Den Handballern des TSV Mindelheim schwimmen die Felle davon

Die Gefühlslage in der Mindelheimer Handball-Abteilung wiederholte sich: Wie schon in der Vorwoche verlor die erste Herrenmannschaft, während die Frauen ihr Heimspiel gewannen. Für die Mindelheimer Herren wird es langsam eng.

Bezirksliga, Männer Dass die Aufgabe eine schwere sein würde, war vor der Partie klar. Dennoch stand der TSV Mindelheim gegen die HSG Würm-Mitte II unter Zugzwang, schließlich will man ungern als Tabellenletzter Weihnachten feiern. Doch nur in den Anfangsminuten konnten die Mindelheimer gegen den Tabellendritten mithalten. Nach sechs Minuten spielten die Gäste einen Zwei-Tore-Vorsprung heraus (6:4) und sollten die Führung im weiteren Spielverlauf nicht mehr aus der Hand geben.

Zur Pause stand es 12:15 aus Mindelheimer Sicht. Auch nach dem Seitenwechsel konnte sich die Mannschaft von Spielertrainer Marius Wurm nicht mehr entscheidend annähern. Stattdessen bauten die Gäste ihre Führung zwischenzeitlich auf acht Tore aus (23:15) und spielten den Sieg locker über die Zeit. Am Ende stand eine 22:19-Niederlage für den TSV Mindelheim zu Buche, die man gegen ein Top-Drei-Team der Liga durchaus kassieren kann. Die aber in der augenblicklichen Situation nichts ändert: Der TSV Mindelheim bleibt Letzter. (axe)

TSV Mindelheim Zimmermann (Tor), Braun (1), Förster (3/1), Wurm (1), Falter (1), Kinlock, Hörmann Jon. (5/2), Kühl (2), Jousma, Sailer (1), Smith Junior, Hörmann Joh. (6/4), Amenda (2), Twachtmann

Bezirksliga, Frauen Alles andere als ein Heimsieg gegen den Tabellenletzen TSV Oberstaufen wäre für den TSV Mindelheim eine böse Überraschung gewesen. Entsprechend konsequent agierten die Tabellenführerinnen von der ersten Minute an, fingen gleich einen Gästeangriff ab und gingen per Tempo-Gegenstoß durch Regina Bari-Nagy in Führung. In der 16. Minute führten die Mindelheimerinnen aufgrund der diesmal sicheren Sieben-Meter-Werferinnen Ramona Lahmer, Bernadette Moser und Christina Möhrle, sowie einer starken Abwehrleistung mit 6:1 und zwangen so die Gäste zu ihrer ersten Auszeit. Nachdem die Gäste mit zwei Toren aufholen konnten, nahmen die Mindelheimerinnen Fahrt auf und gingen mit einer 16:5-Führung in die Halbzeitpause.

Die Handballerinnen des TSV Mindelheim behaupten Platz eins in der Bezirksliga West. Foto: Simone Breuninger

In der Kabine motivierte man sich, sich jetzt besser auf das Spiel zu konzentrieren, die Schnelligkeit auszunutzen und vor allem aus einer stabilen Abwehr heraus, den Gegner zu Fehlern zu zwingen und vorn die einstudierten Spielzüge umzusetzen. Nach der Halbzeitpause starteten die Mindelheimerinnen in Unterzahl und etwas unkonzentriert. Dadurch gelang Oberstaufen direkt ein Tor. Nachdem der TSV Oberstaufen ab der 37. Minute drei Tore in Folge erzielte, stellte Mindelheims Trainer Jan Krausko auf eine offensive Abwehr um.

Aufgerüttelt davon, folgten etliche Tore durch die Mindelheimerinnen, sodass sich jede TSV-Spielerin in die Torschützenliste eintragen durfte. Die drei Torhüterinnen Kathrin Weikmann, Sandra Kinberger und Katja Lang hielten, was zu halten war, und sorgten so für den deutlichen 33:14-Heimsieg. (haba)

TSV Mindelheim Weikmann, Kinberger, K. Lang (alle Tor), Moser (7/4), Möhrle (4/3), Nitsch (5), Breuninger (4), Lahmer (2/1), Spensberger (4/1), Wegmann (3), Bari-Nagy (1), Twachtmann (1)