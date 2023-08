Fußball im Unterallgäu

Sonntagsschüsse am Freitagabend

Plus Trotz zahlreicher Tormöglichkeiten muss der SV Schöneberg im „Spiel der Woche" gegen die SG Breitenbrunn/Loppenhausen am Ende sogar noch froh sein.

Nur Sekunden waren seit dem Anpfiff verstrichen, als sich dem SV Schöneberg bereits eine Top-Chance zum Führungstreffer bot. Torjäger Dominik Zellhuber erlief einen Steilpass und stürmte alleine auf Gästetorhüter Niklas Seitz zu. Frei vor dem Keeper jagte er das Leder jedoch über das Gehäuse.

Zwei Sonntagsschüsse im "Spiel der Woche zwischen dem SV Schöneberg und der SG Breitenbrunn/Loppenhausen

Im Auftaktspiel der Kreisklasse Allgäu 2 kreierte der SV Schöneberg im Heimspiel gegen Breitenbrunn/Loppenhausen eine ganze Reihe von Tor-Chancen, die ungenutzt blieben. Dann aber gingen die Gäste durch einen sehenswerten Freistoß in Führung. Nicht weniger sehenswert gelang Schöneberg in der Nachspielzeit noch der Ausgleich. So sorgten zwei Sonntagsschüsse am Freitagabend für eine Punkteteilung.

