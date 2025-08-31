Schluss mit der Siegesserie: Oberrieden stoppt Zaisertshofen

Gleich beim ersten Aufeinandertreffen mit seinen ehemaligen Kameraden des SV Oberrieden hatte Zaisertshofens Spielertrainer Simon Keller mit seinem Team eine bittere Niederlage einzustecken. Nach drei Erfolgen hintereinander mit weißer Weste angereist, standen die Gäste am Ende des Freitagabendspiels der Kreisklasse Allgäu 2 mit leeren Händen da. Dass der entscheidende Treffer für Oberrieden erst in der vierten Minute der Nachspielzeit und dazu per Strafstoß fiel, mag glücklich klingen, unverdient war er allerdings nicht.

Robert Prestele Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

SV Oberrieden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zaisertshofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis