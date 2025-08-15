Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Fußball: In der Kreisliga Allgäu Nord verliert der TSV Mindelheim erneut

Fußball

TSV Mindelheim verliert auch gegen Ost Memmingen

Der Saisonstart ist für den TSV Mindelheim in der Kreisliga Nord ordentlich in die Hose gegangen. Wie es besser geht, zeigt der SV Tussenhausen in der A-Klasse.
Von Axel Schmidt
    • |
    • |
    • |
    Der TSV Mindelheim (weiße Trikots) musste sich im ersten Heimspiel der neuen Kreisliga-Saison der DJK Ost Memmingen (rote Trikots) mit 2:3 geschlagen geben.
    Der TSV Mindelheim (weiße Trikots) musste sich im ersten Heimspiel der neuen Kreisliga-Saison der DJK Ost Memmingen (rote Trikots) mit 2:3 geschlagen geben. Foto: Axel Schmidt

    Der TSV Mindelheim hat einen Fehlstart in die neue Kreisliga-Saison hingelegt. Im vorgezogenen Heimspiel des zweiten Spieltags gegen die DJK SV Ost Memmingen gab es eine bittere, weil unnötige 2:3-Niederlage.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden