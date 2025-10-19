Unterallgäuer Mountainbike-Talente beenden Rennserie

Sie haben alles gegeben und wurden am Ende mit guten Platzierungen belohnt: Die Nachwuchs-Mountainbiker des TSV Ettringen und des Velo Club Mindelheim absolvierten kürzlich in Durach den fünften und letzten Renntag in der Mountainbike-Rennserie um den Alpenwasser-Kids-Cup.

Mit großem Einsatz und viel Begeisterung kämpften die Kinder um die letzten Punkte der Saison, bevor im Anschluss an die Rennen in Durach die Gesamtsiegerehrung der Rennserie stattfand.

25 Kinder aus Ettringen sind am Start

Der TSV Ettringen war dabei einmal mehr stark vertreten: Rund 25 Kinder starteten regelmäßig bei den fünf Rennen der Serie – in Obergessertshausen, Ettringen, Wildpoldsried, Heimenkirch und Durach – und sorgten für zahlreiche Podestplätze. Mit dieser beeindruckenden Beteiligung und den hervorragenden Ergebnissen war der TSV Ettringen der mit Abstand erfolgreichste Verein der gesamten Rennserie. „Unsere Kinder sind mit Begeisterung dabei – und das Ergebnis zeigt, was möglich ist, wenn Spaß und Teamgeist im Vordergrund stehen“, freute sich Abteilungsleiter Daniel Holstegge.

Der VC Mindelheim ist mit einem Fahrer vertreten

Auch der Velo Club Mindelheim stellte einen erfolgreichen Nachwuchsfahrer: Korbinian Büchele konnte sich in der jüngsten Altersklasse in Durach wie auch in der Gesamtwertung den fünften Platz ergattern. (mz)

Korbinian Büchele vom VC Mindelheim beendete die Rennserie auf Rang fünf. Foto: Sebastian Büchele

Die Ergebnisse im Überblick:

U9 weiblich 1. Luisa Dörfler, 3. Hannah Marx (beide TSV Ettringen)

U9 männlich 1. Hannes Konrad, 2. Manuel März (beide TSV Ettringen), 5. Korbinian Büchele (VC Mindelheim)

U11 weiblich 1. Laura Rüger, 3. Katharina von Rowell (beide TSV Ettringen)

U11 männlich 2. Vincent Konrad, 3. Jonas Dörfler (beide TSV Ettringen)

U13 männlich 3. Moritz Dörfler (TSV Ettringen)

U15 männlich 2. Jonas Schamper (TSV Ettringen)