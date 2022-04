Junge Boulder-Elite trifft sich in Memmingen

Die bayerische Bouldermeisterschaft der A- und B-Jugend steigt in Memmingen. Die Kletterer erwartet dabei stets eine neue, unbekannte Route.

Die bayerische Boulder-Elite der Jugend kommt nach Memmingen: Am Samstag greifen die besten Buben und Mädchen der Jugend A und B in der Memminger Boulderhalle nach den bayerischen Meisterschaften.

In der Jugend B klettern 14- bis 15-jährige Athleten, in der Jugend A die 16- und 17-Jährigen. Beim Bouldern geht es darum, dass man Griffe in einer bestimmten Farbe und einer bestimmten Reihenfolge abklettert. Die kletternde Person bleibt dabei in Absprunghöhe zum Boden.

„Die bayerische Jugendmeisterschaft ist eine große Chance für uns“, sagt Michael Ullrich, Betriebsleiter der Boulderhalle Memmingen. „Es ist der erste Wettkampf hier und wir können uns damit auch der Kletterszene präsentieren.“ Der Bergsportfachverband richtet die Wettkämpfe aus. Im Januar habe sich der Verband an die Betreiber der Halle in Memmingen gewandt, ob sie die bayerische Meisterschaft austragen wollen.

Vier Starterinnen und sechs Kletterer kommen aus dem Allgäu

74 Teilnehmerinnen und Teilnehmer machen bei dem Contest mit. In der Jugend B haben sich vier Starterinnen aus der DAV Sektion Allgäu-Kempten für die Meisterschaft qualifiziert: Anna Kauper und Pia Neumeier, genauso wie Paulina Kaderabek und Lisa Keller, die beide Teil des Bayern-Kaders sind. Bei den Jungs der Jugend B starten sechs Kletterer aus dem Allgäu: Johannes Grotz, Fabian und Lukas Götzl und Christian Kupfahl sowie die Kader-Athleten Jonas Wagner und Timo Ossig.

Beim Wettkampf gibt es zunächst zwei Qualifikationsrunden. „In jeder Runde müssen die Jugendlichen vier Boulder bewältigen“, erklärt Michael Ullrich. Währenddessen halten sich die Teilnehmer in einer abgeschirmten Zone auf. Ullrich: „Dadurch sehen die Athleten vorher nicht, wie der Verlauf eines Boulders gestaltet ist. So sind alle auf demselben Stand.“ Die Sportler werden einzeln aufgerufen und haben dann vier oder fünf Minuten Zeit, die Route zu schaffen.

Gesucht werden noch Helfer und Schiedsrichter

Inzwischen sind die Vorbereitungen in der Boulderhalle in die heiße Phase übergegangen. „Wir freuen uns aber noch über freiwillige Helfer“, sagt Katja Seguda von der DAV Sektion Memmingen. Denn rund um die Titelkämpfe gibt es laut Seguda viel zu tun: „Wir suchen noch Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, Isolationshelfer und unterstützende Hände beim Routenbau.“ Vorerfahrung sei dazu nicht nötig.

„Am Tag des Wettkampfs wird die Halle für den normalen Betrieb wohl geschlossen bleiben“, sagt Michael Ullrich, der im vergangenen Jahr in der Disziplin Lead-Klettern den zweiten Platz bei der deutschen Meisterschaft belegte. „Interessierte können aber auf jeden Fall bei dem Contest zuschauen“, erklärt er. Zudem seien die Kletterrouten an der Außenwand der Halle weiterhin geöffnet.