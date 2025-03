Der SV Oberegg bleibt in der Kreisliga in Lauerstellung

Am ersten Wochenende nach der Winterpause, an dem sämtliche Allgäuer Ligen wieder im Spielbetrieb waren, waren es vor allem die Topmannschaften, die offenbar noch etwas im Winterschlaf sind. Weder der TSV Zaisertshofen (Kreisklasse 2) noch der SC Unterrieden (A-Klasse 2) oder der FSV Dirlewang (A-Klasse 3) konnten ihre Spiele gewinnen.

Kreisliga Allgäu Nord: Der SV Oberegg bleibt erster Verfolger

Der SV Oberegg bleibt in der Kreisliga Allgäu Nord dem Spitzenreiter FC Heimertingen auf den Fersen. In Boos gelang dem SVO ein 2:1-Erfolg, der zugleich Rückenwind für das anstehende Halbfinale im Kreispokal am Mittwoch in Buxheim geben sollte. Der TSV Mindelheim startet mit einer Niederlage in das Fußballjahr und verabschiedet sich damit vorerst vom Aufstiegskampf.

TV Boos – SV Oberegg 1:2

Tore 0:1 Christian Müller (5.), 0:2 Martin Fischer (27.), 1:2 Andreas Notz (87.) Rot Andreas Notz (Boos, 90. + 4), Notbremse Zuschauer 80 Schiedsrichter Alois Hammerschmidt

Im ersten Abschnitt kam eine spielerisch enttäuschende Heimelf zu keinen nennenswerten Möglichkeiten. Folgerichtig nutzte Oberegg zwei seiner gefährlichen Vorstöße zu einer Zwei-Tore-Führung. Auch in der zweiten Hälfte fand Boos nie zu seinem Spiel und kam lediglich zum sehenswerten Anschlusstreffer. Der SV Oberegg bleibt damit Zweiter und kann sich nun auf das anstehende Halbfinale im Kreispokal konzentrieren. Am kommenden Mittwoch gastiert der SVO dann beim Memminger Kreisklassisten FC Viktoria Buxheim.

FC Hawangen – SG Amberg/W’geltingen 2:2

Tore 0:1 Deniz Subasi (33.), 0:2 Alexander Wolf (35.), 1:2 Thomas Groß (37.), 2:2 Johannes Binzer (66./FE) Zuschauer 150 Schiedsrichter Deniz Karaagac

Trotz überlegener erster Halbzeit lag der FC Hawangen zur Pause mit 1:2 hinten. Nach dem Wiederanpfiff konnte der FC Hawangen durch einen Elfmeter den verdienten Ausgleich erzielen, schaffte es aber nicht mehr nachzulegen, um das Spiel drehen. Für die SG Amberg/Wiedergeltingen war es der erste Punktgewinn nach zuletzt vier Niederlagen in Folge. Damit klettert die Spielgemeinschaft einen Platz nach oben auf Rang 13.

TSV Legau – TSV Mindelheim 2:0

Tore 1:0, 2:0 Jonas Prestele (66., 85.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Fabian Baiz

Die Heimelf zeigte eine überzeugende Leistung und siegte absolut verdient. Bereits in der ersten Halbzeit hatte Legau gute Chancen, aber auch die Gäste waren mit Kontern gefährlich. Im zweiten Durchgang sorgte Jonas Prestele mit einem Doppelpack für die Entscheidung. Für den TSV Mindelheim bedeutet diese Niederlage ein herber Rückschlag im Kampf um die Aufstiegsplätze. Der Abstand auf Rang zwei ist nun auf sieben Zähler angewachsen.

Die weiteren Spiele:

SC Ronsberg – TSV Ottobeuren 1:1

Tore 0:1 Laurin Zeisele (35., Eigentor), 1:1 Philipp Schaule (41.) Zuschauer 230 Schiedsrichter Marco Komader

DJK Ost-Memmingen – SV Memmingerberg 1:0

Tor 1:0 Güven Karadeniz (32.) Gelb-Rot Adis Atashi (Ost-MM, 90.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Jens Steck

TSV Lautrach-Illerbeuren – SG Sontheim/Westerheim 0:4

Tore 0:1 Maximilian Hebel (42.), 0:2 Tobias Kirchmaier (67.), 0:3 Fabian Walter (79.), 0:4 Thomas Schütz (80.) Zuschauer 170 Schiedsrichter Elias Kennerknecht

FC Heimertingen – TV Bad Grönenbach 2:0

Tore 1:0 Christoph Amann (54., FE), 2:0 Marcel Schmid (81.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Vincent Kleß

Kreisklasse Allgäu 2: Spitzenreiter TSV Zaisertshofen verliert Topspiel

Es wird wieder enger an der Tabellenspitze der Kreisklasse Allgäu 2: Spitzenreiter TSV Zaisertshofen verliert das Topspiel bei Verfolger FSV Lamerdingen knapp mit 0:1 und büßt damit den Punktevorsprung ein. Bei den Verfolgern ändert sich die Reihenfolge nachdem die SG Kirchdorf/Rammingen bei der SG Jengen/Waal nur unentschieden spielt.

TSV Kirchheim – SV Bedernau 1:0

Tor 1:0 Martin Loracher (24.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Peter Fritz

Mit einem knappen 1:0-Heimsieg gegen Aufsteiger SV Bedernau schiebt sich der TSV Kirchheim in der Tabelle auf den dritten Platz und mischt damit mit im Kampf um den möglichen Kreisliga-Aufstieg. Das Tor des Tages erzielte Kirchheims Allzweckwaffe Loracher in der ersten Halbzeit.

SV Schöneberg – SV Schlingen 2:1

Tore 0:1 Sebastian Reiter (5.), 1:1 Markus Singer (90. + 1), 2:1 Dominik Gaßner (90. + 4) Rot Fabian Kaufmann (Schlingen, 61.), Notbremse Zuschauer 80 Schiedsrichter Florian Wissmiller

Der SV Schlingen begann spielbestimmend und ging früh in Führung. In der sehr zerfahrenen Partie hatte die Heimelf im Anschluss die größeren Spielanteile. Sehr viele Ungenauigkeiten und Unterbrechungen ließen jedoch keinen Spielfluss aufkommen. Der gegnerische Torhüter erhielt in der 60 Minute nach einer Notbremse die Rote Karte. In der Nachspielzeit wurden die Bemühungen der Heimelf mit zwei Toren und damit dem Sieg belohnt.

SG Jengen/Waal – SG Kirchdorf/Rammingen 2:2

Tore 1:0 Maximilian Huber (44.), 2:0 Maximilian Glas (45.), 2:1, 2:2 Tim Rauscher (61., 67.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Markus Heider

Wieder einmal war es Tim Rauscher, der mit seinen Toren die SG Kirchdorf/Rammingen im Rennen um die Aufstiegsplätze hält. Mit einem Doppelschlag unmittelbar vor der Halbzeitpause gingen die Hausherren in Führung und hatten für die zweite Halbzeit alle Trümpfe in der Hand. Doch dann kam Rauscher und sorgte binnen sechs Minuten für den Ausgleich und zumindest für einen Punktgewinn der SG Kirchdorf/Rammingen.

FSV Lamerdingen – TSV Zaisertshofen 1:0

Tor 1:0 Dominik Schurr (58.) Rot Felix Wiedemann (Zaisertshofen, 37.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Paul Brendlberger

Im Spitzenspiel der Kreisklasse Allgäu 2 setzte sich die Heimelf knapp mit 1:0 durch. In der ersten Halbzeit erspielte sich keine der beiden Mannschaften nennenswerte Torchancen. Einziger Höhepunkt im ersten Durchgang war ein Platzverweis auf Gäste-Seite. In der zweiten Halbzeit reichte dem FSV ein schnell ausgeführter Freistoß zum Tor des Tages durch Dominik Schurr. In der Schlussphase sorgte Zaisertshofen mit Standardsituationen noch für Gefahr. Am Ende blieb es jedoch bei einem nicht unverdienten Heimsieg.

Außerdem spielten:

Kaufbeuren II – FC Buchloe 1:10

Tore 0:1 Marcel Halder (13.), 0:2 Drilon Zejnulai (21.), 0:3, Patrick Bail (38.), 0:4 Drilon Zejnulai (43.), 0:5 Manuel Scherers (45.), 0:6 Patrick Bail (49.), 1:6 Mohammad Hamwi (FE, 61.), 1:7 Luka Arezina (67.), 1:8 Johannes Martin (69.), 1:9 Wolfgang Baumann (72.), 1:10 Luka Arezina (75.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Lukas Dimdik

SVO Germaringen II – SV Oberegg II 5:2

Tore 1:0 Marc Eder (21.), 2:0 Timo Schantin (25.), 3:0, 4:0 Julian Renz (45., 57.), 4:1 Kilian Moser (67.), 4:2 Tobias Rothermel (70.), 5:2 Leon Wörle (72.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Sebastian Fleschhut

A-Klasse Allgäu 2: Spitzenreiter Unterrieden spielt nur remis

Der SC Unterrieden behält in der A-Klasse 2 seine Spitzenposition, doch der Vorsprung schmilzt.

