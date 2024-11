TSV Mindelheim: Frauen obenauf, Männer ganz unten

Jubel und Enttäuschung liegen beim TSV Mindelheim derzeit eng beieinander: Auf der einen Seite konnten sich die Frauen des TSV in der Bezirksliga die Tabellenführung zurückerobern, auf der anderen Seite verpassten es die Herren gegen die HSG Dietmannsried/Altusried, die rote Laterne in der Bezirksliga abzugeben.

Bezirksliga, Frauen Es war das Spitzenspiel der Bezirksliga West: Der Tabellenführer SG Kempten-Kottern empfing den Tabellenzweiten TSV Mindelheim. Entsprechend motiviert und konzentriert gingen die Mindelheimerinnen ins Spiel. Mit einer 7:4-Führung zwangen sie den gegnerischen Trainer bereits nach zehn Minuten, eine Auszeit zu nehmen. In deren Folge wurde Mindelheims Cosima Eckermann „kurz“ genommen. Von da an war das Spiel sehr ausgeglichen und die Tore fielen abwechselnd auf beiden Seiten.

Ein Manko der Mindelheimerinnen war die Ausbeute vom Sieben-Meter-Punkt: Denn die erste Halbzeit war geprägt von vielen Strafwürfen auf beiden Seiten. Im Gegensatz zu den Gastgeberinnen konnten die Mindelheimerinnen diese nur bedingt in Tore verwandeln. Zwei Minuten vor dem Halbzeitpfiff mussten die Mindelheimerinnen zudem zwei Zwei-Minuten-Strafen hinnehmen. Doch der TSV verteidigte seine 17:14-Führung zur Pause.

Dank einer stabilen Abwehr und Konzentration im Angriff setzte sich der TSV Mindelheim ab der 35. Minute bis auf fünf Tore von den Gegnerinen ab. Die SG Kempten-Kottern kam über die gesamte Zeit nicht näher als zwei Tore mehr an die Gäste heran. Am Ende durften die Mindelheimerinnen einen 33:25-Sieg und damit die Rückeroberung der Tabellenführung bejubeln.

TSV Mindelheim Weikmann, Kinberger, Frehner (alle Torhüter) Moser (7/4); Möhrle (1); Nitsch (3); Breuninger (6); Lahmer; Spensberger (4/1); Wegmann; Galster; Bari-Nagy (7); Deigendesch (3); Eckermann (2).

Mindelheimer Männer leisten sich zu viele Abspielfehler

Bezirksliga, Männer Motiviert und mit gut besetzter Bank gingen die Mindelheimer Herren in das Kellerduell gegen die zweite Mannschaft der HSG Dietmannsried/Altusried. In der Anfangsphase konnten die Mindelheimer ihre Fehleranfälligkeit im Angriff durch eine starke Abwehr ausgleichen. In heimischer Halle ließ das Team um Spielertrainer Marius Wurm gerade zu Beginn zu viele hundertprozentige Chancen liegen. Trotzdem war die Partie lange ausgeglichen, nach 13 Minuten stand es 7:7. In der Folge aber nahmen die einfachen Fehler im Angriff zu und ein Ballverlust reihte sich an den nächsten. Das bestraften die Gäste gnadenlos und zogen zeitweise auf sieben Tore davon. Zur Halbzeit konnten die Mindelheimer den Rückstand auf fünf Tore verringern.

Die ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit waren ein Spiegelbild der ersten Hälfte. Während sich die Gastgeber weiterhin zu viele einfache Abspielfehler leisteten, bestraften dies die Gäste konsequent mit einfachen Toren. Dann kam die stärkste Phase der Mindelheimer, in der man im Angriff fehlerfrei spielte und dazu eine starke Defensive stellte. Prompt gelang bis zur 49. Minute der 28:29-Anschluss.

Doch dann schlichen sich im Angriffsspiel erneut einfache Fehler ein, was zu einem Vier-Tore-Rückstand führte. In der Schlussphase kämpfte sich die Mannschaft zurück und Torhüter Marcel Lieb zeigte einige Paraden, sodass der TSV zwei Minuten vor Schluss den erneuten Anschluss zum 33:34 erreichte. In den letzten beiden Minuten zeigten aber Mannschaft und Torhüter wieder Schwächen, sodass das Spiel nicht mehr zu drehen war. Letztlich hieß es nach 60 Minuten 33:36 - eine Niederlage, die überwiegend durch die zahlreichen Tempogegenstöße des Gegners zu erklären ist.

TSV Mindelheim Lieb, Wurm (8), Förster (1), Falter (1), Kinlock (4/3), Zimmermann, Kühl (7), Hörmann Jon. (2), Sailer (5), Smith Junior (2), Hörmann Joh., Braun (1), Twachtmann (2). (haba)