So lief der Spieltag für die Teams aus dem Unterallgäu

Kreisliga Allgäu Nord

Das war nichts mit dem erhofften Dreier: Die SG Amberg-Wiedergeltingen kehrte statt mit Punkten mit einer saftigen 1:4-Niederlage vom Spiel in Ronsberg zurück. Wiedergutmachung wollte der SV Oberegg nach der bitteren 1:7-Klatsche in der Vorwoche: Mit dem 1:1 in Bad Grönenbach gelang zumindest ein Teilerfolg. Die Fans mussten aber lange zittern, der Ausgleich fiel erst in der 90. Minute. Gegen die bislang ebenfalls sieglosen Gäste aus Memmingerberg hatte sich der SV Oberrieden einiges ausgerechnet - und damit ordentlich verrechnet. Von einem offenen Schlagabtausch war nichts zu sehen.

DJK SV Ost Memmingen -TSV Mindelheim 1:2 (0:2)

Tore 0:1 David Kienle (6.), 0:2 Milan Etmans (20.), 1:2 Arthur Ulinez (47.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Dennis Picknick

» Der TSV Mindelheim hat sich mit dem zweiten Sieg in Folge in der Kreisliga in der Spitzengruppe einsortiert. Zwei schnelle Treffer sorgten im Freitagsspiel schon nach 20 Minuten für die vorentscheidende 2:0-Führung für die Mindelheimer. Der TSV nutzte die Verwirrung in der Abwehr der Ostler. Gleich nach dem Seitenwechsel kam der TSV durch den Anschlusstreffer für Ost Memmingen unter Druck, doch mit Geschick und einer tollen kämpferischen Leistung verteidigte Mindelheim den wichtigen Dreier über die Zeit.

TV Bad Grönenbach - SV Oberegg 1:1 (0:0)

Tore Florian Henkel (58.), 1:1 Sebastian Huber (90.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Felix Haggenmüller

» Der SV Oberegg macht es wie Bayer Leverkusen in der Bundesliga: Mit Geduld und Überzeugung gelang den Gästen der späte Ausgleich praktisch mit dem Schlusspfiff. Damit holt sich der SVO seinen etwas glücklichen, aber umso wichtigeren ersten Punkt in der neuen Saison.

SC Ronsberg - Amb./Wiedergeltingen 4:1 (2:0)

Tore 1:0 Tim Albat (14.), 2:0 Philipp Schaule (26.), 2:1 Leon Schneider (53.), 3:1 Tim Albat (65.), 4:1 Tim Fleschutz (88.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Benjamin Hecht

» Mit dem nächsten Dämpfer kehrte das Team von Alois Schneider aus Ronsberg zurück: Im Spitzenspiel hatte die SG deutlich das Nachsehen und muss eine herbe 1:4-Niederlage verkraften. Damit ist die Tabellenführung erstmal weg.

SV Oberrieden - SV Memmingerberg 0:4 (0:2)

Tore 0:1 Raphael Mutzel (17.), 0:2 Raphael Mutzel (32.), 3:0 Raphael Mutzel (61.), 0:4 Patrick Gamper (77.) Zuschauer 125. Schiedsrichter

» Nicht zu halten war Gästestürmer Raphael Mutzel, der einen Sahnetag erwischt hatte, einen Dreierpack schnürte und den SVO fast im Alleingang besiegte. Das vierte Tor fiel dann nach 77 Minuten und die Heimelf musste sich mit der Niederlage abfinden.

Die weiteren Spiele:

FC Heimertingen - TSV Legau 1:2 (0:0)

Boos - Sontheim/Westerheim 2:0

Lautrach-Illerb. - Ottobeuren 2:5

Kreisklasse Allgäu 2

Das Spitzenspiel der Kreisklasse Allgäu 2 sah einen deutlichen Sieger: Mit 2:0 ließ der gastgebende TSV Kirchheim nichts anbrennen. Einen Fehlstart muss der SV Schöneberg verkraften.

FC Buchloe - SV Oberegg II 7:2 (3:1)

Tore 1:0 Patrick Bail (3.), 1:1 Lukas Prim (8.), 2:1 Patrick Bail (16.), 3:1 Santiago Alfaro (43.), 4:1 Johannes Martin (48.), 5:1 Manuel Scherers (61.), 5:2 Lukas Prim (76.), 6:2 Santiago Alfaro (80.), 7:2 Wolfgang Baumann (86) Zuschauer 90 Schiedsrichter

» Gleich sieben Mal musste der bedauernswerte SVO-Torhüter Alexander Müller hinter sich greifen, die gastgeber nutzten jede Chgance und trafen aus allen Lagen.

