Mindelheimer Handballer geben die richtige Antwort

Sieben Spiele währte die Durststrecke der Mindelheimer Handballer in der Bezirksliga. Doch mit dem Heimsieg gegen den TSV Schongau ist die rote Laterne erst einmal wieder abgegeben. Der zweiten Herrenmannschaft gelingt zuvor ein eher ungewöhnlicher Heimsieg.

Bezirksliga, Männer Im Kellerduell gegen den Tabellennachbarn aus Schongau standen Spielertrainer Marius Wurm ein gut gefüllter Kader zur Verfügung. Und auch an der nötigen Motivation scheiterte es nicht. Zum einen wollte man sich für die vergangenen schwachen Auftritte rehabilitieren, zum anderen auch den letzten Platz abgeben.

Das Spiel begann ausgeglichen und war von vielen einfachen Fehlern auf beiden Seiten geprägt. Während die Mindelheimer defensiv gut ins Spiel fanden und den Angriff der Gäste immer wieder vor Probleme stellten, stotterte das Angriffsspiel noch gewaltig. Immer wieder wurde der Ball durch einfache Fehler verloren. So stand es nach 17 Minuten 7:7. In der Folge stellten sich die Hausherren aber immer besser auf die offensive Abwehr des Gegners ein und fanden zunehmend die Lücken. So gelang es den Mindelheimer, sich erstmals mit drei Toren abzusetzen (10:7). Zum Ende der ersten Halbzeit ließ man noch ein paar Chancen im Angriff liegen und ging so mit einem 14:12 in die Halbzeitpause.

In die zweite Hälfte startete der TSV Mindelheim mit zwei schnellen Toren, bevor er sich mit mehreren teils unnötigen Zeitstrafen in kurzer Zeit selbst in Schwierigkeiten brachte und die Gäste aus Schongau wieder zurück ins Spiel kommen ließ. Trotzdem blieben die Mindelheimer immer in Führung. Auch nachdem die Gäste in der 53. Minute mit dem 25:24 erneut den Anschluss geschafft hatten, behielten die Mindelheimer Herren die Ruhe und setzten sich schließlich spielentscheidend ab. In der 58. Minute führte der TSV mit drei Toren Vorsprung (28:25) und brachte den Sieg auch gegen die offensive Ganzfelddeckung der Schongauer konzentriert über die Zeit. Somit stand am Ende ein wichtiger 31:25-Arbeitssieg auf der Anzeige – ein Lebenszeichen, das zwei Tabellenplätze gutmachte. (haba)

TSV Mindelheim Lieb, Wurm (10/2), Förster (6), Amenda (2), Falter (2), Kinlock, Zimmermann, Kühl (3), Hörmann, Jon. (1), Jousma, Gaum (3), Braun (2), Hörmann, Joh. (2/1)

Bezirksklasse, Männer Einen selbst für Handballverhältnisse durchaus hohen Heimsieg feierte die zweite Herrenmannschaft des TSV Mindelheim in der Bezirksklasse: Gegen den TSV Sonthofen II stand es am Ende 42:9. Was in erster Linie daran lag, dass die Gäste gerade einmal mit sieben Spielern angereist waren und demzufolge nie wechseln konnten. Bester Werfer aufseiten des TSV Mindelheim II war Markus Gaum, der elf Treffer erzielen konnte. Mit diesem Sieg kletterten die Mindelheimer in der Tabelle auf den zweiten Platz. (axe)

TSV Mindelheim II Dumler, Vogt (beide Tor), Heimpel (3), Blaser (4), Gaum F. (8), Gaum M. (11), Weikmann (4), Mutzel (6), Stumpf (5/1), Hörmann (1)