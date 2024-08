Der Bad Wörishofer Stauseelauf feiert Geburtstag

Ein Jubiläum begehen konnte in diesem Jahr der beliebte Stauseelauf des TSV Bad Wörishofen. Was damals mit kleinen Anfängen begann, konnte nun schon sein zehnjähriges Bestehen feiern. Wegen seiner familiären Atmosphäre ist er zu einer beliebten Veranstaltung für Vereinsleichtathleten, aber auch für Hobbyläufer aus nah und fern geworden.

Immerhin 141 Teilnehmer, ähnlich wie im Vorjahr, hatten sich, trotz der hohen Temperaturen, der Herausforderung über 5,3 oder 10,6 Kilometer gestellt. Davon wählten 88 die kürzere und 53 die längere Strecke. 38 der Teilnehmer waren Frauen, bei denen Susanne Pflügl auf der längeren Strecke einen Heimsieg für den TSV Bad Wörishofen feierte. Conny Wegst, ebenfalls vom Gastgeber, wurde immerhin Zweite bei der kürzeren Strecke.

Die Teilnehmer loben die schöne Strecke

Thomas Siegl war bis aus Augsburg angereist und das erste Mal dabei. „Ich mache privat aus Spaß am Laufen mit und bin die 10,6 Kilometer gelaufen. Die Strecke ist landschaftlich sehr schön und weitgehend eben. Ich jogge auch öfter abends einmal, um mich fit zu halten und nehme ab und zu an solchen Wettkämpfen teil, wenn es zeitlich passt“, sagte er und musste schnell weiter, denn gleich sollte seine Freundin ins Ziel kommen.

Auch Simone Beyer kam aus Augsburg in die Kneippstadt und meinte: „Ich habe eine Freundin besucht und die Gelegenheit genutzt, mitzumachen. Es war jetzt am Abend gar nicht mehr so heiß, die Strecke teilweise sogar etwas schattig und es waren schöne Ausblicke über den Stausee. Jetzt bin ich gespannt auf die Platzierung.“ Immerhin hatte auch sie die lange Strecke bewältigt. Siegerin Susanne Pflügl meinte vor der Siegerehrung, dass es super gewesen sei und sie schon hoffe, vorn dabei zu sein. Sie lief eigentlich fast bei jeder der zehn Veranstaltungen mit.

Der Lokalmatador verpasst den Lauf wegen einer Verletzung

Nicht auf dem Siegertreppchen ganz oben stand diesmal Lokalmatador und Triathlet Andreas Dietrich, der sonst bis auf einmal immer gewann. Er meinte, dass ihn eine Verletzung am Fuß schon seit vier Monaten außer Gefecht setze. Sein Marathonziel seien trotzdem noch die 2:22,00 Stunden, nachdem seine derzeitige Bestzeit bei 2:26 Stunden liegt.

Icon Vergrößern Andreas Dietrich (links) im Gespräch mit Oliver Briemle vom TSV Bad Wörishofen. Foto: Helmut Bader Icon Schließen Schließen Andreas Dietrich (links) im Gespräch mit Oliver Briemle vom TSV Bad Wörishofen. Foto: Helmut Bader

Besondere Teilnehmerin war auch Heike Klaassen. Sie bezeichnet sich als „ Running Woman 50 plus“, ist gleichzeitig Fotografin und damit auf Instagram aktiv. „Ich bin fast jedes Wochenende bei ca. drei Laufveranstaltungen im Einsatz, stelle die Fotos ein und helfe auch immer bei der Organisation irgendwie mit, wenn ich gebraucht werde. Hier bin ich zum ersten Mal und es gefällt mir ausgezeichnet. Ich habe schon beim Berlin-Marathon und auch bei einer deutschen Meisterschaft im Crosslauf teilgenommen. Morgen bin ich dann in Oettingen.“

Auch eine Firma geht an den Start

Bewunderung verdient auch Rainer Ploss. Er ist Jahrgang 1974 und bewältigte ebenfalls die 10,6 km-Strecke in einer Zeit von 1:10 Stunden. Vier Teilnehmer M 70, also über 70 Jahre hatten die kürzere Strecke bewältigt, darunter Wolfgang Meier aus Schlingen und Christoph Kilian vom Golfclub Bad Wörishofen. Mit einer großen Gruppe, wie im Vorjahr, war auch wieder die Firma Osbra vertreten.

Icon Vergrößern Angestrengt, aber stolz: Ernst Kraus vom FC Ebershausen bewältigte in der Klasse M 65 die 10,6 Kilometer-Strecke am Stausee, kam dabei auf den 20. Platz unter den 39 Teilnehmern und siegte in der Klasse M65. Foto: Helmut Bader Icon Schließen Schließen Angestrengt, aber stolz: Ernst Kraus vom FC Ebershausen bewältigte in der Klasse M 65 die 10,6 Kilometer-Strecke am Stausee, kam dabei auf den 20. Platz unter den 39 Teilnehmern und siegte in der Klasse M65. Foto: Helmut Bader

Bei der Siegerehrung dankte TSV-Vorsitzender Thomas Wegst allen Teilnehmern und Helfern, die zum Gelingen des Jubiläumslaufs beigetragen hätten, nicht zuletzt Jana Briemle für die unterhaltsame Moderation und die Informationen während des Laufes. Zusammen mit Leichtathletik-Abteilungsleiter Robert Böhm nahm diese auch die Siegerehrung vor, die folgende jeweils drei Ersten in den vier Klassen sah:

5,3 km (Männer) 1. Daniel Ott (RC Allgäu), 2. David Geismayr (TSV Dietmannsried), 3. Christian Stedele (Waldhütte Bronnen)

10,6 km (Männer) 1. Christoph Weiler (kein Verein), 2. Patrick Jakob (VfL Kaufering). 3. Andrii Sterliev (MK Kharkov)

5,3 km (Frauen) 1. Lea Eberhardt, Conny Wegst (TSV Bad Wörishofen), 3.Victoria Gieseke (TV Kaufbeuren)

10,6 km (Frauen) 1. Susanne Pflügl (TSV Bad Wörishofen), 2. Nele Baur, 3. Simone Beyer