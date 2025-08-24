Fußball: So lief der Spieltag im Unterallgäu

Bezirksliga Süd

Knapp, aber nicht unverdient feiert der FC Bad Wörishofen gegen den FC Königsbrunn einen 1:0-Heimerfolg. Der einzige Treffer fällt durch ein Eigentor.

Insbesondere eine sehr starke erste Halbzeit ebnete dem FC Bad Wörishofen gegen die Gäste aus Königsbrunn am Samstagnachmittag den Weg zum zweiten Dreier in dieser Bezirksligasaison. Da die Kurstädter aber nicht nachlegten, mussten sie am Ende doch auch Fortuna in Anspruch nehmen.

Icon Galerie 81 Bilder Diese Spiele stehen im Mittelpunkt des Fußball-Wochenendes im Unterallgäu: Der TSV Kammlach gewinnt ein intensives Kreisligaderby in Mindelheim. In der Kreisliga erkämpft sich der TSV Kirchheim den ersten Punkt. In der Kreisklasse Allgäu 2 spielt der TSV Zaisertshofen gegen SpVgg Baisweil-Lauchdorf und in der A-Klasse Allgäu 2 empfängt der SV Salgen-Bronnen den TSV Mittelneufnach.

Kreisliga Allgäu Nord

Während der TSV Mindelheim gegen den TSV Kammlach am Samstag im „Spiel der Woche“ eine 1:3-Heimniederlage kassierte, stemmte sich der SV Oberegg bei der SG Sontheim/Westerheim mit Erfolg gegen die drohende Niederlage und erzielte in der Nachspielzeit noch den 2:2-Ausglich. Endlich – Aufsteiger TSV Kirchheim hat nach drei Niederlagen in Folge im Heimspiel gegen den TSV Lautrach-Illerbeuren den ersten Punktgewinn in der Kreisliga erzielt, musste aber bis in die Schlussminuten um den Teilerfolg zittern.

Fußball Kammlach kürt sich zum Derbysieger Axel Schmidt Icon Favorit Icon Favorit speichern

SG Sontheim/West. – SV Oberegg 2:2 (0:2)

Tore 0:1 Elias Maurus (42.), 0:2 Christoph Neher (45.), 1:2 Thomas Neß (87.), 2:2 Tobias Kirchmaier (90.+2) Zuschauer 90 Schiedsrichter Maximilian Haas

Dank einer furiosen Schlussphase erkämpfte sich der SV Oberegg doch noch einen Punkt. Lange hatte es nach einer Niederlage für den Gast aus Oberegg ausgesehen. doch dann blies der SVO doch noch zum Angriff und konnte am Ende den späten Ausgleich bejubeln.

TSV Kirchheim – TSV Lautrach-Iller. 2:2 (1:2)

Tore 1:0 Daniel Geiger (3.), 1:1 Stephan Kern (25.), 1:2 Alexander Bischof (FE, 41.), 2:2 Simon Reichle (85.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Simon Kühnlein

Das war ein hartes Stück Arbeit für Aufsteiger Kirchheim: Erst in der Schlussphase gelang dann doch noch der ersehnte 2:2-Ausgleich und damit der erste Teilerfolg in der Kreisliga. So sieht der Blick auf die Tabelle dann auch schon etwas freundlicher aus: Das Team von Oktay Demirkiran konnte den letzten Platz dem FSV Lamerdingen überlassen.

Außerdem spielten:

SC Ronsberg – TV Bad Grönenbach 0:2 (0:0)

Tore 0:1 Ibrahim Sesay (83.), 0:2 Ibrahim Sesay (90.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Maximilian Wagner

TSV Ottobeuren – FSV Lamerdingen 5:0 (2:0)

Tore 1:0 Luca Werner (15.), 2:0 Laurenz Werner (42.), 3:0 Luca Werner (50.), 4:0 Luca Werner (52.), 5:0 Stefan Dietrich (67.) Zuschauer 125

Schiedsrichter Elias Kennerknecht

FC Heimertingen – TSV Altusried 2:0 (0:0)

Tore 1:0 Christoph Amann (72.), 2:0 Marcel Schmid (90.+8)

Schiedsrichter Antonia Hönl

TV Boos – SV Lachen (abgsagt)

Kreisklasse Allgäu 2

Die SG Amberg/Wiedergeltingen und der TSV Zaisertshofen marschieren weiter ungeschlagen vorneweg. Jubel auch in Mattsies: Mit einem 2:0-Sieg gegen die SpVgg Rieden gelang dem Team von Johannes Dietrich der erste Dreier der Saison.

