Judo: So wird der BLSV-Kreisvorsitzende aufs Kreuz gelegt

Plus Benjamin Adelwarth hält Wort: Der BLSV-Kreisvorsitzende will sämtliche Sportarten „seines“ Kreises ausprobieren. Seine erste Station führt ihn zum TSV Bad Wörishofen – auf die Judo-Matte.

Ein Mann, ein Wort: Als Benjamin Adelwarth zum neuen Vorsitzenden des BLSV-Kreises Memmingen/Unterallgäu gewählt wurde, lautete eine seiner Vorhaben, sämtliche Sportarten, die es in „seinem“ BLSV-Kreis gibt, selbst auszuprobieren. Der Anfang ist gemacht – mit einer Trainingsstunde bei den Judokas des TSV Bad Wörishofen.