Die Motocrosser aus Oberrieden haben neue Vereinsmeister

Bei perfekten Rennbedingungen richtete der Motocross-Club Offroader Oberrieden kürzlich seine Vereinsmeisterschaft aus. Auf der vereinseigenen Rennstrecke versammelten sich Fahrer und Zuschauer, um einen Tag voller aufregender Rennen und spannender Duelle zu erleben.

Die Strecke war in optimalem Zustand: Das Streckenteam hatte hervorragende Arbeit geleistet, sodass den Teilnehmern eine perfekt präparierte Piste zur Verfügung stand. Davon profitierten schließlich auch die Zuschauer, gab es doch spannende Rennen, weite Sprünge und enge Zweikämpfe zu sehen.

Das Hauptrennen ist ein Spektakel

Besonders die Rennen in der Open 1-Klasse zogen die Aufmerksamkeit auf sich. In dieser hart umkämpften Kategorie traten einige der schnellsten Fahrer des Vereins gegeneinander an und lieferten sich packende Duelle. Am Ende setzte sich schließlich Oliver Hinkelmann mit einer beeindruckenden Leistung an die Spitze. Hinkelmann zeigte über beide Läufe hinweg konstante und souveräne Fahrten und verdiente sich damit verdient den ersten Platz. Auf den zweiten Platz fuhr Tim Schwele, der sich ebenfalls stark präsentierte. Den dritten Platz sicherte sich Roland Schedel, der mit seinem Können ebenfalls auf ganzer Linie überzeugte. In diesem Lauf ging auch Ehrenvorsitzender Menzel Manfred an den Start, der nach einem Sturz am Start jedoch nicht über den zehnten Platz hinaus kam. Neben der spannenden Open 1-Klasse wurde auch in der Open 2-Klasse gefahren. Hier setzte sich Stefan Maier durch und verwies Lukas Kleiner und Markus Ritter auf die Plätze zwe und drei.

Auch der Motocross-Nachwuchs machte auf der Strecke in Oberrieden eine gute Figur. Foto: Conny Kleiner

Die Jugend-Fahrer waren in den Klassen 50 ccm, 65 ccm und 85 ccm vertreten. In der 50 ccm-Klasse zeigte Anton Jung eine starke Leistung und fuhr auf den ersten Platz. Luis Kleiner sicherte sich den zweiten Rang, während Henry Jung das Podium mit dem dritten Platz komplettierte. In der 65 ccm-Klasse dominierte Finn Menzel das Rennen und sicherte sich souverän den ersten Platz. Luis Jung fuhr auf den zweiten Rang, während Louis Fischer als Dritter ins Ziel kam. Vereinsmeister in der 85 ccm-Klasse wurde Luca Eberle der sein volles Fahrkönnen unter Beweis stellte. Auf dem zweiten Platz stand Julian Rudhardt und Dritter wurde Nico Keppeler.

In Oberrieden fahren auch Frauen um den Sieg

Auch die Damenklasse bot spannende Rennen. Hier traten die Fahrerinnen mit viel Engagement an und zeigten, dass sie den männlichen Teilnehmern in Sachen Geschwindigkeit und Technik in nichts nachstehen. In dieser Kategorie siegte am Ende Tamina Bärtle vor Annika Schmid und Lea Selzer.

Staubig ging es bei der Vereinsmeisterschaft in Oberrieden durchaus zu. Foto: Conny Kleiner

Abgerundet wurde die Veranstaltung durch die Teilnahme der Gastfahrer, die an den Start gingen. Diese sorgten für eine willkommene Abwechslung und brachten noch einmal zusätzliche Dynamik in die Rennen. Bester Gast war an diesem Tag Dominik Gartler, der diese Wertung von Tobias Schraner und Peter Hörner gewann.

Die kleinsten Motocrossfahrer durften sich am Ende eines spannenden Rennens feiern lassen. Foto: Conny Kleiner

Insgesamt war die Vereinsmeisterschaft ein voller Erfolg und bot sowohl Fahrern als auch Zuschauern erstklassigen Motocross-Sport. Der Offroader e.V. Oberrieden hat damit erneut gezeigt, dass er eine hervorragende Plattform für leidenschaftliche Motocross-Fahrer bietet – von den Jüngsten bis hin zu den erfahrenen Fahrern und Fahrerinnen.

Die Ergebnisse im Überblick:

Open 1-Klasse 1. Oliver Hinkelmann, 2. Tim Schwele, 3. Roland Schedel

Open 2-Klasse 1. stefan Maier, 2. Lukas Kleiner, 3. Markus Ritter

Jugend 50 ccm 1. Anton Jung, 2. Luis Kleiner, 3. Henry Jung

Jugend 65 ccm 1. Finn Menzel, 2. Luis Jung, 3. Louis Fischer

Jugend 85 ccm 1. Luca Eberle, 2. Julian Rudhardt, 3. Nico Keppeler

Damen 1. Tamina Bärtle, 2. Annika Schmid, 3. Lea Selzer

Gäste 1. Dominik Gartler, 2. Tobias Schraner, 3. Peter Hörner