FC Buchloe – TSV Pfaffenhausen 3:1 (2:0)

Tore 1:0 Simon Weber (18.), 2:0 Wolfgang Baumann (26.), 3:0 Wolfgang Baumann (84.), 3:1 Violent Bajrami (89.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Matthias Schilling

Der überlegene Gastgeber hatte die Partie im Griff und baute den Vorsprung kontinuierlich aus. Kurz vor dem Schlusspfiff traf Bajrami noch zum „Ehrentreffer“ für den TSV, der damit weiterhin auf einen Punktgewinn in der neuen Saison warten muss.

SV Mattsies – SpVgg Rieden 2:0 (1:0)

Tore 1:0 Jonas Meier (32.), 2:0 Timo Kobold (90.) Zuschauer 85 Schiedsrichter Manfred Schmid

Der SV Mattsies hat den ersten Sieg der neuen Saison eingefahren. Die zerfahrene Partie gegen kämpferisch starke Gäste aus Rieden stand lange auf der Kippe, erst in der Nachspielzeit machte der Aufsteiger dann doch noch alles klar. Mann des Spiels war Jonas Meier, der die Führung selbst erzielte und den Premierentreffer von Youngster Timo Kobold herrlich vorbereitete.

SV Schlingen – SV Oberrieden 1:3

Tore 0:1 Manuel Schalk (33.), 0:2 Nicolas Binder (ET, 45.+1), 1:2 Niklas Kusterer (63.), 1:3 Oliver Zech (83.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Werner Mattis

Eine unglückliche Niederlage musste der SV Schlingen gegen den SV Oberrieden einstecken. Nach ausgeglichenem Beginn mit zwei hochkarätigen Torchancen auf beiden Seiten vergaben die Gäste einen Elfmeter. Kurz darauf dann doch die Führung nach einem Abwehrfehler. Noch vor der Pause erhöhten die Gäste mit einem flachen Schuss, den Nicolas Binder durch die Beine seines Keepers unglücklich ins eigene Tor ablenkte. Hoffnung keimte auf als Kusterer nach einer Stunde mit einem satten Volleyschuss den Anschlusstreffer erzielte. Weitere Möglichkeiten wurden durch den hervorragend agierenden Torwart verhindert. Den Schlusspunkt setzten die Gäste mit einem unhaltbar abgefälschten Schuss kurz vor Ende der Partie.

SG Kirchdorf/Ramm. – SV Schöneberg 2:4 (1:2)

Tore 1:0 Sulayman Drammeh (12.), 1:1 Lukas Kurz (32.), 1:2 Maximilian Mayer (41.), 2:2 Sulayman Drammeh (60.), 2:3 Nick Fischer (ET, 82.), 2:4 Maximilian Mayer (90.+6) Zuschauer 200 Schiedsrichter Karl Domberger

Der SV Schöneberg hat in der Schlussphase das Glück erzwungen und den Sieg mit nach Hause genommen. Ausgerechnet ein Eigentor von Nick Fischer sorgte für die Wende zugunsten der Gäste. Stolze 200 Fans wollten das Nachbarschaftsderby sehen.

SV Bedernau – SG Amberg/W’gelt. 2:3 (1:1)

Tore 0:1 Manuel Müller (32.), 1:1 Christoph Albrecht (45.), 1:2 Leon Schneider (49.), 2:2 Patrick Schuster (80.), 2:3 Noah Nickolai (90.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Bernhard Maurer

Mit einer gehörigen Portion Glück hat die SG Amberg-Wiedergeltingen auch diesen Spieltag ohne Punktverlust geschafft: Erst als die 90. Minute angebrochen war, sorgte Noah Nickolai noch für den Auswärtssieg. Der SV Berdernau hatte lange spielerisch mitgehalten, eine Punkteteilung schien durchaus gerecht. Doch dann fehlte am Ende die Konzentration und die notwendige Portion Glück.

FSV Dirlewang – SG Jengen/Waal 3:0 (1:0)

Tore 1:0 Daniel Peter (16.), 2:0 Steven Frei (71.), 3:0 Elias Eiba (83.) Zuschauer k.A. Schiedsrichter Jürgen Warnck

Souverän hat der FSV den Dreier gegen die SG Jengen/Waal eingepackt. Das Team von Celalettin Cetin hatte spielerisch die Nase vorn und baute die knappe 1:0-Halbzeitführung nach der Pause konsequent aus.

TSV Zaisertshofen – SpVgg Baisweil-Lauch. 4:2 (2:1)

Tore 1:0 Maximilian Mayr (18.), 2:0 Simon Keller (26.), 2:1 Max Steinhauser (45.), 3:1 Maximilian Schmid (70.), 4:1 Jonas Schäffler (81.), 4:2 Leopold Vögele (90.) Zuschauer 70 Schiedsrichter Johann Reich

Druckvoll und spielbestimmend startete der heimische TSV in die Partie und ging folgerichtig durch einen Standard und einen Kopfball von Maxi Mayr in Führung. Simon Keller erhöhte im Anschluss auf 2:0. Nach gut einer halben Stunde kam Baisweil besser ins Spiel und konnte kurz vor dem Halbzeitpfiff nicht unverdient den 2:1-Anschlusstreffer erzielen. In der 2. Halbzeit war das Spiel von beiden Mannschaften sehr zerfahren. Trotzdem konnte Zaisertshofen auf 4:1 erhöhen. Der Treffer der Gäste zum 4:2 kam zu spät, um das Spiel nochmals spannend zu machen.

A-Klasse Allgäu 2

Mit einem deutlichen 6:2-Sieg gegen die Reserve des FC Buchloe hat die SG Ettringen/Langerringen IV als Aufsteiger eindrucksvolles Zeichen gesetzt. So hat die SG die Tabellenführung aufgrund des um einen Treffer besseren Torverhältnisses verteidigt, da der SV Tussenhausen „nur“ vier Tore in Mindelheim erzielte.

Türkiyemspor Mindelheim – SV Tussenhausen 0:4 (0:0)

Tore 0:1 Dominik Walter (48.), 0:2 Florian Drexel (59.), 0:3 Mehmet Özkarabacak (73.), 0:4 Quirin Riederle (90.) Zuschauer 60 Schiedsrichter Markus Heider

FC 98 Auerbach/Stetten – TSV Markt Wald 0:3 (0:1)

Tore 0:1 Niklas Urbin (44.), 0:2 Lucas Urbin (46.), 0:3 Niklas Urbin (63.) Zuschauer 44 Schiedsrichter Vitus Böck

SC Eppishausen – Amberg/Wiedergeltingen II 1:1 (1:0)

Tore 1:0 Adrian Gumpinger (43.), 1:1 Ousman Jatta (85.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Christian Mayer

SC Unterrieden – Breitenbrunn/Loppenhausen 2:2 (0:2)

Tore 0:1 Manuel Dirnagel (8.), 0:2 Niklas Mueller (36.), 1:2 Lukas Schneider (49.), 2:2 Tayfun Salkut (60.) Zuschauer 200 Schiedsrichter Rudolf Schaur

In Unterrieden sahen die Zuschauer zwei verschiedene Spielhälften. Während in der ersten Hälfte die Gäste besser im Spiel waren und zwei Tore erzielten, drehte sich das Spiel nach der Halbzeit. Die Heimelf kam wesentlich motivierter aus der Kabine und glich im Laufe der zweiten Hälfte zum 2:2-Endstand aus. Alles in allem eine gerechte Punkteteilung.

FSV Dirlewang II – SV Eggenthal 0:2 (0:1)

Tore Felix Fleschhut (40.), 0:2 Alexander Herkommer (76.) Zuschauer 56 Schiedsrichter Lorenz Harbeith

SV Salgen/Bronnen – TSV Mittelneufnach 3:1 (1:1)

Tore 0:1 Robert Kugelmann (10.), 1:1 Tobias Wörishofer (45.), 2:1 Dennis Hedrich (ET, 58.), 3:1 Jonas Heiß (89.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Bernd Gossner

FC Buchloe II – SG Ettringen/Langerringen IV 2:6

Tore 1:0 Drilon Zejnulai (10.), 1:1 Florian Racaj (17.), 1:2 Matthias Maier (28.), 2:2 Drilon ejnulai (31.), 2:3 Matthias Maier (37.), 2:4 Joshua Brunnenmeier (59.), 2:5 Joshua Brunnenmeier (60.), 2:6 Matthias Maier (74.) Zuschauer 115 Schiedsrichter Arnold Biberger

A-Klasse Allgäu 3

FC Bad Wörishofen II – SV Oberegg II 4:0 (1:0)

Tore 1:0 Paul Dillis (31.), 2:0 Dominic Schüll (56.), 3:0 Elias Torlak (58.), 4:0 Ehsanulla Azizi (80.) Zuschauer 82 Schiedsrichter Erwin Hefele

TSV Kirchheim II – TSV Lautrach-Illerbeuren II 2:2 (1:1)

Tore 1:0 Johannes Freisinger (6.), 1:1 Robin Merkl (45.), 1:2 Markus Saiko (70.), 2:2 Fabian Lecheler (90.+1) Zuschauer 50 Schiedsrichter Norbert Schimetschek