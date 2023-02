Schießen

17:50 Uhr

Der SV Pfeil Vöhringen und der SV Waldkirch verpassen das Titelfinale

Plus Beim Bundesligafinale der Luftgewehr- und Luftpistolenmannschaften gehen die Gastgeber leer aus. Trotzdem ist man in Vöhringen und Waldkirch zufrieden mit dem Event.

Es war eine Machtdemonstration der norddeutschen Schützenvereine: Beim Bundesliga-Finale der Luftgewehr- und Luftpistolenschützen gingen beide Titel an Teams aus dem Norden. Für die beiden Veranstalter des Finalturniers in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm, den SV Pfeil Vöhringen mit dem Dirlewanger Florian Krumm und den SV Waldkirch mit dem Wiedergeltinger Sebastian Kugelmann, reichte es nicht zum Einzug ins Finale.

