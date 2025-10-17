Icon Menü
Fußball im Unterallgäu: FC Bad Wörishofen will in der Bezirksliga den nächsten Sieg holen

Fußball im Unterallgäu

Der FC Bad Wörishofen trifft auf seinen Relegationsgegner

Gegen den TV Weitnau will der FCW endlich wieder dreifach punkten. In der Kreisliga hofft der TSV Mindelheim auf konstantere Leistungen.
Von Axel Schmidt
    • |
    • |
    • |
    Tim Krammer (blaues Trikot) und der FC Bad Wörishofen haben gute Erinnerungen an den TV Weitnau: Im Juni 2024 gewann der FCW das Relegationsspiel um den Bezirksliga-Aufstieg gegen Weitnau.
    Tim Krammer (blaues Trikot) und der FC Bad Wörishofen haben gute Erinnerungen an den TV Weitnau: Im Juni 2024 gewann der FCW das Relegationsspiel um den Bezirksliga-Aufstieg gegen Weitnau. Foto: Axel Schmidt

    Für die Bezirksligisten endet am Wochenende die Vorrunde. Der FC Bad Wörishofen bekommt es mit einem Aufsteiger zu tun, der jedoch kürzlich ein Ausrufezeichen gesetzt hat. In der Kreisliga will der SV Oberegg die Tabellenführung behaupten.

    Auch in den unteren Ligen kommt es zu spannenden Duellen, allen voran in der Kreisklasse. Kann sich der SV Oberrieden im Topspiel gegen die SG Amberg/Wiedergeltingen behaupten? Und wie tritt der FC Buchloe beim FSV Dirlewang auf?

    Bezirksliga Süd: Der TV Weitnau ist dem FC Bad Wörishofen nicht unbekannt

    Weitnau? Da war doch was... Als der FC Bad Wörishofen vor zwei Jahren in der Relegation zum Aufstieg in die Bezirksliga antrat, hieß der Gegner im Entscheidungsspiel TV Weitnau. Damals setzten sich die Bad Wörishofer relativ souverän mit 3:1 durch und stiegen auf. Der TV Weitnau musste ein weiteres Jahr in der Kreisliga verbringen, ehe im Sommer der Aufstieg klappte.

    Nun stehen sich die beiden Teams am Sonntag am letzten Vorrundenspieltag in Weitnau gegenüber. Während der FC Bad Wörishofen als Neunter ordentlich da steht, ist der TV Weitnau Vorletzter. Allerdings: Am vergangenen Spieltag beendeten die Weitnauer ihre Negativserie von acht Niederlagen mit einem 2:0-Auswärtssieg beim FC Thalhofen. Der FC Bad Wörishofen, der seit sechs Spielen auf einen Sieg wartete, sollte also gewarnt sein.

    Kreisliga Allgäu Nord: TSV Mindelheim will konstanter spielen

    Es ist ein Phänomen: Ausgerechnet gegen die Topteams der Liga feierte der TSV Mindelheim zuletzt seine beiden einzigen Heimsiege. Dem 1:0 gegen den FC Heimertingen ließen die Mindelheimer zuletzt einen 3:2-Sieg gegen den TV Bad Grönenbach folgen. Am Samstag steht nun das Heimspiel gegen die SG Sontheim/Westerheim an. Mitnichten ein Spitzenteam der Liga. Umso wichtiger wäre dennoch ein Sieg. „Wir müssen endlich einmal Konstanz reinbringen“, fordert Mindelheims Trainer Patrick Eckers. Bislang wechselten sich Sieg und Niederlage in schöner Regelmäßigkeit ab, sodass der TSV Mindelheim als Neunter nur einen Platz über der SG Sontheim/Westerheim steht.

    Der SV Oberegg will endlich wieder einen Sieg bejubeln. Zuletzt reichte es in der Kreisliga nur zu drei Unentschieden in Serie.﻿
    Der SV Oberegg will endlich wieder einen Sieg bejubeln. Zuletzt reichte es in der Kreisliga nur zu drei Unentschieden in Serie.﻿ Foto: Siegfried Rebhan

    Auf Rang zwei in der Tabelle thront der SV Oberegg, was angesichts der drei Unentschieden in Folge zuletzt beinahe einem Wunder gleicht. Doch auch die Konkurrenz hat Federn gelassen, entsprechend ist das Spitzenquartett eng beieinander: Nur zwei Punkte trennen den Tabellenführer FC Heimertingen vom TSV Kammlach (4.). Während der SV Oberegg bei Aufsteiger SV Lachen antritt, ist der TSV Kammlach in Altusried zu Gast. Der TSV Kirchheim (12.) spielt beim FC Heimertingen.

    Kreisklasse Allgäu 2: Oberrieden lädt zum Duell der Verfolger

    Der SV Oberrieden hat durch die 1:3-Niederlage im Nachholspiel unter der Woche gegen den FC Buchloe die mögliche Tabellenführung verpasst. Nun kommt es im Heimspiel gegen die SG Amberg/Wiedergeltingen zum Duell der Verfolger. Spitzenreiter FC Buchloe tritt beim starken Aufsteiger FSV Dirlewang an. Möglicherweise können die Gennach-Kicker ihren Vorsprung weiter ausbauen. Der bislang einzige Buchloe-Bezwinger TSV Zaisertshofen empfängt derweil die SG Kirchdorf/Rammingen.

    A-Klasse Allgäu 2: Lösbare Aufgabe für den Tabellenführer

    Die Mannschaft der Stunde will weiter nach oben klettern: Die SG Breitenbrunn/Loppenhausen feierte zuletzt drei Siege in Folge, darunter einen 4:1-Erfolg gegen den SV Tussenhausen. Geht die Erfolgsserie im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten aus Ettringen weiter, klettert die Spielgemeinschaft mindestens einen Platz nach oben. Tabellenführer SV Tussenhausen hat mit dem TSV Mittelneufnach eine lösbare Aufgabe.

