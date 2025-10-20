TSV Mindelheim: Sieg und Niederlage für die Herren-Teams

Das Handball-Wochenende für den TSV Mindelheim war durchwachsen: Während die erste Männermannschaft erstmals seit eineinhalb Jahren wieder einen Auswärtssieg feiern konnte, musste die zweite Mannschaft trotz prominenter Unterstützung eine Heimniederlage einstecken.

Bezirksliga, Männer Beim Tabellennachbarn SC Unterpfaffenhofen-Germering II brauchten die Mindelheimer etwas, um ins Spiel zu kommen. Die Gastgeber konnten zunächst leicht vorlegen, da die Mindelheimer vorwiegend von Halbrechts und über die Mitte offene Würfe zuließen. Mit dem ersten Unterzahlspiel kam die Mindelheimer Abwehr besser ins Spiel und konnte diese sogar durch zwei Tore von Matej Radic (10:10, 15.) für sich entscheiden. Fünf Minuten vor dem Halbzeitpfiff gingen die Mindelheimer erstmals in Führung und konnten diese mit in die Pause nehmen (18:17).

Mindelheims Torhüter zeigt eine starke Leistung

In der zweiten Hälfte zwang die Mindelheimer Defensive den gegnerischen Angriff zu Fehlern und spielte selbst im Angriff geduldig bis zur klaren Chance. Torerfolge der Gastgeber wurden durch eine schnelle Mitte gekontert. Das sorgte für die erste Vier-Tore-Führung (37.), die man aber nach einer Abwehrumstellung der Gastgeber, sowie zwei Zeitstrafen auf Mindelheimer Seite jedoch wieder aus der Hand gab (31:31). Anders als sonst blieben die Frundsbergstädter dieses Mal ruhig und übernahmen in dieser Phase Verantwortung. So standen gleich wieder zwei Tore plus auf Mindelheimer Seite, was den Druck auf die Gastgeber hochhielt. Torhüter Lukas Zimmermann hatte mit zwei vereitelten hundertprozentigen Torchancen großen Anteil an dieser starken Schlussphase, die mit einem 37:34-Sieg der Mindelheimer endete. (haba)

TSV Mindelheim Zimmermann (Tor), Kiechle (6), Wurm (7), Radic M. (10), Kühl (4), Rotter (2), Sailer (1), Hörmann (2), Braun (2), Radic I. (3)

Die zweite Mannschaft unterliegt dem TV Memmingen

Bezirksklasse West, Männer Die zweite Mannschaft des TSV Mindelheim musste sich dagegen in eigener Halle dem TV Memmingen geschlagen geben. Die Partie, bei der Ex-Profi Matthias Gerlich sein Heim-Debüt für den TSV Mindelheim feierte, begann denkbar schlecht für die Hausherren. Nach sechs Minuten lagen die Mindelheimer mit 1:5 zurück. Bis zur Halbzeitpause konnten die Gastgeber die Partie jedoch ausgleichen (15:15).

In der zweiten Halbzeit konnte sich dann keine der beiden Mannschaften entscheidend absetzen, sodass es bis zum Ende spannend blieb. 25 Sekunden vor Schluss gelang Gerlich mit seinem fünften Tor an diesem Tag der 33:34-Anschlusstreffer, doch zum Ausgleich reichte es am Ende nicht mehr.

TSV Mindelheim II Dumler (Tor), Moser (7/4), Dreher (1), Heimpel (4), Gaum (4), Blaser, Burtscher (6), Weikmann, Gerlich (5), Mutzel (3), Stumpf (1), Hörmann (2)