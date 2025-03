Der Favorit gibt sich im „Spiel der Woche“ keine Blöße

ihren Top-Torjäger konnte sich die SG Ettringen1/SpVgg Langerringen 4 auch in der Begegnung der B-Klasse Allgäu 1 Flex beim SVS Türkheim absolut verlassen. Als herausragender Spieler der Partie war Stürmer Matthias Maier, insbesondere in der ersten Hälfte, an allen maßgeblichen Szenen beteiligt und erzielte dabei zwei Treffer selbst. Er und seine Mitspieler nahmen am Ende mit einem 6:0-Erfolg gleichermaßen verdient wie ungefährdet die drei Punkte aus Türkheim mit.

Dabei begann die Partie zunächst noch einigermaßen ausgeglichen. Die Gäste waren zwar mit etwas mehr Schwung und Zug zum gegnerischen Strafraum unterwegs, die Hausherren hielten die Begegnung aber durchaus offen. Zudem waren die Teams um strukturiertes Spiel bemüht.

So gab schließlich ein Standard dem Spiel die entscheidende Wende. Zunächst hatte Türkheim noch Glück, denn nach einem Eckball jagte ein Gäste-Stürmer den Ball aus kurzer Distanz an die Querlatte.

Unmittelbar danach folgte der zweite Eckball für die SG Ettringen/Langerringen, den Frank Maurer direkt auf das Türkheimer Gehäuse zirkelte. Über Heim-Keeper Thomas Kreuz hinweg senkte sich der Ball am langen Pfosten in die Maschen. Dieser Führungstreffer für die Gäste war sozusagen der Türöffner für die SG.

Danach ließ nämlich Torjäger Matthias Maier sein Können aufblitzen. Als ständiger Unruheherd beschäftigte er die SVS-Abwehr unablässig. In der 25. Minute tanzte er schließlich seinen Gegenspieler im Strafraum aus, zog in die Mitte und schloss unhaltbar zum 2:0 für seine Farben ab.

Zehn Minuten später ein ähnlicher Ablauf. Wieder machte sich Matthias Maier auf und davon. Alleine vor Türkheims Goalie spitzelte der Stürmer den Ball an dem Torhüter vorbei. Den Pfosten streifend, landete das Leder zum Doppelpack des Torjägers schließlich im Netz.

Dem hatten die Hausherren nicht mehr allzu viel entgegenzusetzen. Zumal auch, da Matthias Maier gleich nochmal für höchste Gefahr sorgte. Alleine durchbrechend setzte er seinen scharfen Abschluss jedoch an den Pfosten. Der Abpraller allerdings landete direkt bei Frank Maurer, der keine Mühe hatte, mit einem strammen Schuss zum 4:0 ebenfalls einen Doppelpack zu schnüren.

So wurden dann auch die Seiten gewechselt, wobei wohl auch die Türkheimer Fans nicht mehr so recht an eine Wende in dem Spiel glaubten.

Im zweiten Abschnitt war jedoch irgendwie die Luft aus der Partie heraus. Die Lebhaftigkeit der ersten Hälfte erreichte das Spiel nicht mehr. Sei es aufgrund des klaren Spielstandes oder der personellen Wechsel, die beide Trainer vornahmen.

Icon Vergrößern War er am Ball, brannte es im Türkheimer Strafraum: Hier erzielte Matthias Maier (grünes Trikot / Nr. 9) das 2:0 für die SG Ettringen/Langerringen. Foto: Robert Prestele Icon Schließen Schließen War er am Ball, brannte es im Türkheimer Strafraum: Hier erzielte Matthias Maier (grünes Trikot / Nr. 9) das 2:0 für die SG Ettringen/Langerringen. Foto: Robert Prestele

Dennoch hatte die SG Ettringen/Langerringen noch nicht genug und schraubte durch Treffer von Joshua Brunnenmeier und Mustafa Özsamanli das Ergebnis sogar noch auf 0:6 hoch. Die SG TSV Ettringen 1/SpVgg Langerringen 4 bleibt damit weiterhin ganz oben mit dabei, und in Richtung Tabellenspitze sind nach wie vor alle Optionen offen. Der SVS Türkheim zeigte dagegen durchaus einige gute Ansätze, die für die Zukunft hoffen lassen.

„Heute muss man einfach die Leistung des Gegners anerkennen. Ettringen/Langerringen war schlicht besser. In diesem Spiel konnten wir nicht mehr erreichen“, sah Türkheims Trainer Nicholas Wenninger die Begegnung realistisch.

Zufrieden war natürlich Gäste-Coach Sahin Kara: „Die Mannschaft hat heute eine tolle Leistung abgerufen. Zunächst war es noch etwas schwierig, aber nach dem Führungstreffer lief es dann und letztlich war der Sieg dann auch in dieser Höhe verdient.“

So haben sie gespielt:

SVS Türkheim Thomas Kreuz, Maximilian Rogg, Ali Rajabi, Lukas Haufler, Daniel Bartenschlager, Vincent Savini, Christian Reitmaier, Maximilian Schüttler, Dominic Weigant, Michael Drexl, Christian Schegg; Ersatz: Julian Huber, Marius Waltenberger Nicholas Wenninger, Florian Karg, Christoph Mayer; Trainer: Nicholas Wenninger

SG TSV Ettringen 1 /SpVgg Langerringen 4 Julian Brenner, Bastian Rusp, Niklas Sontheimer, Valentin Böck, Matthias Maier, Mustafa Özsamanli, Leander Sturm, Tristan Elezkurtaj, Joshua Brunnenmeier, Frank Maurer, Peter Müller; Ersatz: Sahin Kara, Thomas Hörterich, Benedikt Maier, Bastian Lutz, Hendrik Maier, Michael Senner, Florian Racaj; Trainer: Sahin Kara

Tore 0:1 Frank Maurer (18.), 0:2 Matthias Maier (25.), 0:3 Matthias Maier (31.), 0:4 Frank Maurer (36.), 0:5 Joshua Brunnenmeier, 0:6 Mustafa Özsamanli

Zuschauer 150

Schiedsrichter Alois Auer