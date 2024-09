TSV Mindelheim mit gelungener Aufholjagd, Überraschung in Breitenbrunn

Nicht jede Aufholjagd war am Wochenende so erfolgreich wie die des TSV Mindelheim im Kreisliga-Spiel gegen den TV Boos. Für Liga-Konkurrent SG Amberg/Wiedergeltingen etwa war ein zwischenzeitlicher 0:4-Rückstand zu hoch. In der Kreisklasse Allgäu 2 gelingt dem Tabellenführer ein Sieg im Spitzenspiel.

Kreisliga Allgäu Nord

Der TSV Mindelheim und die SG Amberg/Wiedergeltingen verschliefen in ihren Heimspielen die Anfangsphasen. Am Ende kriegte nur der TSV Mindelheim noch knapp die Kurve und durfte sich über einen Punktgewinn freuen. Für die SG Amberg/Wiedergeltingen war der Rückstand letztlich zu groß, um diesen noch wettzumachen.

TSV Mindelheim – TV Boos 2:2

Tore 0:1 Moritz Schick (13.), 0:2 Sebastian Egger (33.), 1:2 David Kienle (38.), 2:2 Riccardo Schulz (84.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Deniz Karaagac

In der Schlussminute war es Mindelheims Torhüter Manuel Zech, der die Aufholjagd seiner Elf nicht umsonst sein ließ. Er fischte einen perfekt getretenen Freistoß des TV Boos aus dem Winkel und rettete somit das 2:2-Unentschieden, das sich die Hausherren hart erarbeiten mussten. Denn nach 33 Minuten lagen sie gegen den TV Boos mit 0:2 zurück und taten sich schwer, zu Chancen zu kommen. Doch der Anschlusstreffer Kienles vor der Pause weckte neue Hoffnung. Im zweiten Durchgang waren die Hausherren überlegen, dennoch dauerte es bis zur 84. Minute, ehe Schulz den Ausgleich markierte.

SG Amberg/Wiedergeltingen – SG Sontheim/Westerheim 3:5

Tore 0:1 Maximilian Hebel (12.), 0:2 Jonas Meichelböck (23., ET), 0:3 Maximilian Hebel (26.), 0:4 Marc Heiß (56.), 1:4 Deniz Subasi (64.), 1:5 Thomas Schütz (80.), 2:5 Jonas Meichelböck (86.), 3:5 Niklas Schulz (88.) Zuschauer 200 Schiedsrichter Stefan Holzheu

In einer torreichen Partie hatte die Heimmannschaft die erste Halbzeit verschlafen und die Gäste führten bereits nach 55 Minuten mit 0:4. Nachdem diese einen Gang zurückgeschaltet hatten, konnten die Gastgeber noch drei Tore erzielen, diese reichten aber nicht und die drei Punkte gingen nach Westerheim/Sontheim.

SV Oberrieden – FC Hawangen 4:2

Tore 1:0, 2:0 Alexander ammann (5., 10.), 2:1 Johannes Binzer (29., FE), 3:1 Simon Keller (43.), 4:1 Oliver Zech (69.), 4:2 Hrovje Levarda (81.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Joachim Gutzer

Nach fulminanter Anfangsphase der Gastgeber kämpfte sich Hawangen zunächst mit Kampfgeist zurück ins Spiel. Im zweiten Abschnitt erhöhte Oberrieden zum richtigen Zeitpunkt mit gekonntem Kombinationsspiel und fuhr einen verdienten wie wichtigen Heimerfolg ein.

Die weiteren Spiele:

DJK Ost Memmingen – SC Ronsberg 4:0

Tore 1:0 Adis Atashi (19.), 2:0 Ali Gashi (34.), 3:0 Lukas Halbig (73.), 4:0 Arthur Ulinez (90.) Zuschauer 140 Schiedsrichter Tom Waizenegger

TSV Lautrach-Illerbeuren – TSV Legau 1:3

Tore 0:1 Julian Fink (18.), 1:1 Benjamin Kraus (45.), 1:2, 1:3 Timo Heberle (46., 82.) Zuschauer 200 Schiedsrichter Burhan Secgin

TSV Ottobeuren – FC Heimertingen 0:4

Tore 0:1 Thomas Einsiedler (12.), 0:2, 0:3 Marcel Schmid (45., 89.), 0:4 Thomas Einsiedler (90.) Gelb-Rot Dominik Zuka (Ottobeuren, 68.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Paul Brendelberger

SV Memmingerberg – TV Bad Grönenbach 2:2

Tore 0:1 Kevin Riehle (19.), 0:2 Samuel Richardon (49.), 1:2 Florian Schuster (55.), 2:2 Matthias Stetter (90., FE) Zuschauer 150 Schiedsrichter Ali Aygün

Kreisklasse Allgäu 2: Kein Sieger im Spitzenspiel

Keinen Sieger sah das Spitzenspiel der Kreisklasse Allgäu 2. Das 1:1 zwischen der SG Kirchdorf/Rammingen und dem TSV Zaisertshofen war für die Gastgeber jedoch ein moralischer Erfolg. Die Partie SV Bedernau – SpVgg Kaufbeuren II wurde auf den 17. November verschoben.

