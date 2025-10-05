Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

In der Bezirksliga Süd kassiert der FC Bad Wörishofen eine Heimniederlage gegen den FC Thalhofen

Fußball-Bezirksliga

FC Bad Wörishofen wird in der Bezirksliga vom Winde verweht

Nach zwei frühen Gegentoren findet der FC Bad Wörishofen nicht mehr richtig ins Spiel und hat am Ende gegen den FC Thalhofen mit 2:4 das Nachsehen.
Von Robert Prestele
    • |
    • |
    • |
    Der FC Thalhofen durfte früh jubeln: FCW-Torhüter Bernhard Fenster (am Boden) war beim 0:1 jedoch von einem Mitspieler überwunden worden.
    Der FC Thalhofen durfte früh jubeln: FCW-Torhüter Bernhard Fenster (am Boden) war beim 0:1 jedoch von einem Mitspieler überwunden worden. Foto: Robert Prestele

    Einen stürmischen Nachmittag im wahrsten Sinne des Wortes erlebte der FC Bad Wörishofen in der Bezirksliga Süd gegen den FC Thalhofen. Denn mehr als unglücklich starteten die Hausherren in die Begegnung.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden