierten, wodurch sie nur wenige aussichtsreiche Chancen erarbeiteten. Simon Kolb setzte dem Spiel mit zwei Elfmetertoren seinen Stempel auf.

Erst wurde Lukas Ried im Strafraum zu Fall gebracht (54. Minute). Kurz vor Schluss wurde Moritz Ewald im Wörishofener Sechzehner gefoult. Kolb verwandelte zweimal sicher. In der Nachspielzeit nutzte Tim Krammer einen abgetropften Ball von Wiggensbachs Keeper und verkürzte auf 2:1. Doch kurz darauf pfiff der Schiedsrichter ab, sodass Wiggensbach sich die drei Punkte sicherte.