Fußball: Trainerwechsel beim SV Schlingen, Stürmerwechsel beim TSV Pfaffenhausen

Einen Trainerwechsel gab es kürzlich in der Fußball-Kreisklasse Allgäu 2: Ferhat Cakmak, der erst im Sommer vom BSK Olympia Neugablonz nach Schlingen kam, hat sein Amt als Spielertrainer niedergelegt. Die Gründe sind dabei nicht sportlicher Natur.

Auch beim Ligakonkurrenten TSV Pfaffenhausen gibt es eine spektakuläre Änderung: Nachdem Topstürmer Fabian Zenuni verletzt ausfällt, wurden die Pfaffenhausener bei der Suche nach kurzfristigem Ersatz beim TSV Kammlach fündig.

Bezirksliga Süd: FC Bad Wörishofen trifft auf Beton-Abwehr

Auf die Offensive des FC Bad Wörishofen kommt am Samstag (14 Uhr) im Heimspiel Schwerstarbeit zu. Denn der TSV Bobingen stellt mit nur zwölf Gegentreffern zusammen mit dem SV Mering die beste Abwehrreihe der Liga. Kein Wunder, dass beide Mannschaften in der Tabelle auch oben stehen.

Allerdings, so zeigen es die beiden Ergebnisse aus dem Vorjahr, tun sich auch die Bobinger schwer, Tore gegen den FCW zu erzielen. In der Vorsaison unterlag der FCW zweimal knapp mit 1:2 und 0:1. Nach nur zwei Punkten aus den vergangenen vier Spielen wäre ein Punktgewinn für den FCW durchaus als Erfolg zu verbuchen.

Kreisliga Allgäu Nord: TSV Kammlach hat das Schlusslicht zu Gast

Aufgepasst TSV Kammlach: Der Tabellenvierte ist am Sonntag im Heimspiel gegen Schlusslicht FSV Lamerdingen auf dem Papier klarer Favorit. Doch die Lamerdinger konnten am vergangenen Spieltag beweisen, dass sie auch Topmannschaften das Leben schwer machen können. Das Remis gegen den SV Oberegg sorgte dafür, dass dieser die Tabellenführung abgeben musste.

Ebenfalls am Sonntag zuhause im Einsatz sind der SV Oberegg (gegen den Aufsteiger TSV Altusried) und der TSV Kirchheim (gegen den TV Boos). Bereits am Samstag hat der TSV Mindelheim den Tabellenzweiten TV Bad Grönenbach zu Gast. Dass die Mindelheimer Top-Teams ärgern können, haben sie vor zwei Wochen bewiesen, als sie den damaligen Spitzenreiter FC Heimertingen mit 1:0 besiegten. Das 0:3 vergangene Woche in Ottobeuren war dagegen wieder ein Rückschlag.

Kreisklasse Allgäu 2: Beim SV Schlingen steht ein neuer Trainer an der Seitenlinie

Einen etwas überraschenden Trainerwechsel gab es in der Kreisklasse Allgäu 2: Ferhat Cakmak, der erst im Sommer vom BSK Olympia Neugablonz als Spielertrainer nach Schlingen kam, ist von seinem Posten zurückgetreten. „Es war seine erste Trainerstelle. Er ist selbstständig und hat gemerkt, dass ihm die Zeit fehlt“, erklärt Abteilungsleiter Peter Knie. Sportliche Gründe seien nicht der Grund für die Trennung gewesen. „Mit den Ergebnissen hatte das nichts zu tun“, sagt Knie. Zusammen mit Cakmak hat auch Stürmer Gürkan Gürtürk den Verein verlassen. „Das war alles schon recht überraschend für uns“, gibt Knie zu. Aber der SV Schlingen hatte schnell einen Plan B zur Hand: Der bisherige Co-Trainer Tobias Kusterer übernimmt die Mannschaft bis zur Winterpause. Möglicherweise sogar darüber hinaus. „Er überlegt es sich“, sagt Knie und verhehlt nicht, dass ihm ein längerfristiges Engagement willkommen wäre. Am Sonntag geht es für den SV Schlingen (11.) nun zur SG Kirchdorf/Rammingen (7.).

Dem SV Oberrieden steht nach dem Derbysieg vergangene Woche gegen den SV Schöneberg schon das nächste Nachbarschaftsduell bevor. Am Sonntag geht es zum Aufsteiger TSV Pfaffenhausen. Den Gastgebern ist unter der Woche ein spektakulärer Coup gelungen: Nachdem sich Torjäger Fabian Zenuni am vergangenen Wochenende schwer verletzt hatte, zauberte Trainer Roland Zellhuber einen bekannten Namen als Ersatz aus dem Hut: Reinhold Haar vom TSV Kammlach wird den TSV Pfaffenhausen bis zur Winterpause unterstützen.

Icon vergrößern Reinhold Haar war jahrelang der Torgarant für den TSV Kammlach. Foto: Robert Prestele Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Reinhold Haar war jahrelang der Torgarant für den TSV Kammlach. Foto: Robert Prestele

„Es war eine fixe Idee – und Reinhold hat dankenswerter Weise schnell zugesagt“, sagt Zellhuber, der von 2021 bis 2024 Trainer beim TSV Kammlach war. Haar, der über Jahre hinweg der Kammlacher Torjäger schlechthin war, ist ein Arbeitskollege von Zellhuber und hat seine Karriere eigentlich an den Nagel gehängt. Entsprechend ist der 39-Jährige sofort einsetzbar. Ob er allerdings am Sonntag gleich gegen Oberrieden spielen wird, ist noch nicht klar. „Da kommt es auf die Fitness an“, sagt Zellhuber. „Den nächsten Verletzten brauchen wir nicht.“

A-Klasse Allgäu 2: Wird der TSV Markt Wald Tussenhausens erster Verfolger?

Vergangene Woche kassierten die SG Ettringen und der TSV Markt Wald beide jeweils eine Niederlage, entsprechend gehen beide Mannschaften mit doppelter Motivation in das Topspiel am Sonntag (13 Uhr). Die SG Ettringen (2.) und den TSV Markt Wald (3.) trennt gerade einmal einen Punkt. Der Sieger dieser Partie bleibt der erste Verfolger von Spitzenreiter SV Tussenhausen.

Ganz andere Sorgen hat derzeit der SV Salgen/Bronnen: Nach sechs Niederlagen hintereinander will die Mannschaft von Trainer Roland Brecheisen wieder einen Sieg feiern. Am Sonntag (15 Uhr) trifft der SV Salgen/Bronnen im Nachbarschaftsduell auf die SG Breitenbunn/Loppenhausen.