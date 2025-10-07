Die Schützenbesten unter sich

Ein feierlicher Höhepunkt eines jeden Schützen im Jahr ist der traditionelle Gauschützenball, bei dem die Schützenregenten festlich zusammenkommen und gemeinsam bei bester Musik und Stimmung feiern.

Im Sportschützengau Mindelheim waren diesmal knapp 40 Schützenköniginnen und -könige der Einladung des Gaues gefolgt und präsentierten sich im Oberegger Sportheim vor großem Publikum.

Die Schützenkönige ziehen feierlich ein

Erster Gauschützenmeister Ludwig Stedele und sein Stellvertreter Albert Preißinger begrüßten die vielen Schützen aus dem Gau herzlich, bevor dann die Schützenbesten vor dem Einmarsch ihre prachtvollen Königsketten anlegten. Die stolzen Würdenträger marschierten mit ihren Begleitern unter dem rhythmischen Klatschen der Besucher in den Festsaal ein und stellten sich im großen Rund auf.

Knapp 40 Schützenkönige vom Sportschützengau Mindelheim und ihre Begleiter boten mit ihren Begleitern beim Gauschützenball in Oberegg ein imposantes Bild. Foto: Sabine Adelwarth

Auch die Gauschützenkönige sind in Oberegg zu Gast

Diesjähriger Gauschützenkönig ist dank eines 1,8-Teilers Andreas Bartenschlager vom Schützenverein Edelweiß Salgen. Der Schützenmeister aus Salgen wurde dafür eifrig bejubelt. Julia Gallert von der Königlich-privilegierten Schützengesellschaft Dirlewang war als neue Gaujugendkönigin ebenfalls zu Gast. Die Bezirksjugendschützenkönigin Patricia Fischer vom Schützenverein Hochfürst Erisried war auch nach Oberegg gekommen und präsentierte die prächtige Schützenkette des Bezirks.

Gaukönig Andreas Bartenschlager wurde von Gaujugendkönigin Julia Gallert (links) und Bezirksjugendschützenkönigin Patricia Fischer (rechts) beim Gauschützenball eingerahmt. Foto: Sabine Adelwarth

Die Tanz- und Partyband „C’est la vie“ forderte die Gäste zum Tanzen auf und die Schützinnen und Schützen ließen sich nicht lange bitten und meisterten mit viel Vergnügen jede Tanzart in ihren feschen Dirndln und in Lederhose oder Schützentracht. Bei heiteren Gesprächen feierten alle bis spät in die Nacht.