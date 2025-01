Mindelheimer Frauen lassen Verfolger herankommen

Es hätte eine kleine Vorentscheidung im Titelkampf in der Handball-Bezirksliga West sein können. Doch daraus wurde nichts für die Handballerinnen des TSV Mindelheim.

Im Topspiel des vergangenen Spieltags empfingen die Mindelheimer Handballerinnen als Tabellenführer den direkten Verfolger von der SG Biessenhofen/Marktoberdorf II. Drei Punkte trennten die beiden Mannschaften vor der Partie. Entsprechend spannend verlief das Spiel.

Von Beginn an läuft Mindelheim einem Rückstand hinterher

Doch von Beginn an mussten die Mindelheimerinnen immer einem Rückstand von ein oder zwei Toren hinterherlaufen. Die Abwehr- und Torhüterleistung war auf beiden Seiten von Anfang an stark, sodass es nach neun Minuten erst 2:3 stand. Da die Abschlüsse nicht ganz sicher waren und auch die Abpraller sowohl im Angriff als auch in der Abwehr meist bei den Gästen landeten, waren dies „geschenkte“ Tore für die SG Biessenhofen/Marktoberdorf II. Einzig vom Sieben-Meter-Punkt agierten die Mindelheimerinnen in Person von Christina Möhrle sicher.

So ging es für die Mindelheimerinnen mit einem 10:13-Rückstand in die Halbzeit. Für die zweiten 30 Minuten hatten sich die Mindelheimerinnen vorgenommen, diesen Rückstand möglichst schnell aufzuholen. Doch stattdessen zogen die Gäste schon nach wenigen Minuten bis auf fünf Tore davon. Der TSV Mindelheim kämpfte sich jedoch noch einmal zurück ins Spiel und lag bis zehn Minuten vor Schluss beim Stand von 18:20 wieder in Schlagdistanz.

Die aufholjagd endet zehn Minuten vor Schluss

Doch dann war die Luft irgendwie heraus. Fehlpässe und Lücken in der Abwehr bescherten den Gästen immer wieder leichte Tore, sodass es nach 60 Minuten 20:29 aus Sicht des TSV Mindelheim stand. Durch die zweite Saisonniederlage schmolz der Vorsprung an der Tabellenspitze auf einen Punkt. Somit hat die SG Biessenhofen/Marktoberdorf II, die noch ein Spiel weniger absolviert hat, die Tabellenführung in der eigenen Hand. (haba)

TSV Mindelheim Kinberger, Lang, Weikmann (alle Tor), Moser (2), Möhrle (6/6), Nitsch (2/1), Landherr (2), Breuninger (2), Lahmer (1), Spensberger, Wegmann (2), Galster, Deigendesch (2), Twachtmann (1)