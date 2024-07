Dressur- und Springreiterinnen messen sich in Bad Wörishofen

Spannend und bunt ging es zu beim Reitwochenende auf der Anlage des RFV Bad Wörishofen. Neben 15 Dressur- und Springwettbewerben der Klassen E bis L fand auch ein besonderer Springwettbewerb statt.

„Das Schönste am Turnierreiten sind die Schleifen und die Siegerehrung“, sagte Magdalena Kugelmann, kurz bevor sie mit ihrem Pferd Crystal Maroon in den Parcours des sogenannten Clear-Round-Springens der Klasse E startete. Mit null Fehlerpunkten gewann sie am Ende die gelbe Schleife für Platz eins. Genau wie Jule Kopetschke und Saskia Miller, denn: Bei dieser neuen Art der Springprüfung gewinnt jeder, der eine Nullrunde auf den Springplatz zaubert.

Mit geborgten Utensilien wird aus Stute Claire ein Zebra

Eine weitere Neuerung in der Leistungsprüfungsordnung wurde an diesem Tag Kim Osselmann von der Reit- und Fahrvereinigung Bad Wörishofen zum Verhängnis: Bereits die zweite Verweigerung im Verlauf des Parcours führte zum Ausschluss. Nach sieben Siegen in dieser Saison war die Enttäuschung groß. Am Tag zuvor hatte sie mit ihrer Stute Claire in der als Kostümspringen ausgeführten Springprüfung Klasse E einen hervorragenden zweiten Platz erreicht. „Wir wussten gar nicht, dass es ein Kostümspringen ist“, sagte Kim und lachte.

Mit geborgten Utensilien gelang es ihr dennoch, ihr Pferd als Zebra zu verkleiden. Die Prüfung gewann im Gardemädchen-Outfit Lena Marie Sobolowski auf ihrem Pferd Merlin. Der Kostümpreis ging an Natalie Rigal mit ihrem Pferd Fabienne, die von der echten Pippi Langstrumpf und ihrem „Kleinen Onkel“ kaum zu unterscheiden waren.

In der Amateur-Dressurreiterprüfung Klasse A freute sich Nicole Mayer von der Reit- und Fahrvereinigung Bad Wörishofen mit einer Wertnote von 6.5 über einen soliden achten Platz mit Wallach Sam. „Ich bin total zufrieden, es ist sein erstes Turnier“, sagte sie und freute sich über das gut organisierte Turnier in der Heimatstadt und die tolle Möglichkeit, Turniererfahrung zu sammeln. Vereinskollegin Sarah Krammer landete mit Pferd Hollister und einer Wertnote von 5,7 auf Platz 21. „Wenn das Gefühl in der Prüfung stimmt und man das Gefühl hat, mit dem Pferd ein Team geworden zu sein, ist die Wertnote egal“, sagte sie am Ende und lobte den feinfühligen Rappen.

Die Reiter lernen, das Pferd als Partner zu sehen

Pferdebesitzerin Nessi Reichert war mit Sam und Hollister samt Reiterinnen äußerst zufrieden. „Ich finde es generell stark, sich so einem Wettbewerb zu stellen“, sagte sie. „Das Reiten reflektiert zu bekommen, finde ich auch sehr schön.“ Nicht ganz so schön fand dies am sonnigen Samstag Christin Hetzenecker, da ihr Haflingerwallach Nils von Fliegen geplagt im Dressurviereck immer wieder mit dem Kopf schlug, eine Platzierung war so nicht zu erreichen.

„Es hilft ja nichts, da lernt man etwas fürs Leben“, betonte ihre Mama Ingrid. „Man hat einen Partner Pferd, und wenn es nicht so läuft, muss man trotzdem fair zum Pferd und entspannt bleiben.“ Mit Niederlagen umgehen zu lernen, sei auch wichtig für das spätere Leben, zu viel sportlicher Ehrgeiz fehl am Platz. „Wir reiten alle nicht bei den Olympischen Spielen“, sagte sie mit einem Augenzwinkern.

Die Siegerinnen der einzelnen Wettbewerbe

Dressur

Dressurreiterprüfung Klasse E Nina Maria Maruhn mit „Der Naseweis“

Dressurprüfung Klasse E Simone Graser mit „Wino“

Amateur-Dressurreiterprüfung Klasse A Melanie Kinzinger mit „Rainbow“

Dressurprüfung Klasse A* Charlotte Müller mit „Guten Tag liebes Glück“

Dressurprüfung Klasse A** Charlotte Müller mit „Guten Tag liebes Glück“

Dressurreiterprüfung Klasse L* Trense Melanie Gromer mit „Ivet“

Dressurprüfung Klasse L* Trense Verena Hutner mit „Rigo“

Dressurpferdeprüfung Klasse A Luisa Fink mit „Secret‘s Dream“

Springen

Springprüfung Klasse E Lena Marie Sobolowski mit „Merlin“

Stilspringprüfung Klasse E Jule Kopetschke mit „Wanamy“

Clear-Round-Springprüfung Klasse E Jule Kopetschke mit „Wanamy“, Saskia Miller mit „Don“ und Magdalena Kugelmann mit „Crystal Maroon“

Amateur-Springprüfung Klasse A* Sandra Rueß mit „Quintera“

Stilspringprüfung Klasse A* Charlotte Müller mit „Lilly“

Springprüfung Klasse A** Eva-Maria Königsperger mit „Happy Pleasure“

Clear-Round-Springprüfung Klasse L Hannah Chaloupka mit „Darjeeling Dream“ und Liv-Tjorven Luthardt mit „Stakkatino“