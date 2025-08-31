Icon Menü
Kreisklasse Allgäu 2: Oberrieden besiegt Zaisertshofen (29.8.2025)

Oberrieden

Schluss mit der Siegesserie: Oberrieden stoppt Zaisertshofen

Nach drei Siegen muss der TSV Zaisertshofen im „Spiel der Woche“ beim SV Oberrieden eine 2:3-Niederlage hinnehmen. Ein Strafstoß bringt die Entscheidung.   
Von Robert Prestele
    In der intensiven Partie zwischen dem SV Oberrieden (rote Trikots) und dem TSV Zaisertshofen waren spannende Strafraumszenen keine Seltenheit.
    In der intensiven Partie zwischen dem SV Oberrieden (rote Trikots) und dem TSV Zaisertshofen waren spannende Strafraumszenen keine Seltenheit. Foto: Robert Prestele

    Gleich beim ersten Aufeinandertreffen mit seinen ehemaligen Kameraden des SV Oberrieden hatte Zaisertshofens Spielertrainer Simon Keller mit seinem Team eine bittere Niederlage einzustecken. Nach drei Erfolgen hintereinander mit weißer Weste angereist, standen die Gäste am Ende des Freitagabendspiels der Kreisklasse Allgäu 2 mit leeren Händen da. Dass der entscheidende Treffer für Oberrieden erst in der vierten Minute der Nachspielzeit und dazu per Strafstoß fiel, mag glücklich klingen, unverdient war er allerdings nicht.

    0 Kommentare

