Keine Tore im Unterallgäuer Aufsteiger-Duell

Mit Spannung war das direkte Aufeinandertreffen der beiden Bezirksligaaufsteiger FC Bad Wörishofen und TSV Kammlach erwartet worden. Und die Begegnung hielt, was sie versprochen hatte. Tormöglichkeiten gab es nämlich hüben wie drüben und auch die Intensität betreffend, ließ die Partie keine Wünsche offen. Einzig das Salz in der Suppe fehlte: Tore. So aber stand es beim Abpfiff der Bezirksligabegegnung des FC Bad Wörishofen im Heimspiel gegen den TSV Kammlach dann 0:0.

Robert Prestele Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Bad Wörishofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kammlach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis