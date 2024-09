Kammlach gelingt der Befreiungsschlag

Kammlach Cheftrainer Manuel Neß hat seinen Urlaub beendet und gibt wieder die Kommandos an der Seitenlinie - und prompt ist der Erfolg zum TSV Kammlach zurückgekehrt. Mit 4:1 (2:1) schickten die Gelb-Schwarzen ihre Gegner vom FC Rettenberg zurück ins Oberallgäu - ein verdienter Sieg, der beim TSV nach zuletzt schwachen Leistungen auch Erleichterung auslösen dürfte.

In der 6. Spielminute starteten die Hausherren einen Angriff über die rechte Seite, den Tim Heinzelmann nach Ballrückeroberung mit einem platzierten Schuss ins rechte Torwarteck zur 1:0 Führung abschloss. Mit dem ersten Angriff der Gäste gelang in der 11. Minute der Ausgleich, als nach einem Steckpass der Ball von Simon Mayr im Tor versenkt wurde.

In der Folgezeit verlief die Partie hektisch und kampfbetont, mit Torchancen auf beiden Seiten. Beim Schuss von Fabian Reth faustete der Gästekeeper Lukas Köck den Ball Manuel Funk vor die Füße, der fackelte nicht lange, zog direkt ab und traf zur 2:1 Führung für den TSV Kammlach. Kurze Zeit später bot sich den Rettenbergern die Möglichkeit zum Ausgleich, als beim Freistoß von der rechten Seite Quirin Schweiger einen Schritt zu spät kam.

Der TSV Kammlach hat diesen Befreiungsschlag in der Bezirksliga herbeigesehnt

Kurz nach der Halbzeit lief Manuel Funk aufs Gästetor zu, lupfte den Ball über den herausstürzenden Keeper Lukas Köck und der mitgelaufene Tobias Diepolder grätschte die Kugel zum 3:1 ins Tor. Danach versuchten die Gäste über wechselhaftes Spiel den Anschlusstreffer zu erzielen, was in der 73. Minute fast gelang, doch Heimtorwart Mayr verhinderte dies in letzter Sekunde mit einer langen Fußabwehr. Quasi im Gegenzug erzielte erneut Tobias Diepolder, auf Zuspiel von Peter Thorausch, das 4:1. Gästestürmer Giuseppe Gerace vergab zum Ende hin noch zwei Chancen in aussichtsreicher Position und mit dem Schlusspfiff war der ersehnte Befreiungsschlag perfekt.

Tore 1:0 Tim Heinzelmann (6.), 1:1 Moritz Fritsch (11.), 2:1 Manuel Funk 32.), 3:1 Tobias Diepolder (49.), 4:1 Tobias Diepolder (75.) Zuschauer 140 Schiedsrichter Maximilian Wagner