Bad Wörishofer Jubel, Mindelheimer Tristesse

In der Bezirksliga Süd holt der FC Bad Wörishofen wichtige drei Punkte, in der Kreisliga Allgäu Nord kassiert der TSV Mindelheim die dritte Niederlage in Folge und in der Kreisklasse Allgäu 2 ist der Vorsprung des Tabellenführers dahin. Außerdem zog die SpVgg Kaufbeuren ihre Mannschaft aus dem Spielbetrieb zurück.

Es war einiges los auf den Fußballplätzen der Region.

Bezirksliga Süd: Bad Wörishofen feiert wichtigen Heimsieg

FC Bad Wörishofen – FC Königsbrunn 3:0

Tore 1:0, 2:0 Luis Wanninger (25., 48.), 3:0 Thomas Waltenberger (78.) Zuschauer 160 Schiedsrichter Lucas Trs

Wohl noch beflügelt vom Befreiungsschlag gegen Rettenberg (3:0) vergangene Woche, legte der FC Bad Wörishofen gegen den FC Königsbrunn nach und fuhr mit einem erneuten 3:0-Erfolg immens wichtige Punkte für den Klassenerhalt ein. Der Heimsieg war weder glücklich noch unverdient. Denn gegen die stark aufspielenden Gäste aus Königsbrunn kreierte der FC Bad Wörishofen schlicht die gefährlicheren Strafraumszenen und münzte seine Möglichkeiten dann auch in Zählbares um.

Nach 20 Minuten strich ein Abschluss von Tobias Ohmann knapp am Königsbrunner Gehäuse rechts vorbei. Unmittelbar danach setzte Thomas Waltenberger einen satten Schuss am Gäste-Pfosten vorbei. Zweifellos aber prägte besonders ein Spieler das Geschehen auf dem Platz: Luis Wanninger sorgte einerseits mit einem Doppelpack für die Vorentscheidung der Partie. Andererseits war er mit vorbildlicher Laufbereitschaft sowohl vorne als auch hinten gleichermaßen zu finden – gefühlt eigentlich überall.

Einen Abschluss von Adrian Bartsch parierte Königsbrunns Keeper zwar noch, nun aber war Wanninger zur Stelle und erzielte das wichtige 1:0 für seine Farben. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel zog Wanninger unnachahmlich von links in die Mitte des gegnerischen Strafraums, ließ sich nicht abdrängen und vollendete scharf zum 2:0. Das war ein richtiger Nackenschlag für den FC Königsbrunn und ließ dessen Hoffnungen deutlich schwinden. Zehn Minuten vor dem Ende leitete Maximilian Gast ein Zuspiel perfekt auf Thomas Waltenberger weiter, der alleine durchbrach und flach für den 3:0-Endstand sorgte.

Luis Wanninger war mit zwei Toren der Mann des Spiels beim FC Bad Wörishofen.

SpVgg Kaufbeuren - TSV Kammlach 2:1

Tore 1:0 Jonas Ruf (27.), 2:0 Robin Conrad (73.), 2:1 Jonas Funk (90.) Gelb-Rot Dominik Hiltwein (Kaufbeuren, 82.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Christian Stober

Die SpVgg Kaufbeuren verbuchte wichtigste Punkte im Kellerduell gegen den TSV Kammlach durch einen 2:1-Erfolg. In der 27. Minute sorgte Kaufbeurens Jonas Ruf für die Führung, kurz zuvor hatte Erol Oguzhan bei einem Kammlacher Torschuss für die SVK auf der Linie gerettet. Mit dieser Führung ging es in die Halbzeit. Im zweiten Durchgang waren die Kaufbeurer etwas besser im Spiel, mussten sich aber immer wieder bei SVK-Torwart Emre Sahin bedanken, der die Führung gegen nie aufsteckende Kammlacher festhielt. In der 73. Minute nahm Robin Conrad einen Pass von Can Uygun auf und traf zum 2:0. Doch statt diese Führung herunterzuspielen, machten es die Hausherren noch einmal spannend: Hiltwein flog mit Gelb-Rot vom Platz und in der fünften Minute der Nachspielzeit kam Jonas Funk zum Anschlusstreffer. Weil dann auch noch Kaufbeurens Philipp Siegert mit einer Zehn-Minuten-Strafe vom Platz musste, hatten die Kammlacher in der verbleibenden fünf Minuten der zehnminütigen Nachspielzeit zwei Mann mehr auf dem Feld, konnten dies aber nicht mehr zum Ausgleich nutzen.

Kreisliga Allgäu Nord: Der SV Oberrieden feiert erneut einen Derbysieg

Auch das zweite Derby geht an den SV Oberrieden: Ebenfalls mit 3:0 gewann der SVO gegen den TSV Mindelheim und etabliert sich damit im Mittelfeld der Kreisliga. Der SV Oberegg verpasste es derweil, dem Spitzenreiter FC Heimertingen noch näher auf die Pelle zu rücken: Im Spitzenspiel der Kreisliga Nord musste sich die Mannschaft von Spielertrainer Christian Faulstich dem Tabellenführer mit 0:2 geschlagen geben.

SV Oberrieden – TSV Mindelheim 3:0

Tore 1:0 Alexander Ammann (29.), 2:0 Simon Keller (35.), 3:0 Luca Klaus (90. + 4) Zuschauer 150 Schiedsrichter Christian Rus

Das war es dann wohl mit den Mindelheimer Aufstiegsträumen. Die erneute 0:3-Niederlage gegen den SV Oberrieden war die dritte in Serie seit Rückrundenbeginn. Für den SV Oberrieden dagegen bedeutet der Sieg erst einmal den vorläufigen Abschied vom Abstiegskampf.

Oberrieder Jubel: Der Ball landet im Kreisliga-Derby erneut im Netz des TSV Mindelheim.

FC Heimertingen – SV Oberegg 2:0

Tore 1:0 Daniel Honold (18.), 2:0 Alexander Link (82.) Zuschauer 240 Schiedsrichter Felix Haggenmüller

Zum Spitzenspiel traf der Tabellenführer FC Heimertingen auf die Verfolger aus Oberegg. In einem hart umkämpften Spiel hatte die Gäste die besseren ersten 15 Minuten, konnte diese aber nicht nutzen. Nachdem Honold den Führungstreffer erzielte, war der FCH immer mehr präsent und konnte die Führung in die Pausenkabine bringen. Im zweiten Durchgang ging es nochmals heiß her, bis der eingewechselte Brian Frei Alexander Link mustergültig in Szene setzte und dieser mit dem 2:0 endgültig den Deckel auf dieses Spitzenspiel draufmachte.

TSV Lautrach-Illerbeuren – SG Amberg/W’gelt. 2:1

Tore 0:1 Erdem Aksoy (14.), 1:1 Alexander Pertlwieser (55.), 2:1 Manuel Fischer (89.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Michael Neukirch

Manuel Fischer sichert den Gastgebern mit einem fulminanten Freistoß in einem schwer umkämpften Spiel den Sieg und die Punkte. Lautrach-Illerbeuren gibt damit die Rote Laterne an die Gäste ab. Und als wäre diese Niederlage nicht schon schlimm genug für die SG amberg/Wiedergeltingen: Alexander Wolf musste kurz nach dem Seitenwechsel verletzt ausgewechselt und mit Verdacht auf Wadenbeinbruch mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gefahren werden.

Außerdem spielten:

TV Bad Grönenbach – SG Sontheim/Westerheim 1:1

Tore 0:1 Simon Löffler (31.), 1:1 Noah Matulec (45. + 1) Zuschauer 150 Schiedsrichter Lukas Schön

DJK Ost Memmingen – TSV Legau 1:5

Tore 1:0 Güven Karadeniz (7.), 1:1 Simon Sonntag (11.), 1:2 Timo Heberle (31.), 1:3 Simon Sonntag (59.), 1:4 Alexander Schwarz (63.), 1:5 Tom Riedmüller (70.) Rot Güven Karadeniz (Ost-MM, 89.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Benjamin Hecht

TV Boos – TSV Ottobeuren 1:1

Tore 1:0 Marco Gröner (65.), 1:1 Dominik Zuka (84.) Rot Gregor Mang (Ottobeuren, 46.) Gelb-Rot Kevin Kartheininger (Boos, 88.) Zuschauer 90 Schiedsrichter Ulas Kurt

FC Hawangen – SV Memmingerberg 2:4

Tore 0:1 Tim Peschl (9., FE), 1:1 Michael Schöb (45.), 1:2 Michael Schulz (70.), 1:3 Raphael Mutzel (79.), 2:3 Thomas Groß (81.), 2:4 Johannes Geiger (87.) Zuschauer 130 Schiedsrichter Joachim Gutzer

Kreisklasse Allgäu 2: Da waren es nur noch zwölf Mannschaften

Die SpVgg Kaufbeuren hat ihre zweite Mannschaft vom Spielbetrieb aus der Kreisklasse Allgäu 2 abgemeldet. Durch den Rückzug hat die Liga nurmehr zwölf Mannschaften. Sämtliche Partien mit Beteiligung der Kaufbeurer Reserve fallen aus der Wertung. Am Wochenende war der SV Oberegg II durch den Rückzug spielfrei. Derweil wird es an der Tabellenspitze wieder richtig eng: Nach der Niederlage des TSV Zaisertshofen in Buchloe verpasste es der FSV Lamerdingen zwar, Platz eins zu übernehmen. Doch dafür rückt nun auch der TSV Kirchheim wieder an die Aufstiegsränge heran.



FC Buchloe – TSV Zaisertshofen 2:0

Tore 1:0, 2:0 Wolfgang Baumann (2., 41.) Zuschauer 205 Schiedsrichter Constantin Tabler

Auch das zweite Spitzenspiel in der Rückrunde geht für den Tabellenführer TSV Zaisertshofen verloren. In Buchloe sorgt Torjäger Baumann mit seinen Saisontreffern 14 und 15 bereits vor der Pause für die Entscheidung zugunsten des FCB. Der TSV Zaisertshofen kam in der ersten Halbzeit zu keiner nennenswerten Torchance. Erst in den Schlussminuten hatten die Gäste zwei gute Tormöglichkeiten.



TSV Kirchheim – SV Schlingen 5:0

Tore 1:0 Jonas Westermaier (47.), 2:0 Samet Özer (48.), 3:0 Tim Kreuzer (55.), 4:0 Martin Loracher (64.), 5:0 Daniel Geiger (87.) Gelb-Rot Felix Hof (Schlingen, 76.) Zuschauer 70 Schiedsrichter Markus Heider

Ein Waterloo erlebte der SV Schlingen in Kirchheim. Da hielten die Gäste bis zur Pause ein torloses Unentschieden, um nach dem Seitenwechsel noch fünf Gegentore zu kassieren. Westermaier, Özer und Kreuzer brachten den TSV Kirchheim mit ihren drei Toren innerhalb von neun Minuten kurz der Pause auf die Siegerstraße.



FSV Lamerdingen – SG Kirchdorf/Rammingen 2:2

Tore 1:0 Dennis Wüster (39.), 2:0 Dominik Schurr (52.), 2:1 Oliver Jungnickel (63.), 2:2 Christoph Zettler (72.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Helmut Lutzenberger

Einmal mehr bewies die SG Kirchdorf/Rammingen Nehmerqualitäten und erkämpfte sich trotz Rückstands noch einen Punkt. Der FSV Lamerdingen ging durch einen Doppelschlag kurz vor der Pause in Führung, doch Jungnickel und Zettler glichen für die Gäste nach der Pause aus. Damit verpasste der FSV Lamerdingen den Sprung an die Tabellenspitze.



SVO Germaringen II – SV Bedernau 3:0

Tore 1:0 Fabian Müller (7.), 2:0, 3:0 Julian Renz (83., 90.+5) Zuschauer 65 Schiedsrichter Elias Kennerknecht

In einer relativ ausgeglichenen ersten Halbzeit gingen die Hausherren durch einen sehr schön herausgespielten Treffer in Führung. Mit dem 1:0 ging es dann auch in die Pause. In der zweiten Halbzeit wurden die Gäste stärker, kamen aber nie wirklich gefährlich vors Tor. Mit einem Konter wurde das 2:0 erzielt. Kurz vor Spielende machte Julian Renz mit seinem zweiten Tor den 3:0-Endstand klar – und musste gleich danach eine Zeitstrafe absitzen.



SG Jengen/Waal – SpVgg Baisweil-Lauchdorf 2:4

Tore 1:0 Johannes Bersch (4.), 1:1, 1:2 Max Steinhauser (21., 49.), 1:3 Leopold Vögele (54.), 2:3 Benedikt Rauch (73.), 2:4 Max Steinhauser (80.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Yilmaz Fidan

Die Heimelf kam besser ins Spiel und ging in den ersten Minuten durch Bersch in Führung. Die Gäste glichen jedoch mit der ersten Chance aus und erzielten kurz vor der Pause die 2:1-Halbzeitführung. Im zweiten Spielabschnitt war Baisweil-Lauchdorf aktiver und erhöhte auf 3:1. Zwar verkürzte die SG durch Rauch, aber Max Steinhauser stellte den alten Abstand wieder her. Ein alles in allem verdienter Auswärtssieg.

A-Klasse Allgäu 2: Pfaffenhausen macht das Aufstiegsrennen wieder spannend

Es wird noch enger an der Tabellenspitze: Nach dem Sieg des TSV Pfaffenhausen gegen den TSV Mittelneufnach liegen zwischen Platz eins und fünf nur fünf Punkte. Neuer Spitzenreiter ist der SV Mattsies, der nicht nur in Kirchheim mit 7:0 gewann, sondern auch den Ausrutscher des SC Unterrieden nutzte. Im Duell der beiden Reservemannschaft aus Bad Wörishofen und Mindelheim gibt es im Spiel der Woche keinen Sieger.

TSV Pfaffenhausen – TSV Mittelneufnach 2:0

Tore 1:0 Fabian Zenuni (29.), 2:0 Violent Bajmari (89.) Zuschauer 200 Schiedsrichter Franz Langenmaier

Der TSV Pfaffenhausen mischt durch den Heimsieg im Verfolgerduell gegen Mittelneufnach wieder mit im Aufstiegsrennen. Zenuni mit seinem 26. Saisontreffer sorgte für die Führung, Bajrami machte kurz vor Schluss den Deckel drauf.

Pfaffenhausens Torhüter Simon Schaule ließ im Verfolgerduell gegen den TSV Mittelneufnach keinen Gästetreffer zu.

TSV Kirchheim II – SV Mattsies 0:7

Tore k. A. Zuschauer k. A. Schiedsrichter Cemil Koruyucu

Der SV Mattsies feiert einen 7:0-Kantersieg beim TSV Kirchheim II und setzt sich damit an die Tabellenspitze, da der SC Unterrieden in Salgen verlor.

SV Tussenhausen – SC Eppishausen 1:1

Tore 0:1 Lukas Reiter (65.), 1:1 Marc Egner (75.) Zuschauer 200 Schiedsrichter Rudolf Schaur

Lange mussten die rund 200 Zuschauer in Tussenhausen warten, ehe das erste Tor fiel. Das gelang dann ausgerechnet auch noch den Gästen nach gut einer Stunde. Doch der SVT bewies Moral und kam zehn Minuten später zum Ausgleich.

Türkiyemspor Mindelheim – FC 98 Auerbach/Stetten 2:3

Tore 1:0 Julian Fischer (7., ET), 1:1, 1:2, 1:3 Nick Seibold (53., 64., 71.), 2:3 Tolga Akyol (90. + 4) Zuschauer 50 Schiedsrichter Lukas Schrägle

Wohl dem, der einen solchen Knipser hat: Der FC 98 gewann das Stadtderby bei Türkiyemspor Mindelheim dank Stürmer Seibold, der nach der Pause den 0:1-Rückstand im Alleingang mit drei Toren binnen 18 Minuten drehte.

SV Salgen/Bronnen – SC Unterrieden 2:1

Tore 0:1 Lukas Schneider (70.), 1:1 Maximilian Schneider (86.), 2:1 Tobias Aigster (88.) Bes. Vork. Unterrieden vergibt Foulelfmeter (20.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Markus Lederle

In einer ausgeglichenen Partie verpasste der SC Unterrieden in der 20. Minute die Führung vom Elfmeterpunkt. Nach dem Seitenwechsel ging es ähnlich weiter, ehe der SCU nach einem vorangegangenen mutmaßlichen Foul an Torhüter Manuel Wolf durch Lukas Schneider (70.) in Führung ging. Anschließend zeigte die Heimelf große Moral und drehte das Spiel durch zwei Standardsituationen und Toren von Maximilian Schneider (86.) und Tobias Aigster (88.) zum 2:1-Endstand.

SG Breitenbrunn/Lopp. – TSV Markt Wald 3:0

Tore 1:0 Manuel Dirnagel (5.), 2:0 Monching Banares (9.), 3:0 Andreas Kratzer (90.) Zuschauer 130 Schiedsrichter Hubert Löser

Mit zwei Toren in den ersten zehn Minuten machte die SG Breitenbrunn/Loppenhausen den Gästen klar, dass es an diesem Tag nichts zu holen gibt für sie. In der Schlussminute erhöhte Kratzer schließlich noch auf 3:0.

A-Klasse Allgäu 3: Dirlewang ist wieder auf Kurs

Der FSV Dirlewang ist nach dem überraschenden Punktverlust vergangene Woche wieder in der Spur.

SG Heimertingen II – SG Amberg/W’gelt. II 1:0

Tor 1:0 Nick Merk (11.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Bernd Krause

Ein frühes Tor von Merk entscheidet die Partie der beiden Tabellennachbarn.

TSV Lautrach-Illerbeuren II – FSV Dirlewang 1:5

Tore 0:1 Bastian Kraus (1., ET), 0:2 Christoph Gallert (12.), 0:3 Elias Eiba (21.), 0:4 Manuel Eiba (40.), 1:4 Muhammadamin Ismoilov (80.), 1:5 Jonas Unglert (88.) Zuschauer 30 Schiedsrichter Bernd Rothmund

Ein Lautracher Eigentor in der ersten Minute brachte den FSV Dirlewang auf die Siegerstraße. Bis zur Halbzeit war die Partie entschieden.