SV Schlingen – SV Oberegg II 5:1

Tore 1:0, 2:0 Niklas Kusterer (25., 50.), 3:0 Nicolas Binder (58.), 3:1 Lukas Prim (59.), 4:1 Noah Kienle (66.), 5:1 Leon Gerlich (88.) Zuschauer 85 Schiedsrichter Tobias Brendel

Von Beginn an führten beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch. Schlingen hatte die optischen Vorteile und Chancen. Die Führung erzielte Kusterer mit einem Schuss ins rechte Kreuzeck. Schlingen wurde drückend überlegen, die ungenauen Abschlüsse verhinderten eine höhere Führung. Nach der Pause war es wiederum Kusterer der eine Flanke seines Bruders direkt ins Netz beförderte. Den dritten Treffer erzielte Nicolas Binder per Kopf nach Eckball. Hoffnung keimte kurzfristig bei den Gästen auf, nachdem sie im direkten Gegenzug den Anschlusstreffer erzielten. Ein Fehler im Spielaufbau der Gäste brachte dann die Vorentscheidung durch Kienle. Den Schlusspunkt setzte Gerlich mit einer schönen Einzelleistung

SG Kirchdorf/Rammingen – TSV Zaisertshofen 1:1

Tore 0:1 Dominik Schäffler (55.), 1:1 Sulayman Drammeh (61.) Zuschauer 170 Schiedsrichter Ernst Hontschik

Im Topspiel der Kreisklasse begannen beide Teams offensiv, neutralisierten sich aber auch schnell. Ende der ersten Halbzeit hatten die Heimfans den Torschrei auf den Lippen, doch ein Lupfer über den Gästekeeper wurde kurz vor der Torlinie noch geklärt. Der TSV Zaisertshofen erwischte den besseren Start in die zweite Halbzeit und dominierte zunächst. Folgerichtig fiel das 1:0 nach einer Standardsituation. Kurz darauf aber egalisierte Drammeh nach einem Konter die Gästeführung. Am Ende war das Remis leistungsgerecht und für die SG Kirchdorf/Rammingen, die auf acht Spieler verzichten musste, ein moralischer Sieg.

Einen heißen Tanz lieferten sich der TSV Zaisertshofen (blaue Trikots) und die SG Kirchdorf/Rammingen (schwarze Trikots) im Spitzenspiel der Kreisklasse Allgäu 2.

SG Jengen/Waal – TSV Kirchheim 1:1

Tore 0:1 Jonas Westermaier (23.), 1:1 Maximilian Glas (45. + 1) Zuschauer 80 Schiedsrichter Manfred Schmid

Der TSV Kirchheim verpasst durch den Punktverlust den möglichen Sprung auf Platz zwei.

SV Schöneberg – FSV Lamerdingen 0:1

Tor 0:1 Dennis Wüster (83.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Rudolf Wind

Die beiden Teams gingen engagiert zu Werke und neutralisierten sich weitestgehend im Mittelfeld. Beide Torhüter hatten dadurch wenig Beschäftigung. In dem eigentlich typischen 0:0-Spiel gelang den Gästen kurz vor Schluss der glückliche Siegtreffer.

Außerdem spielten:

SpVgg Baisweil-Lauchdorf – FC Buchloe 3:4

Tore 1:0 Raoul Klaus (5.), 1:1 Patrick Bail (27.), 1:2 Wolfgang Baumann (36.), 1:3 Patrick Bail (58.), 1:4 Murat Pamuk (61.), 2:4 Max Steinhauser (81.), 3:4 Daniel Sontheimer (90. + 2) Zuschauer 130 Schiedsrichter Michael Sting

A-Klasse Allgäu 2: Türkiyemspor Mindelheim gelingt ein deutlicher Derbysieg

Dieser Derbysieg war eine klare Sache: Türkiyemspor Mindelheim hat die Partie beim TSV Mindelheim II mit 5:0 für sich entschieden. An der Tabellenspitze lässt der SV Mattsies nichts anbrennen.

TSV Mindelheim II – Türkiyemspor Mindelheim 0:5

Tore 0:1 Andrei Farkas (28.), 0:2 Caner Schmitt (40.), 0:3 Marco Schmitt (56.), 0:4, 0:5 Silard Szobo (75., 76.) Zuschauer 60 Schiedsrichter Michael Rommel

Als der TSV Mindelheim II nach einer knappen halben Stunde einen Eckball nicht verteidigt bekam, schloss Farkas aus dem Hintergrund zur Führung für Türkiyemspor ab. Fortan hatten die Gäste die Partie im Griff. Mit einem Doppelpack binnen einer Minute sorgte Szobo eine Viertelstunde vor Schluss für den Endstand.

Türkiyemspor Mindelheim (dunkle Trikots) besiegte den TSV Mindelheim II (graue Trikots) im Lokalderby der A-Klasse Allgäu 2 klar und deutlich mit 5:0.

SV Mattsies – FC 98 Auerbach/Stetten 5:0

Tore 1:0 Lukas Baur (24.), 2:0 Jonas Meier (38.), 3:0 Johannes Dietrich (44.), 4:0 Lukas Baur (45.), 5:0 Benjamin Magg (82.) Zuschauer 70 Schiedsrichter Abdülkadir Karavar

Gegen das Kellerkind aus Auerbach ließ der SV Mattsies von Beginn an keine Zweifel aufkommen, wer das Spielfeld als Sieger verlassen würde. Vor allem der schnelle Baur war über die rechte Seite eine ständige Gefahr. Drei Tore binnen sieben Minuten entschieden die Partie noch vor der Pause.

TSV Mittelneufnach – SC Eppishausen 1:0

Tor 1:0 Kai Schmid (28.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Cemil Koruyucu

In einem umkämpften und spannenden Spiel geht die Heimelf als Derbysieger hervor. Schmid schoss schon früh das goldene Tor. Eppishausen war stets bemüht den Ausgleich zu erzielen, scheiterte aber meist im letzten Drittel oder am stark aufgelegten Heimtorhüter Müller. Aber auch der TSV vergab die eine oder andere aussichtsreiche Konterchance kläglich. So blieb es beim knappen Sieg der Heimelf, die sich in der Tabelle oben einnistet.

SG Breitenbrunn/Loppenhausen – TSV Kirchheim II 2:3

Tore 1:0 Niklas Müller (2.), 2:0 Sebastian Rugel (7.), 2:1 Raphael Rogg (16., ET), 2:2 Christoph Beer (45.), 2:3 Jonathan Ziegler-Freisinger (79.) Gelb-Rot Manuel Nußer (Breitenbrunn, 49.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Tobias Jehle

Die Überraschung des Spieltags gelingt der Kirchheimer Reserve: Als siegloses Schlusslicht ging es zum Kreisklassen-Absteiger SG Breitenbrunn/Loppenhausen, wo die Kirchheimer nach sieben Minuten schon mit 0:2 zurücklagen. Doch dann sorgte ein Eigentor der Gastgeber für die Aufholjagd, die letztlich durch Ziegler-Freisinger in der 79. Minute mit dem Siegtreffer veredelt wurde.

SV Salgen/Bronnen – TSV Pfaffenhausen 1:1

Tore 0:1 Fabian Zenuni (42.), 1:1 Marco Sontheimer (54.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Michael Großkopf

In einem heiß umkämpften, aber fairen Derby gab es eine Punkteteilung. Kurz vor der Halbzeit erzielte Torjäger Fabian Zenuni, der bei Tobias Wörishofer fast das gesamte Spiel gut aufgehoben war, aus abseitsverdächtiger Position das 0:1. Die Heimelf war unter ihren neuen Trainer Rafael Freiberger fast über 90 Minuten feldüberlegen und kam durch den eingewechselten Marco Sontheimer erzielte nach einem schönen Spielzug in der 54. Minute noch zum hochverdienten Ausgleich.

SC Unterrieden – FC Bad Wörishofen II 3:2

Tore k. A. Zuschauer k. A. Schiedsrichter Oliver Stan

Durch den knappen Heimsieg gegen die Bad Wörishofer Reserve bleibt der SC Unterrieden punktgleich mit dem SV Mattsies an der Tabellenspitze.

TSV Markt Wald – SV Tussenhausen 2:2

Tore 0:1 Quirin Riederle (24., FE), 1:1 Daniel Kriger (29.), 2:1 Karl Janetti (32.), 2:2 David Stoll (76.) Zuschauer 70 Schiedsrichter Ralf Goldschmidt

Schiedlich-friedlich trennten sich die beiden Nachbarvereine im Derby mit einem 2:2-Unentschieden.