Inline Alpine: Patrick Stimpfle beendet erfolgreichste Saison

Es war der perfekte Abschluss einer herausragenden Saison: Patrick Stimpfle aus Tussenhausen, der im Sommer bei der Inline-Alpine-EM zu drei Masters-Titeln gefahren ist, krönte sein Sportjahr mit zwei deutschen Meistertiteln.

In Tuttlingen fand die deutsche Meisterschaft im Inline Alpine statt – mit Patrick Stimpfle aus Tussenhausen. Er startete in der Mastersklasse und demonstrierte einmal mehr, warum er zu den weltbesten Fahrern gehört.

Eine neue Regel verspricht mehr Spannung

Schon vor dem Start des Riesenslaloms war klar: Mit der Einführung der neuen Punkte-Regel, nach der alle Fahrer gegeneinander antreten müssen, würde die Meisterschaft mehr Taktik und Nervenstärke erfordern als je zuvor. Jeder Durchgang versprach direkte Vergleiche, die nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch mentale Härte auf die Probe stellten. Das Wetter machte die Sache nicht leichter: Mal trocknete die Strecke in wenigen Minuten ab, dann setzte wieder leichter Regen ein und verwandelte die Piste in eine Rutschpartie. Für viele Athleten bedeutete das, Risiko und Sicherheit ständig neu abzuwägen.

Einer aber ließ sich davon nicht beeindrucken: Patrick Stimpfle, Zehnter der Weltrangliste, erwischte im Riesenslalom eine nahezu perfekte Fahrt. Präzise Linienwahl, hohes Tempo und Konzentration brachten ihm nach dem ersten Lauf den zweiten Platz. Auch im zweiten Durchgang hielt er das Niveau. Mit einer weiteren starken Vorstellung verteidigte Stimpfle seine Position eindrucksvoll und sicherte sich am Ende Gesamtplatz zwei im Feld der besten deutschen Fahrer – und damit den deutschen Meistertitel bei den Masters mit deutlichem Vorsprung.

Der Tussenhausener liefert sich mit einem Teamkollegen ein spannendes Rennen

Für zusätzliche Spannung sorgte sein Teamkollege Noah Sing, Zweiter im Riesenslalom-Gesamtweltcup. Sing war Stimpfle dicht auf den Fersen und lag im Ziel am Ende nur um winzige zwei Hundertstel Sekunden zurück. Lediglich Gesamtweltcup-Sieger Jörg Bertsch war noch schneller und stellte einmal mehr seine internationale Klasse unter Beweis.

Patrick Stimpfle (links) und Noah Sing. Foto: Patrick Stimpfle

Tags darauf im Slalomwettbewerb bewies Patrick Stimpfle erneut seine Formstärke und erkämpfte sich nach einem spannenden Rennen den dritten Platz. Ein Konkurrent schied kurz vor dem Ziel aus, was Stimpfle den Sprung aufs Podest ermöglichte. Vor ihm landete dieses Mal Teamkollege Noah Sing, der damit seine starke Serie fortsetzte. Damit krönte Stimpfle ein perfektes Wochenende: Platz zwei im Riesenslalom, Platz drei im Slalom und der deutsche Meistertitel bei den Masters.

Zwei deutsche Meisterschaften krönen eine beeindruckende Saison

„Die neuen Regeln, das Wetter und die starke Konkurrenz – das war ein Wochenende voller Herausforderungen. Dass ich hier so abliefern konnte, macht mich unglaublich stolz“, sagte Stimpfle am Ende sichtlich zufrieden. Auch seine Zöglinge im Team waren sehr gut unterwegs: Bei den Schülern wurde Jan Sinzinger in der Schülerklasse Dritter im Riesenslalom. Clara Sinziger musste sich mit dem vierten Platz zufriedengeben.

Mit dem Abschluss der Meisterschaften geht für Patrick Stimpfle eine Saison zu Ende, die kaum besser hätte laufen können: dreifacher Europameister der Masters, Platz eins der Masters-Weltrangliste, Platz zehn in der Gesamtwertung des Weltcups, zwei deutsche Meistertitel und der Vizemeistertitel im Gesamtklassement aller Fahrer. Für den 45-Jährigen war es damit eine perfekte Saison. (mz)