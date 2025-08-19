Der FC Rammingen: Wechsel in der Chef-Etage

Es war ein aufregendes Jahr, das der FC Rammingen erlebt hat. Das Sportgelände wurde in Teilen modernisiert, der Nachwuchsfußball auf neue Beine gestellt und die erste Mannschaft schnupperte am möglichen Kreisliga-Aufstieg.

Ein großer Tagesordnungspunkt bei der Jahreshauptversammlung des FC Rammingen war die Ehrung von Mitgliedern mit 40 und 45 Jahren Vereinszugehörigkeit. Ihnen wurden Urkunden und Ehrenzeichen des Bayerischen Landessportverbandes übergeben und für die langjährige Mitgliedschaft gedankt.

Modernisierungsarbeiten am Sportgelände

Der Vorstand des Vereins berichtete in seinen Tätigkeitsberichten von einer ereignisreichen Saison 2024/25. So konnte ein Gasanschluss zum Sportheim gelegt werden, um eine Alternativlösung zu der in die Jahre gekommenen Ölheizung zu schaffen. Ebenso wurde auf dem Trainingsplatz eine moderne LED-Flutlichtanlage installiert. Letzteres war ein über drei Jahre währendes Förderprojekt, welches mit enormem bürokratischem Aufwand verbunden war. Auch in der anstehenden Zeit stehen etliche Sanierungen und Erneuerungen auf dem Plan.

Auf sportlicher Ebene musste der Austritt von Türkheim und Bad Wörishofen aus der Jugendfördergemeinschaft (JFG) Wertachtal aufgefangen werden. Zusammen mit dem FSV Kirchdorf und dem SV Schlingen gelang es dem FC Rammingen aber, die JFG am Leben zu erhalten. Die Senioren, die in der Spielgemeinschaft mit dem FSV Kirchdorf in der Kreisklasse Allgäu 2 antraten, verpassten erneut knapp die Relegation zum Aufstieg in die Kreisliga.

Die Gymnastikjugend verzeichnet einen enormen Zulauf: Dank der Gründung der Teenie-Showtanztruppe der Ramminarria ist mittlerweile für alle Altersklassen ein Programm geboten. Zugleich konnte der Verein auf viele gut gelaufene Veranstaltungen zurückblicken.

Neuwahlen und Ehrungen

Bei den Neuwahlen übernahmen die Vorsitzenden Gerhard Dilba und Kilian Schmid das Amt des Kassiers und des Schriftführers. Deren Vorgänger wurden zugleich deren Nachfolger, sodass Daniel Dilba und Stefan Berkmiller nun die neuen beiden Vorsitzenden des FC Rammingen sind. Das Beisitzerteam um Sebastian und Tobias Kerler, Max Bauchinger und Dennis Winatschek machte geschlossen weiter, ebenso wie die Jugendleiter Philipp Münnich und Daniel Bader. Fußball-Abteilungsleiter Simon Reitenberger gab seinen Posten ab, auf ihn folgt Thomas Seitz. Stellvertreter bleibt Benedikt Degenhart. Die beiden Kassenprüferinnen Claudia Sirch-Miller und Jasmin Schiegg bleiben ebenfalls erhalten.

Icon vergrößern Der FC Rammingen um Kilian Schmid und Daniel Dilba (hinten von links) sowie Stefan Berkmiller und Gerhard Dilba (hinten von rechts) konnte zahlreiche Mitglieder für ihre langjährige Vereinstreue ehren. Foto: Brigitte Dilba Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der FC Rammingen um Kilian Schmid und Daniel Dilba (hinten von links) sowie Stefan Berkmiller und Gerhard Dilba (hinten von rechts) konnte zahlreiche Mitglieder für ihre langjährige Vereinstreue ehren. Foto: Brigitte Dilba

Geehrt wurden vom Verein außerdem zahlreiche Mitglieder für ihre 40- oder 45-jährige Vereinszugehörigkeit: Elisabeth Sirch, Christian Reiber, Fritz Böckh, Ulrich Egger, Helmut Gaschler, Wolfgang Häusler, Beate Jähn, Adalbert Kerler, Lothar Kerler, Elke Kerler, Karin Kienle, Agnes Kreuter, Achim Leinsle, Brigitte Luther, Gernot Maas, Leo Märkl, Maximilian Mayr, Sabine Mörz, Monika Nieberle, Stefan Rauscher, Peter Rauscher, Sabine Reggel, Markus Reitenberger, Maria Ritter, Melanie Schiegg, Ingeborg Schindele, Jürgen Schindele, Maria Schindele, Christian Schindele, Ingrid Schindele, Claudia Schmid, Volker Schwarz, Irmgard Sirch, Elmar Sirch jun., Edith Strickert, Cornelia Trommer, Marlies Trommer, Josef Wagner, Alexander Waltenberger, Christian Waltenberger, Johanna Wihlbiller, Gisela Zitzler.