TSV Kirchheim - SG Kirchdorf/Rammingen 2:0

Tore 1:0 Samet Oezer (22.), 2:0 Jonas Westermaier (67.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Michael Greiner

» Der neue TSV-Coach Michael Schuster hat Grund, zufrieden mit seiner Mannschaft zu sein: Mit einem überzeugenden 2:0-Erfolg gegen die SG Kirchdorf/Rammingen hat der TSV seine Ambitionen unterstrichen.

SG Jengen/Waal - SV Schlingen 2:3 (2:1)

Tore 1:0 Maximilian Glas (11.), 2:0 Maximilian Glas (18.), 2:1 Niklas Kusterer (33.), 2:2 Noah Kienle (81.), 2:3 Tobias Kusterer (84.) Zuschauer 40 Schiedsrichter Pascal Dekinger

» Durch einen Doppelschlag von Maximilian Glas lag der Gastgeber scheinbar komfortabel in Führung, doch der SVS hielt dagegen und schaffte schnell den 2:1-Anschlusstreffer. die Schlussphase dann turbulent: Erst der umjubelte Ausgleich und schon im gegenzug der nicht minder umjubelte Siegtreffer für den SVS.

SV Schöneberg - Baisweil-Lauchdorf 1:3 (1:1)

Tore 0:1 Max Steinhauser (11.), 1:1 Lukas Kurz (25.), 1:2 Leon Sauer (54.), 1:3 Max Steinhauser (57.) Zuschauer 100 Schiedsrichter

» Die Heimelf startete druckvoll in die Begegnung. Bei einer Reihe von Eckbällen verhinderten die Gäste mit Glück und Geschick das Gegentor. Den ersten Angriff nutzte dann Max Steinhauser zur Führung. Mit einer schönen Einzelleistung erzielte Lukas Kurz den Treffer zum ausgeglichenen Halbzeitstand. Mit seinem zweiten Treffer besiegelte Steinhauser die Niederlage der Heimelf. Die Mehrzahl der Chancen erspielte sich die zwar Heimelf, die Gäste waren mit wenigen Möglichkeiten maximal erfolgreich.

SV Bedernau - FSV Lamerdingen 2:1 (1:0)

Tore 1:0 Sven Hafenmayer (9.), Michael Schuster (52.), 2:1 Sven Hafenmayer (75.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Jürgen Warnck

» In einem ausgeglichen Spiel erkämpfte sich der SVB die ersten drei Punkte in der Kreisklasse. Die frühe Führung durch Sven Hafenmayer konnte Michael Schuster zu Beginn der zweiten Halbzeit ausgleichen. Eine viertel Stunde vor Schluss ging die Heimelf erneut durch Hafenmayer in Führung. Mit Kampf, Leidenschaft und einem guten Torwart konnte die knappe Führung über die Zeit gebracht werden..

SVO Germaringen II - TSV Zaisertshofen 1:1

Tore k.A. Schiedsrichter Rudolf Vogler

A-Klasse Allgäu 2

Unterallgäu Sechs Teams stehen punktgleich oben in der Tabelle. Ganz unten warten Kirchheim 2 und Auerbach/Stetten auf die ersten Punkte.

SV Salgen/Bronnen - TSV Markt Wald 1:1 (0:0)

Tore 1:0 Jonas Heiß (63.), 1:1 Daniel Kriger (78.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Rudolf Wind

» Die Partie war meist ausgeglichen. Die Heimelf vergab in der 1. Halbzeit zwei gute Tormöglichkeiten. In der 2. Halbzeit wurde der sehr vermisste Torjäger Jonas Heiß dann eingewechselt und prompt traf er nach schöner Hereingabe von Tobias Schneider. Leider verletzte sich Jonas Heiß wieder und fällt erneut aus.

TSV Kirchheim II - TSV Mittelneufnach 0:3

Tore 0:1 Simon Fuchs (50.), 0:2 Christoph Kugelmann (53.), 0:3 Dennis Schmid (70.) Zuschauer 70 Schiedsrichter

» Kein Punkt, kein Tor, 15 Gegentore in drei Partien - die TSV-Reserve hat spätestens mit dem 0:3 gegen Mittelneufnach den Fehlstart perfekt gemacht.

Türk. Mindelheim - SC Unterrieden 0:4 (0:1)

Tore 0:1 Tim Strobl (33.), 0:2 Christian Landsperger (60.), 0:3 Lukas Schneider (76.), 0:4 Hannes Egg (84.) Zuschauer 50 Schiedsrichter

» Der neue Tabellenführer hatte gegen die Gäste aus Mindelheim das passende Rezept und machte aus der knappen Halbzeitführung am Ende einen verdienten Sieg.

TSV Pfaffenhausen - TSV Mindelheim II 6:2 (4:1)

Tore 1:0 Fabian Zenuni (8.), 2:0 Fabian Zenuni (16.), 3:0 Martin Osterrieder (23.), 4:0 Lukas Tiefenbacher (29.), 4:1 Sebastian Reischl (33.), 5:1 Fabian Zenuni (51.), 6:1 Lukas Tiefenbacher (58.), 6:2 Leon Graf (77.) Zuschauer 96 Schiedsrichter Bernhard Maurer

» Was für ein Feuerwerk: Ehe es sich die Gäste aus Mindelheim versahen, lagen sie nach knapp einer halben Stunde schon mit 0:4 zurück. Der TSV Pfaffenhausen hatte damit noch nicht genug.

SG Breitenbrunn/Lopp. - SV Mattsies 2:4 (0:2)

Tore 0:1 Johannes Dietrich (22.), 0:2 Christian Mayr (37.), 0:3 Jonas Meier (50.), 0:4 Lukas Kaufer 63.), 1:4 Sebastian Rugel (76.), 2:4 Manuel Nußer (87.) Zuschauer 100 Schiedsrichter

» Der SV Mattsies setzt bei der SG in Breitenbruinn ein deutliches Ausrufezeichen: Schon nach gut einer Stunde war das Spiel gelaufen, die Gäste führten 0:4 und konnten zurück schalten.

SV Tussenhausen - FC 98 Auerbach/Stetten 4:2

Tore 0:1 Christoph Frick (6.), 1:1 Quirin Riederle (37.), 2:1 Quirin Riederle (47.), 3:1 Andreas Ganal (53.), 3:2 Oliver Bittner (74.), 4:2 Maximilian Möhrle (90.+6) Zuschauer 40 Schiedsrichter Piero Gesue

» Eine ausgeglichene erste Halbzeit führte zu jeweils einem Tor für beide Mannschaften. Tussenhausen kam in der zweiten Halbzeit besser ins Spiel und konnte sich durch starkes Pressing eine Führung mit zwei Toren erarbeiten. Nach direkt verwandeltem Freistoß durch Auerbach/Stetten begann eine spannende Schlussphase, die der SV mit einem Tor in der letzten Minute für sich entschied.

FC Bad Wörishofen II - SC Eppishausen 2:1 (1:1)

Tore 0:1 Alexander Schletgauer (5.), 1:1 Luis Wanninger (45.+2), 2:1 Luis Wanninger (75.) Zuschauer 60 Schiedsrichter

» In einem zunächst guten, später etwas verflachenden A-Klassenspiel kam die Reserve des FCW zu einem Heimsieg. Auf den Führungstreffer der Gäste in der 5. Spielminute hatte Luis Wanninger sofort die richtige Antwort. Er war es auch, der in der 74. Minute - wenn auch etwas glücklich - für die Entscheidung sorgte, als der Ball von der Unterkante der Latte noch ins Netz sprang. Gegen Ende drängte der SCE auf den Ausgleich, die besseren Chancen hatte jedoch der FCW.

A-Klasse Allgäu 3

Der FSV Dirlewang und die Reserve der SG Amberg/Wiedergeltingen haben sich dank später Tore an der Tabellenspitze festgesetzt.

SG Ebersbach/Ronsberg - Amb.-Wiedergeltingen II 0:2

Tore 0:1 Alexander Wolf (42.), 0:2 Christoph Halbedel (90.) Zuschauer50 Schiedsrichter Anton Gleich

» Ein spätes Tor in der ersten und ein spätes Tor in der zweiten Spielhälfte - die Geduld der SG hat sich auch auf dem Platz in Ebersbach ausgezahlt.

SG Eggenthal - FSV Dirlewang 1:2

Tore 0:1 Jonas Unglert (37.), 1:1 Felix Fleschhut (62.), 1:2 Vincenz Meske (90.+2) Zuschauer 120 Schiedsrichter Ercan Sevik » Einem Missverständnis in der Abwehr hatte es der FSV zu verdanken, dass Jonas Unglert den Ball zum 1:0 nur noch über die Linie drücken musste. Felix Fleschhut schloss nach gut einer Stunde entschlossen ab und stellte den verdienten Ausgleich her. Glück hatte der FSV auch in der Nachspielzeit, als doch noch der 2:1-Siegtreffer gelang.