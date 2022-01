Fußballer des TSV Mindelheim: Neuer Trainer steht fest

Plus Nach vier Jahren wird Benedikt Deigendesch seinen Trainerstuhl beim TSV Mindelheim im Sommer räumen. Sein Nachfolger steht schon fest – und gibt eine wichtige Zusage.

Der TSV Mindelheim bekommt im Sommer einen neuen Trainer. Benedikt Deigendesch, der seit 2018 die erste Mannschaft trainiert, wird nach dieser Saison sein Amt zur Verfügung stellen. Einen Nachfolger haben die Verantwortlichen bereits gefunden.