Ettringer Jungschützen dominieren beim Shooty-Cup

Der Schützenverein Rechberg Rothenlöwen in Ettringen war jüngst Ausrichter des „Shooty-Cup“, eines bayernweiten Wettbewerbs für die schwäbischen Nachwuchsschützen. Die Runde auf Gau-Ebene, die in Ettringen ausgetragen wurde, war dabei ein echtes Heimspiel für die Ettringer Mannschaften.

Der erste Platz ging an das Team Rechberg Rothenlöwen Ettringen I. Maximilian Rusp erzielte 172 Ringe, sein Teamkollege Niklas Pohl kam auf 158 Ringe. Ob dieses Ergebnis zur Teilnahme am Bezirksentscheid am 26. April in Kellmünz reicht, wird sich noch entscheiden. Die besten 20 Mannschaften auf Gau-Ebene qualifizieren sich hierfür.

Den zweiten Platz in Ettringen belegte das Team Ettringen II um Lukas Basgier (156 Ringe) und Annika Stiegeler (147 Ringe). Rang drei ging an das Team Ettringen III um Luna Bartenschlager (147 Ringe) und Florian Steffens (103 Ringe).