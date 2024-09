Mindelheimer Reserve erkämpft sich Punkt im Spiel der Woche

Das Kellerduell in der A-Klasse Allgäu 2 entwickelte sich zu einem torreichen Derby, in dem am Ende die Gäste vom FC 98 Auerbach/Stetten mit ihrer Chancenverwertung haderten. Der TSV Mindelheim II kam dagegen mit einem blauen Auge davon..

Robert Prestele