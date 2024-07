TSV Bad Wörishofen sammelt Medaillen bei Allgäuer Mehrkampfmeisterschaft

Die Allgäuer Schüler-Mehrkampfmeisterschaften bildeten den vorläufigen Abschluss der diesjährigen Meisterschaftssaison für die Bad Wörishofer Leichtathleten. Und dieser Abschluss konnte sich sehen lassen.

Mit insgesamt drei Allgäuer Meistertiteln setzten sich die Schülerinnen sehr erfolgreich in Szene. Denn die Altersklasse W 14 dominierte Emilia Garcia-Kahl. Sie gewann mit 1721 Punkten und damit 120 Punkten Vorsprung auf die Zweitplatzierte den Meistertitel. Dabei stellte sie mit 1,44 m im Hochsprung ihre Freiluftbestleistung ein und sprang mit 4,28 m im Weitsprung eine neue persönliche Bestweite.

Vor dem Hochsprung war Fabiana Garcia-Kahl noch Siebte

Bei den zwei Jahre jüngeren Mädchen ging ihre Schwester Fabiana Garcia-Kahl an den Start. Nach drei Disziplinen lag sie noch auf Rang sieben, doch dann ging es zum Hochsprung. Hier holte sie sich mit einer bärenstarken Leistung am Ende doch noch den Meistertitel. Mit ihrer Höhe von 1,48 Metern übersprang sie die Konkurrenz um stolze 16 Zentimeter. Die Höhe von 1,48 m bedeuten zudem neuen Vereinsrekord und zugleich den ersten Platz in der bayerischen Rangliste 2024.

Auch die Mannschaft der weiblichen U 14 war nicht zu schlagen. In der Besetzung mit Fabiana Garcia-Kahl, Jasmin Meißner, Theresa Geyer, Victoria Schropp und Luna Schindele holte sich das Bad Wörishofer Team mit 7.370 Punkten ebenfalls den Allgäuer Meistertitel und lag damit mehr als 600 Punkte vor den Zweitplatzierten. Dabei verbesserten sie den alten Vereinsrekord deutlich. Die eigentlich noch in der jüngeren Klasse startende Victoria Schropp stellte mit 1,28 m im Hochsprung ebenfalls den Vereinsrekord ein. Mit 3,52 Metern im Weitsprung, 11,89 Sekunden über 75 m erreichte sie zudem noch zwei neue Bestleistungen. Auch Luna Schindele konnte mit 3,69 Metern im Weitsprung und 11,66 Sekunden über die 75 m zwei neue Bestleistungen verzeichnen, was schlussendlich den siebten Platz bedeutete.

Bad Wörishofer Athleten stellen neue Bestleistungen auf

Theresa Geyer warf den 200-Gramm-Ball auf 31,50 Meter, was ebenfalls neue Bestleistung bedeutete. Insgesamt erreichte sie den zehnten Platz in der Mehrkampfwertung. Mit auf das Podest durfte Jasmin Meißner. Mit neuer Bestweite von 4,10 Meter im Weitsprung erreichte sie mit 1553 Punkten den dritten Platz.

Zwei persönliche Bestleistungen - 1,40 Meter im Hochsprung und 6,12 Meter im Kugelstoßen - bedeuteten für Ines König in der Klasse W 14 mit 1553 Punkten den vierten Platz. Alex Alexova kam in derselben Klasse mit 1459 Punkten auf den sechsten Platz. Den dritten Platz erreichte Bastian Schindler in der Klasse M 15. Er übersprang 1,56 Meter im Hochsprung und stieß die Kugel 8,61 Meter weit. Insgesamt kam er damit auf 1859 Punkte.