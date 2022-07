Einer der schnellsten Schwimmer Schwabens kommt aus Mindelheim

Bei der schwäbischen Meisterschaft sammelt der TSV Mindelheim fleißig Medaillen. Ein Rückenschwimmer sticht dabei heraus.

Vor 50 Jahren holte der US-Amerikaner Mark Spitz bei den Olympischen Sommerspielen in München sieben Goldmedaillen im Schwimmen. Nur eine weniger wurde es bei den schwäbischen Meisterschaften in Bobingen über die 50-Meter-Bahn für den Mindelheimer Schwimmer Christoph Pfleger.

Der 19-Jährige qualifizierte sich über die 100 Meter Rücken sogar als Vorlaufschnellster für das Finale, wo er seiner Favoritenrolle gerecht wurde und in 1:03,05 Minuten als Erster anschlug. Über die 50 und 200 Meter Distanz auf derselben Lage gewann er ebenfalls in der offenen Wertung und ist damit aktuell auf allen drei Streckenlängen der schnellste schwäbische Schwimmer. Hinzu kamen noch drei Titel in der Juniorenklasse über 100 und 200 Meter Freistil sowie 200 Meter Lagen.

Christina Nothaft holt sich vier Meistertitel

Pflegers weibliches Pendant im Mindelheimer Team war Christina Nothaft (Jg. 2006). Sie krönte sich gleich viermal mit dem schwäbischen Meistertitel (100/200 Meter Freistil, 100/200 Meter Schmetterling) in ihrer Altersklasse. Besonders bemerkenswert war ihre Leistung über 100 Meter Schmetterling, wo sie sich mit einer Zeit von 1:09,95 für das Finale der offenen Wertung qualifizierte und sich dort die Bronzemedaille sicherte.

Einen ebenfalls erfolgreichen Wettkampf erlebte Johanna Vögele (2006). Sie wurde über 200 Meter Rücken Schwäbische Jahrgangsmeisterin und sicherte sich den Vizemeistertitel über 400 Meter Freistil. Benjamin Bähr (2001) wurde ebenfalls Jahrgangsmeister über 50 Meter Rücken. Zudem qualifizierte er sich über 100 Meter Rücken für das Finale und belegte dort den vierten Platz. Sein älterer Bruder Sasha Bähr (1998) schwamm mit der schnellsten Tageszeit in das 100 Meter Brust Finale und sicherte sich so den Meistertitel in seiner Altersklasse. Im Finale musste er sich dann knapp geschlagen geben und wurde Vizemeister. Sophia Mayr (2012), jüngste Teilnehmerin des TSV Mindelheim, Franziska Fackler (2009), Sarah Negele (2008) und Jacob Engel (2011) sammelten indes wichtige Erfahrungen und erste Meisterschaftserlebnisse.

Mindelheimer Staffeln sind erfolgreich

Die Mindelheimer starteten zudem bei der 4 x 100 Meter Freistil- und 4 x 100 Meter Lagen-Staffel. Dabei traten Christina Nothaft, Johanna Vögele, Christoph Pfleger und Benjamin Bähr an. Sie belegten bei beiden Staffeln den ersten Platz und sicherten so zusätzlich zwei Meistertitel für den TSV Mindelheim.

Für Johanna Vögele und Christina Nothaft steht jetzt der Saisonhöhepunkt bevor: die bayerische Jahrgangsmeisterschaft. „Mit meiner Leistung in Bobingen bin ich noch nicht komplett zufrieden“, sagte Nothaft. „Die Abi-Prüfungen haben zu viel Trainingszeit geschluckt. Auf die bayerischen Meisterschaften kann ich mich jetzt noch einmal explizit vorbereiten, sodass ich dort mehr von mir erwarte.“

Das hören die Trainer gern, die mit den Leistungen der neun Schwimmerinnen und Schwimmer in Bobingen zufrieden waren. „Nachdem die ersten Wettkämpfe nach der Corona-Pause total übermeldet waren, merkte man nun, dass wesentlich weniger Starts gemeldet waren“, sagte Cheftrainer Alexander Huber. In einigen Jahrgängen seien deutliche Lücken zu erkennen gewesen, manche etablierte Vereine seien gar nicht angetreten oder hatten nur sehr wenige Meldungen, so Huber.