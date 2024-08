Spannung pur im Spitzenspiel der A-Klasse Allgäu 2

Mit drei Treffern im ersten Abschnitt avancierte der junge Pfaffenhausener Stürmer Fabian Zenuni zum prägenden Spieler der ersten halben Stunde. Allerdings versäumte es der TSV Pfaffenhausen, seine anfängliche Dominanz in weitere Zähler umzumünzen. Gastgeber Eppishausen hingegen gab nie auf und glaubte immer an sich. So sorgten seitens der Hausherren schließlich David Schedel und Lukas Wiblishauser mit einem Doppelpack für das am Ende gerechte Remis.

Icon Vergrößern Fabian Zenuni erzielte drei Treffer für den TSV Pfaffenhausen im „Spiel der Woche“ gegen den SC Eppishausen. Foto: Robert Prestele Icon Schließen Schließen Fabian Zenuni erzielte drei Treffer für den TSV Pfaffenhausen im „Spiel der Woche“ gegen den SC Eppishausen. Foto: Robert Prestele

A-Klassen-Fußball auf hohem Niveau boten beide Mannschaften am Samstagnachmittag ihren Fans. Wie schon in der vergangenen Woche geizten Gastgeber wie Gäste zudem wieder nicht mit Toren. So bereits nach zwei Minuten, als der pfeilschnelle Gästestürmer Fabian Zenuni einen Steckpass in der Mitte erlief und dann, alleine vor Heim-Keeper Dominik Wiblishauser, sicher zur Gästeführung vollendete.

Icon Vergrößern Fair, aber kompromisslos: Die Zweikämpfe zwischen dem SC Eppishausen (grüne Trikots) und dem TSV Pfaffenhausen wurden engagiert geführt. Foto: Robert Prestele Icon Schließen Schließen Fair, aber kompromisslos: Die Zweikämpfe zwischen dem SC Eppishausen (grüne Trikots) und dem TSV Pfaffenhausen wurden engagiert geführt. Foto: Robert Prestele

Zusätzlich erspielte sich der TSV Pfaffenhausen ein deutliches Übergewicht. Kompromisslos und zwingender im Zweikampf setzte Pfaffenhausen den SC Eppishausen immer wieder unter Druck. Nach einer Viertelstunde führte dies zum zweiten Streich des Fabian Zenuni. Neuerlich spielte er seine Schnelligkeit aus. Über rechts war er nicht zu halten, ging alleine durch und markierte halbhoch seinen zweiten Treffer.

Icon Vergrößern Per Handelfmeter erzielte Lukas Wiblishauser (grünes Trikot / Nr. 10) seinen zweiten Treffer für Eppishausen und stellte damit den 3:3-Endstand her. Foto: Robert Prestele Icon Schließen Schließen Per Handelfmeter erzielte Lukas Wiblishauser (grünes Trikot / Nr. 10) seinen zweiten Treffer für Eppishausen und stellte damit den 3:3-Endstand her. Foto: Robert Prestele

Allerdings ließ sich Eppishausen nicht aus der Ruhe bringen. Dominanten Einzelspielern setzten die Gastgeber eine geschlossene Mannschaftsleistung entgegen. Dennoch kam der Anschlusstreffer der Hausherren etwas überraschend, wenngleich überaus sehenswert. Bei einem Konter über links nahm David Schedel den Ball aus der Drehung und jagte das Leder aus etwa 15 Metern unhaltbar unter die Latte.

Mit seinem dritten Streich stellte jedoch Fabian Zenuni den alten Abstand gleich wieder her. Abermals war er nicht zu halten und sein Abschluss landete perfekt im langen Eck. Das geduldige Spiel der Hausherren wurde danach sogar noch mit dem schönsten Treffer des Tages belohnt. Pfaffenhausen versäumte es, den Ball aus der Gefahrenzone zu bringen, was Mittelfeldmotor Lukas Wiblishauser von der Strafraumgrenze aus bestrafte. Technisch gekonnt schlenzte er den Ball in das rechte Kreuzeck zum neuerlichen Anschluss für die Hausherren. Sozusagen mit dem Halbzeitpfiff gelang den Gastgebern dann sogar noch der Ausgleich. Nach einem Handspiel im Pfaffenhauser Strafraum verwandelte Lukas Wiblishauser den fälligen Strafstoß sicher zum 3:3-Ausgleich.

Der zweite Abschnitt gehörte dann mehr und mehr dem SC Eppishausen. Etliche hochkarätige Tormöglichkeiten ließen die Hausherren jedoch ungenutzt. Pfaffenhausen dagegen konnte an die Leistungen der ersten Halbzeit nicht mehr anknöpfen. Freilich stand die Partie buchstäblich bis zur letzten Minute auf des Messers Schneide. Beide Teams waren nämlich mit dem Unentschieden nicht zufrieden, sondern suchten bedingungslos die Entscheidung. Tore fielen jedoch nicht mehr und das Remis wird beiden gerecht.

„Insbesondere in der zweiten Hälfte waren wir besser im Spiel und hatten auch Möglichkeiten, das Spiel für uns zu entscheiden. Insgesamt aber ist der Spielausgang durchaus gerecht“, sah der Eppishausener Trainer Timo Keppeler die Partie. „Die erste Halbzeit hatten wir gut im Griff, haben aber kurz vor der Pause per Elfmeter den Ausgleich hinnehmen müssen. Im zweiten Abschnitt sind wir manchmal etwas geschwommen und so ist gesamt gesehen das Unentschieden schon in Ordnung“, meinte Gäste-Coach Herbert Sauter.

So haben sie gespielt:

SC Eppishausen D. Wiblishauser, Strehler, J. Wiblishauser, Reiter, C. Schedel, T. Hatzelmann, D. Schedel, L. Wiblishauser, Schletgauer, N. Wiblishauser, F. Hatzelmann, Wohlhaupter, Thoma, Schneider, Lutzenberger, Haas

TSV Pfaffenhausen Schaule, Moser, Leinauer, Schuster, Rauch, Ostenrieder, Fabian Zenuni, Doppelhammer, Fatos Zenuni, Tiefenbacher, Bichler, Rieder, Schmid, Steck

Tore 0:1, 0:2 Fabian Zenuni (2., 14.), 1:2 David Schedel (21.), 1:3 Fabian Zenuni (30.), 2:3, 3:3 Lukas Wiblishauser (35., 45. HE)

Zuschauer 150

Schiedsrichter Michael Widmann