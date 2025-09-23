Bei der schwäbischen Meisterschaft der Mountainbiker sind Ettringer Fahrer vorn dabei

Spannende Rennen, glückliche Gesichter und jede Menge Podestplätze: Die schwäbische Meisterschaft im Mountainbike Cross-Country-Format, eingebettet in den Allgäu-Alpenwasser Kids-Cup, wurde für den TSV Ettringen zu einem echten Triumph.

Mit Abstand stellte die Ettringer-Mountainbike-Abteilung die größte Teilnehmergruppe im gesamten Starterfeld – ein deutlicher Beweis für die zunehmend dominante Rolle des Vereins im Allgäu-schwäbischen MTB-Sport. Auf der anspruchsvollen Strecke kämpften die Nachwuchsfahrerinnen und -fahrer von der U7 bis zur U19 um die Medaillen.

Drei schwäbische Meistertitel gehen nach Ettringen

Die Ettringer Athletinnen und Athleten sammelten zahlreiche Podestplätze: So gewannen Katharina von Rowell (U11), Luisa Dörfler (U9) und Hannes Konrad (U9) jeweils den schwäbischen Meistertitel.

Icon vergrößern Luisa Dörfler (TSV Ettringen) gewann die schwäbische Meisterschaft in der Altersklasse U9. Foto: Chris Walter Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Luisa Dörfler (TSV Ettringen) gewann die schwäbische Meisterschaft in der Altersklasse U9. Foto: Chris Walter

U11 weiblich 1. Katharina von Rowell, 2. Laura Rüger

U11 männlich 2. Vincent Konrad, 3. Jonas Dörfler

U9 weiblich 1. Luisa Dörfler, 3. Hannah Marx

U9 männlich 1. Hannes Konrad, 2. Manuel März

U7 In dieser Altersklasse werden keine Platzierungen gewertet, doch auch die jüngsten Ettringer Talente überzeugten mit großem Einsatz.

In Durach endet die Kids-Cup-Serie

„Wir sind unglaublich stolz auf unsere Fahrerinnen und Fahrer. Sie haben einmal mehr gezeigt, dass sie im schwäbischen Vergleich zur absoluten Spitze gehören“, erklärte Abteilungsleiter Daniel Holstegge. Sein Dank galt ausdrücklich dem gesamten Team aus Trainern und Eltern, die auf und neben der Strecke für Motivation, Energie und perfekten Support sorgten.

Icon vergrößern Einen weiteren Titel holte sich Hannes Konrad (TSV Ettringen) in der Altersklasse U9. Foto: Chris Walter Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Einen weiteren Titel holte sich Hannes Konrad (TSV Ettringen) in der Altersklasse U9. Foto: Chris Walter

Mit diesen Erfolgen unterstreicht die Mountainbike-Abteilung ihren Status als sportliches Aushängeschild des TSV Ettringen in Schwaben. Der Blick richtet sich nun auf das große Finale: In drei Wochen steigt in Durach das Abschlussrennen des Kids-Cups – inklusive der Ehrung der Gesamtsieger in den einzelnen Altersklassen. (mz)