Nach einem Jahr Pause: TSV Mindelheim richtet wieder sein Dreikönigsturnier aus

Nachdem das Dreikönigsturnier im vergangenen Jahr aufgrund des straffen Ligenspielbetriebs im Zuge der Handball-EM in Deutschland pausieren musste, ist die Vorfreude auf die 39. Auflage bei den Mindelheimer Handballern umso größer. Bereits im Sommer wurden die Einladungen verschickt, und das Teilnehmerfeld füllte sich rasch mit alten Bekannten und neuen Gästen. Der TSV Mindelheim, der das Turnier organisiert und als Gastgeber fungiert, konnte dank der Flexibilität und Erfahrung von Thomas Sailer das Teilnehmerfeld trotz kurzfristiger Änderungen erfolgreich zusammenstellen.

Bei den Herren wird neben Mindelheim I auch eine Mindelheimer Allstar-Mannschaft auflaufen. Der Höhepunkt ist der Auftritt des ehemaligen Profi-Handballers Matthias Gerlich, der einige alte Handballfreunde mobilisiert hat. Große Freude herrschte bei den Organisatoren über die Zusage von zwei Teams des ULZ Sparkasse Schwaz aus Österreich. Diese traditionsreiche Verbindung zwischen den beiden Partnerstädten verleiht dem Turnier eine besonders freundschaftliche Note. Zudem ist auch der Dauerbrenner vom BSC Weinfelden aus der Schweiz wieder mit von der Partie. Komplettiert wird das Herrenfeld durch die Teams aus Forstenried, Ottobeuren und der HC Theke, die mit teils hochklassigen Spielern aus dem Münchener und Augsburger Raum bestückt ist.

Bei den Damen gehen sieben Mannschaften an den Start

Nach einer kurzfristigen Absage umfasst das Damenfeld in diesem Jahr sieben Teams. Der heimische TSV Mindelheim stellt wie gewohnt zwei Damenteams. Hinzu kommen die Stammgäste aus Ottobeuren und Forstenried. Zum ersten Mal beim Dreikönigsturnier sind die beiden Teams der SG Kempten/Kottern sowie das Team der SG Ulm/Wiblingen.

Ein besonderes Highlight abseits des Spielfelds ist der legendäre Handballer-Faschingsball im Vereinsheim Unterkammlach. Dabei zeigt die Siedelonia vorab ihr Showprogramm, während die Mindelheimer Fanfarengruppe zu später Stunde für Stimmung sorgt. Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl ist der Eintritt für externe Gäste jedoch nicht möglich.

Zum Faschingsball geht es mit Shuttlebussen

Die Organisation eines solch großen Turniers ist für den TSV Mindelheim jährlich eine anspruchsvolle Aufgabe. „Hier steckt ein enormer Aufwand an logistischen und organisatorischen Vorbereitungen dahinter. Die Mannschaften werden in der Halle verköstigt, über 180 auswärtige Spieler benötigen Übernachtungsmöglichkeiten und alle wollen am Abend per Shuttlebusse zum Faschingsball gebracht und später wieder abgeholt werden“, fasst Abteilungsleiter Thomas Vogt zusammen.

Die Schirmherrschaft für dieses Handballevent übernimmt erneut Mindelheims erster Bürgermeister Stephan Winter, der die Mannschaften am Samstag um 13 Uhr offiziell begrüßen wird. Gespielt wird an beiden Tagen in der Dreifachturnhalle am Maristenkolleg jeweils ab 9.30 Uhr. (haba)