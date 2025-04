Schützen wandern für den guten Zweck durch neun Gaue

Neun Gaue - fünf Tage - 150 Kilometer - Für den guten Zweck: Die Idee stammt aus Boos, genauer gesagt von Peter Grauer vom Schützenverein Boos/Reichau. Er will eine Schützenkameradin unterstützen, die mit der Betreuung ihres schwerstbehinderten Kindes als alleinerziehende Mutter an ihre Grenzen stößt. Der achtjährige Tim ist mehrfach behindert, wird von epileptischen Anfällen geplagt und kann weder stehen, laufen noch sprechen.

Grauer wollte sich nicht mit dem Schicksal des kleinen Tim abfinden und beschloss, konkret etwas für den Jungen zu tun. Er hat im Sommer des vergangenen Jahres eine große Spendenaktion ins Leben gerufen und zählte dabei auf das große Netzwerk der schwäbischen Schützen. Mit Erfolg: Neun Schützengaue mit 314 Vereinen haben sich der Spendenaktion angeschlossen, die nun im Frühjahr mit einer großen Spendenwanderung über rund 150 Kilometer durch diese Gaue ihren Höhepunkt findet.

Der Schützenlauf beginnt am 28. Mai in Winterrieden

Die Benefiz-Tour beginnt am 28. Mai in Winterrieden (Gau Babenhausen). Von dort aus wandern die Teilnehmer über Kellmünz (Gau Illertissen) nach Obenhausen (Gau Weißenhorn). Am zweiten Tag geht es über Breitenthal (Gau Krumbach) nach Zaisertshofen (Gau Türkheim). Am 30. Mai geht es weiter über Hausen, Egelhofen, Westernach, Oberauerbach, Stetten bis nach Oberegg (Gau Mindelheim). Tag vier führt von Oberegg über Obergünzburg (Gau Allgäu) nach Attenhausen (Gau Attenhausen). Am fünften und letzten Wandertag marschieren die Schützen am 1. Juni dann über Boos/Reichau wieder nach Winterrieden zurück.

Peter Gauer würde sich freuen, wenn einige Teilnehmer die gesamte Strecke mitlaufen: Weil ein Shuttle-Bus die Läufer abends immer wieder zurückbringt, können problemlos aber auch nur Teilstücke mitgelaufen werden. Firmenspenden pro gelaufenem Kilometer von zehn Euro wurden bereits fest zugesagt. 30 Prozent des in den ausgegebenen Spendendosen gesammelten Geldes kommt dem behinderten Tim zugute, 70 Prozent davon können die Gauverbände für eigene, soziale Zwecke vor Ort verwenden .Jeder Euro, egal bei welcher Aktion er auch in der Spendendose landet, geht voll und ganz an die genannten Spendenzwecke. Damit jeder Spender einen Bezug zu seiner Spende habe, verbleibe der größere Anteil beim jeweiligen Gau und der kleinere Anteil kommt dem kleinen Tim zugute, erklärt Peter Grauer. Nach dem Lauf werden die durchnummerierten Dosen unter Aufsicht des Gaues geöffnet und die Gelder entsprechend verteilt.

In Zaisertshofen und in Oberegg wird jeweils übernachtet

Der Gau Türkheim beispielsweise nutzt Schützenlauf, um Spenden für die kleine Elena zu sammeln. Die zehnjährige Zaisertshoferin hat Spinale Muskelatrophie Typ II, die zu Muskelschwäche und Muskelschwund führt, und sitzt wie der kleine Tim im Rollstuhl.

Im Gau Mindelheim hat man bislang noch keinen eigenen Spendenzweck. „Die Vereine können sich aber beim Gauvorstand melden, dann schauen wir, was wir machen“, sagt 1. Gauschützenmeister Ludwig Stedele. Er warb auf der jüngst abgehaltenen Generalversammlung für diesen Schützenlauf. „Mitmarschierer sind herzlich willkommen. Es ist auch möglich, unterwegs einzusteigen“, so Stedele. Bei der Zielankunft dieser Etappe in Oberegg erwartet die Teilnehmer am Sportheim nicht nur Essen und Getränke, sondern auch noch eine öffentliche Probe der Musikkapelle Oberegg-Unteregg. Am 31. Mai geht es dann nach einem reichhaltigen Frühstück in Oberegg weiter über Obergünzburg (Gau Allgäu) nach Attenhausen (Gau Ottobeuren).

Info: Mehr zum Schützenlauf findet man im Internet unter www.schuetzenlauf.net im Internet. Dort ist auch ein Spendenkonto hinterlegt.