TSV Kirchheim II – TSV Mindelheim II 2:0

Tore 1:0 Manuel Heinzelmann (65.), 2:0 Omar Jallow (86.) Zuschauer 30 Schiedsrichter Harald Kutzke

Während die Reserve des TSV Mindelheim zahlreiche Chancen vergab, nutzten die Kirchheimer seine Möglichkeiten eiskalt.

FC Bad Wörishofen II – FC 98 Auerbach/Stetten 2:1

Tore 0:1 Nick Seibold (78.), 1:1 Maximilian Sontheimer (88.), 2:1 Ben Lenhardt (90.) Zuschauer 60 Schiedsrichter Sebastian Hartmann

Als Nick Seibold in der 78. Minute im Anschluss an einen Eckball der Führungstreffer für die Gäste gelang, schien sich eine Überraschung anzubahnen. Doch mit toller Moral drehten die Platzherren die Partie in der 88. und 90. Spielminute. Bis zu diesem Zeitpunkt waren sie immer wieder am überragenden Gästeschlussmann Florian Hofmann gescheitert.

SV Mattsies – SV Salgen/Bronnen 2:1

Tore 1:0 Daniel Häring (17., FE), 1:1 Christian Mayr (40., Eigentor), 2:1 Matthias Vogt (58.) Zuschauer 75 Schiedsrichter Roland Tomaschek

Der SV Mattsies ist erfolgreich ins neue Punktspieljahr gestartet. Doch es war ein Sieg mit ganz viel Dusel. Die Gäste aus Salgen trafen insgesamt viermal Aluminium, die Tore aber machte allesamt der SVM: zweimal auf der richtigen Seite durch Häring nach Elfmeter und durch Rückkehrer Vogt, hinten durch eine verunglückte Rettungsakation durch Mayr – dessen zweiter Eigentorversuch glücklicherweise über das Tor segelte.

SG Breitenbrunn/Loppenhausen – TSV Mittelneufnach 4:2

Tore 0:1 Niklas Kugelmann (5.), 1:1 Noah Bucher (23.), 2:1 Monching Banares (32.), 3:1 Manuel Nußer (42.), 4:1 Manuel Dirnagel (74.), 4:2 Dennis Hedrich (90.) Rot Simon Fuchs (Mittelneufnach, 3. ) Zuschauer 120 Schiedsrichter Stefan Hammerer

Die frühe Rote Karte gegen Fuchs und das schnelle 1:0 ließen die SG Breitenbrunn gegen den Tabellenzweiten aus Mittelneufnach auf die Siegerstraße einbiegen.

TSV Pfaffenhausen – SC Eppishausen 2:3

Tore 1:0, 2:0 Fabian Zenuni (9., 14.), 2:1 Alexander Schletgauer (16.), 2:2 Lukas Wiblishauser (27.), 2:3 Alexander Schletgauer (41.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Hubert Löser

Zu Spielbeginn sah es nach einem Heimsieg für den TSV Pfaffenhausen aus. Torjäger Zenuni brachte die Heimelf mit einem Doppelpack in Führung. Doch Eppishausen gab sich nicht auf und kam zum Ausgleich und durch Schletgauers zweiten Tor noch in der ersten Hälfte zum Siegtreffer.

Türkiyemspor Mindelheim – SV Tussenhausen 1:5

Tore 0:1, 0:2 Quirin Riederle (19./FE, 27.), 0:3 Florian Drexel (54.), 1:3 Tayfun Salkut (71./FE), 1:4 Quirin Riederle (72.), 1:5 Lukas Lederle (90.) Zuschauer 55 Schiedsrichter Norbert Wagner

Der SV Tussenhausen startet dank eines Dreierpacks von Riederle mit einem Sieg ins neue Punktspieljahr. Der Sieg war auch in der Höhe verdient.

SC Unterrieden – TSV Markt Wald 0:0

Zuschauer k. A. Schiedsrichter Konrad Sedlmeir

Trotz eines torlosen Unentschiedens behält der SCU seine Tabellenführung.

A-Klasse Allgäu 3: Der FSV Dirlewang lässt erstmals Federn

In der A-Klasse 3 büßt der FSV Dirlewang seine weiße Weste ein.

SG Boos/Fellheim II – FSV Dirlewang 1:1

Tore 1:0 Moritz Häfele (53.), 1:1 Thomas Aufmuth (76.) Schiedsrichter Erol Demiray

Der FSV Dirlewang muss beim 1:1 gegen Boos/Fellheim den ersten Punktverlust der Saison hinnehmen. Trotzdem behauptet der FSV Platz eins in der A-Klasse 3.